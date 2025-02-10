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Игорь Буккер

Этот район Александрии скрывает нечто невероятное — возможно, саму гробницу Александра Македонского

5:56
Наука » Полезно знать

Гробница Александра Македонского — одна из самых загадочных тайн истории. В течение веков историки и археологи выдвигали десятки версий о её местонахождении. Некоторые полагают, что она затеряна под водой, другие уверены, что останки великого полководца до сих пор скрыты где-то под улицами Александрии.

Александр Македонский, мозаика
Фото: Wikimedia Commons by Unknown author is licensed under Public domain
Александр Македонский, мозаика

Директор и основательница Греческого научно-исследовательского института цивилизации Александрии Каллиопа Лимнеос-Папакоста считает, что близка к тому, чтобы найти гробницу под улицами современной Александрии.

"Полагаю, у меня больше возможностей найти гробницу, чем у кого-либо другого", — уверенно заявила она в интервью веб-журналу Live Science.

В подтверждение своего тезиса она ссылается на исторические записи, в которых говорится, что Александр Македонский был похоронен в Александрии, а важные персоны (в том числе, Юлий Цезарь и первый римский император Август) посещали гробницу, чтобы отдать дань уважения.

Александр похоронен в Александрии уверяет Лимнеос-Папакоста, потому что в I веке нашей эры у нас есть информация о посетителях гробницы. 

Она считает, что гробницу могли намеренно спрятать, чтобы предотвратить её разграбление или нашествие посетителей в более поздние века, и что район, который она сейчас ищет, является наиболее логичным местом для её окончательного перемещения.

"Я считаю, что жрецы культа Александра охраняли гробницу. Он считался богом, и они пытались защитить его, когда поняли, что христиане собираются его уничтожить. Они спрятали саркофаг с его телом", — заявила она.

Лимнеос-Папакоста сосредоточила поиски в районе садов Шаллалат возле Александрийского национального музея, где она начала раскопки в поисках перекрёстка двух древних дорог.

"Древние источники предполагают, что в древности на этом месте находились царские покои, но их никогда не раскапывали", — пояснила она.

В 2009 году она возглавляла группу археологов, которые откопали скульптуру Александра в этом месте, и именно это замечательное открытие подтолкнуло её к поискам могилы Александра.

По словам Лимнеос-Папакоста, топографические карты и древние источники указывают на то, что район, где была раскопана статуя, находится недалеко от гробницы Александра. По мере продолжения раскопок она пришла к убеждению, что сад Шаллалат, расположенный недалеко от Александрийского национального музея, является лучшим местом для осмотра, поскольку там находятся руины древних стен города.

Некоторые древние источники действительно помещали здесь царские покои Александра, но, что удивительно, этот район ранее никогда не подвергался раскопкам.

Нынешнее место раскопок находится рядом с бывшим древним перекрёстком, упомянутым греческим писателем второго века Ахиллом Татием, который подразумевал, что гробница находилась неподалёку.

"Он написал, что это было в нескольких сотнях метров к западу от пересечения двух главных широких улиц Александрии", — сказала она, объясняя свою уверенность в том, что фантастическое открытие может быть совсем рядом.

Тело Александра, по-видимому, было мумифицировано в египетском стиле, и через два года караван отправился в Египет с телом Александра, чтобы захоронить его там вместе с телами великих фараонов прошлого. Но по пути в Египет Александра встретил Птолемей Сотер, один из самых выдающихся полководцев Александра, который в итоге захватил власть в Египте и основал греко-египетскую династию Птолемеев, правивших Египтом с 305 года до н. э. по 79 год н. э.

Птолемей проделал весь путь до Сирии, чтобы перехватить тело Александра, после чего завладел им с предполагаемым намерением вернуть его в Египет для захоронения в городе Александрия, который был основан Александром и откуда впоследствии правили цари династии Птолемеев.

Среди историков возникли разногласия по поводу того, что случилось с царём с того момента как Птолемей завладел телом Александра: куда его перевезли, где он был похоронен и где на самом деле находится его последнее пристанище. Ситуация усложняется ещё и тем, что тело Александра несколько раз перевозили, что привело к смещению места его последней могилы.

Нет никаких сомнений в том, что в древности местонахождение могилы Александра было известно, и её посещали иностранные сановники. Но знания об этом месте утрачены.

Почётный профессор греческой культуры Кембриджского университета и автор книги "Александр Великий" Пол Картледж рассказал Live Science, что тело Александра должно было находиться в большом мавзолее в царском комплексе и что это место должно было отличаться от того, которое указала Папакоста-Лимнеос.

"Мавзолей — это очень прочная конструкция, которую можно найти, — сказал он. — В Риме мавзолей Августа полностью виден. Почему мавзолей Александра не виден? Ответ прост: Царский или Греческий квартал (также известный как Брухий или Брухеум), где располагались царские покои, примыкал к морю".

Как отмечает Картледж, за последние 2 300 лет уровень моря поднялся, значит, царские покои и гробница Александра (если она действительно существовала) сейчас находятся под водой.

"Если только он не был в гробу, который сохранил его тело, его никогда не найдут, — сказал Картледж. — Я предполагаю, что его тело могла съесть акула".

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Уточнения

Птолеме́й I Соте́р — сатрап, а затем и царь Египта в 323—283/282 годах до н. э. Соратник Александра Македонского, один из диадохов. Основатель династии Птолемеев.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Темы археология
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