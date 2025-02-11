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Игорь Буккер

Катастрофа или война? Загадка гибели первой великой цивилизации Европы

4:46
Наука » Полезно знать

На протяжении XX и XXI веков археологи сделали множество открытий, связанных с минойцами — народом, населявшим Эгейское море и создавшим первую великую цивилизацию Европы. Их культура расцветала с конца IV до конца II тысячелетия до н. э. Одной из самых значимых археологических находок стало открытие крупного минойского поселения на острове Тера, ныне известном как Санторини.

акробат, бык, минойская фреска
Фото: Wikimedia Commons by Syrio is licensed under Public domain
акробат, бык, минойская фреска

Среди множества вопросов, связанных с минойской цивилизацией, один из наиболее обсуждаемых — имело ли катастрофическое извержение вулкана на Санторини непосредственное отношение к их исчезновению? Это извержение считается одним из самых разрушительных стихийных бедствий последних тысячелетий. Более того, оно могло стать источником легенды о погибшей Атлантиде. Однако изначальная гипотеза о том, что цивилизация минойцев исчезла сразу после катастрофы, была поставлена под сомнение последующими исследованиями.

Минойцы обладали передовыми технологиями, многие из которых были утрачены и заново открыты только в середине XX века. Их архитектура, водопроводные системы и искусство свидетельствуют о высоком уровне развития общества. Но как столь развитая цивилизация могла прийти в упадок?

Первоначально считалось, что извержение Санторини произошло в конце XVI — начале XV века до н. э., что совпадает с началом упадка минойцев. Ученые полагали, что вызванное им цунами разрушило северное побережье Крита, основного центра минойцев, и серьезно ослабило их, сделав легкой добычей для воинственных микенцев, пришедших с материковой Греции.

Однако недавние исследования поставили эту теорию под сомнение. Радиоуглеродный анализ и изучение ледниковых кернов указывают на более раннюю дату извержения — около 1600 года до н. э., что означает, что катастрофа произошла за два столетия до окончательного падения минойцев. Если это так, значит ли это, что извержение не имело решающего значения?

Хотя извержение, возможно, не стало причиной немедленного исчезновения цивилизации, его последствия могли сыграть значительную роль. Пепел, выброшенный вулканом, мог изменить климат, ухудшив урожайность и ослабив экономику минойцев. Цунами, вызванное катастрофой, могло уничтожить их флот, торговые пути и приморские поселения. А микенцы, появившиеся позже, могли воспользоваться ослаблением минойцев и начать завоевательные походы.

Период между извержением и окончательным завоеванием минойцев микенцами характеризуется бурной строительной деятельностью, что указывает на способность культуры адаптироваться и восстанавливаться. Однако вскоре начались систематические микенские набеги, которые продолжались десятилетиями, прежде чем Крит окончательно пал около 1450 года до н. э. Археологические свидетельства показывают, что некоторые минойские поселения были укреплены, что свидетельствует о растущем чувстве угрозы со стороны захватчиков.

Несмотря на данные радиоуглеродного анализа, противоречивые свидетельства продолжают появляться. Так, слои вулканического пепла, обнаруженные в Египте и Леванте, связывают извержение Санторини с правлением фараона Яхмоса I во второй половине XVI века до н. э. Это приближает катастрофу к периоду минойского упадка. Кроме того, исследования 2021-2023 годов подтверждают возможную датировку извержения в диапазоне 1610-1510 гг. до н. э., что оставляет место для связи этих событий.

Совокупность фактов указывает на сложный процесс гибели минойской цивилизации. Возможно, извержение стало лишь первым ударом, а микенские вторжения завершили разрушение. Падение минойцев не было мгновенным, но череда бедствий и нападений сыграла свою роль в их исчезновении.

Таким образом, минойцы могли бы устоять перед микенцами, если бы не природная катастрофа, разрушившая их основу — экономику и инфраструктуру. История этой великой цивилизации остается загадкой, но одно ясно: даже самые мощные культуры не застрахованы от ударов природы и хода истории.

Уточнения

Минойская цивилизация — одна из основных эгейских цивилизаций бронзового века, существовавшая на Крите в 2700—1400 годы до н. э.

Яхмос I (Яхмес I) — фараон Древнего Египта, правивший приблизительно в 1550 — 1525 годах до н. э., основатель XVIII династии.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Темы археология
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