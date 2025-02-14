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Игорь Буккер

От древней магии до запрета: что скрывают камни в канадском Квебеке?

4:07
Наука » Полезно знать

Почти 20 лет геолог Джонатан О'Нил из Оттавского университета исследовал древнейшие породы на планете, расположенные в северной части канадской провинции Квебек. Предположительно, их возраст превышает 3,8 миллиарда лет, а возможно, и гораздо больше, пишет журнал Nature. Для сравнения, возраст Земли оценивается приблизительно в 4,54 миллиарда лет.

Канада, Гудзонов залив
Фото: Wikimedia Commons by Gerald Ludwig, U.S. Fish and Wildlife Service is licensed under Public domain
Канада, Гудзонов залив

Эти образования залегают на землях племени инук-юак недалеко от Гудзонова залива, и на протяжении многих лет О'Нил работал при поддержке местных инуитов. Однако всё изменилось после череды инцидентов с участием других исследователей, что привело к полному запрету на сбор образцов.

Томми Паллисер, член общины инуитов и президент корпорации Pituvik Landholding Corporation (PLC), объясняет: некоторые геологи увозили значительные объёмы породы, оставляя заметные повреждения.

После их работы обнажения у Гудзонова залива выглядели испорченными, а земля утратила свой первозданный вид. Дополнительное возмущение вызвало обнаружение камней, добытых в регионе, на интернет-платформах по цене свыше 10 тысяч долларов США. Это стало последней каплей, и в 2023 году PLC приняла решение закрыть доступ ко всей территории.

Джонатан О'Нил признаёт справедливость этого решения. Он вспоминает, как в 2017 году наблюдал случаи халатного отбора проб, а также повреждения традиционных каменных сооружений инукшук, служивших навигационными ориентирами для инуитов. Однако запрет сильно ударил по научному сообществу. Геологи, изучающие зарождение Земли 4,56 миллиарда лет назад, лишились доступа к уникальному природному материалу.

По словам Аарона Кавози из университета Кертина, такие находки крайне редки, а возраст некоторых пород, найденных в Нуввуагиттуке, приближается к 3,75 миллиарда лет. О'Нил уверен, что они могут быть даже старше, но теперь он уже не сможет собрать дополнительные доказательства.

Ранее PLC выдавала разрешения учёным и организовывала экспедиции на территорию площадью 521 квадратный километр. Инуиты сопровождали исследователей, контролируя процесс сбора образцов. Но в 2016 году ситуация вышла из-под контроля: в регион прибыла группа, представившаяся музейными кураторами.

Они использовали тяжёлое оборудование и увезли огромное количество породы. Это вызвало шок у местных жителей. Позже PLC ввела ограничения на размер собираемых образцов, но это не помогло: отдельные исследователи продолжили незаконный вывоз камней.

Учёные опасаются, что без новых данных о породах Нуввуагиттука они могут упустить важную информацию о самых ранних этапах истории Земли. Клэр Николс из Оксфордского университета планировала исследовать древнее магнитное поле планеты, сравнив находки из Гренландии и Канады. Её запрос на экспедицию был отклонён, и она признаёт, что в палеомагнетизме действительно нередко встречаются проблемы с соблюдением научной этики.

Запрет на добычу образцов, возможно, приведёт к созданию заповедника. Сейчас PLC работает с учёными над созданием провинциального парка, который защитит геологическое наследие региона.

"Добыча материалов прекратится, но люди смогут увидеть уникальные породы своими глазами", — говорит Паллисер. О'Нил поддерживает это решение, считая, что инуиты справедливо остаются хранителями этих земель. "Для большинства это просто север Канады, но для инуитов — это их дом, и так было на протяжении веков", — подытоживает он.

Уточнения

Инуи́ты (англ. Inuit, инуктитут ᐃᓄᐃᑦ, «люди») — этническая группа автохтонных народов Северной Америки, населяющая приблизительно одну третью площади северных территорий Канады от полуострова Лабрадор до устья реки Маккензи. Входит в более многочисленную группу коренных народов Севера, объединённых под общим названием «эскимосы».

Инуксу́к или инукшук (англ. Inuksuk, inukshuk, мн. ч. — инуксуит, инуктитут ᐃᓄᒃᓱᒃ) — каменная фигура в культуре инуитов. В буквальном переводе с инуктитута слово инуксук означает «замещающий человека».

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
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