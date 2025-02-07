Находка века: как искусственный интеллект помог раскрыть секреты обугленных свитков

Почти два тысячелетия свитки Геркуланума оставались загадкой. Они были погребены под слоями вулканического пепла вместе с Помпеями во время извержения Везувия в 79 году нашей эры.
Как пишет Ancient Origins, благодаря современным технологиям исследователи нашли способ "виртуально развернуть" один из этих древних манускриптов и впервые за 2000 лет прочитать его содержимое.
Один из свитков, известный как PHerc.172, хранится в оксфордской Бодлианской библиотеке. Надпись на древнегреческом языке была нанесена углеродными чернилами, которые долгое время оставались незаметными из-за сильного обугливания папируса. Но современные технологии, включая рентгеновское сканирование и искусственный интеллект, помогли восстановить этот утерянный текст.
Эти манускрипты представляют собой коллекцию из более чем 1800 папирусов, найденных на Вилле Папирусов в XVIII веке. Из-за их хрупкости любые попытки физического разворачивания приводили к разрушению. Только новые цифровые методы позволили заглянуть внутрь, не повредив их.
С помощью технологии алмазного источника света учёные смогли создать детальные 3D-сканы PHerc.172. Искусственный интеллект выявил следы чернил, невидимые глазу, что позволило восстановить отдельные слова и фразы. Среди первых расшифрованных слов — διατροπή ("волнение, смятение") и τυγχαν ("случаться").
Этот метод является большим достижением, ведь ранее исследователи не могли изучать свитки без риска их разрушения. С каждым новым открытием становятся доступнее знания античного мира, скрытые в этих уникальных артефактах.
Соучредитель проекта Vesuvius Challenge Брент Силс отмечает, что этот свиток содержит больше восстанавливаемого текста, чем все ранее отсканированные геркуланумские папирусы. Несмотря на успехи, работа продолжается, и учёные надеются расшифровать ещё больше скрытых текстов.
Открытие новых слов и предложений позволяет ученым глубже понять культуру и мышление древних философов. Исследователи надеются обнаружить ранее неизвестные труды великих умов того времени, которые могут внести значительные коррективы в наше представление о классической античности.
Проект Vesuvius Challenge предлагает призы для специалистов, способных усовершенствовать технологии искусственного интеллекта и помочь прочитать остальные свитки. Недавно команда студентов выиграла $700 тысяч за успешное применение ИИ к другому свитку.
Этот конкурс стал не просто вызовом для ученых, но и возможностью ускорить процесс расшифровки античных текстов. Новые технологии позволяют сделать то, что еще несколько десятилетий назад казалось невозможным. Возможно, в ближайшем будущем удастся прочитать и другие свитки, до сих пор остававшиеся закрытыми для науки.
Исследования продолжаются, и каждая новая находка приближает нас к разгадке утраченных знаний. Возможно, в этих рукописях скрыты неизвестные труды великих философов, которые смогут пролить свет на культуру и мышление античного мира. Более того, изучение структуры и метода письма древних авторов может помочь нам лучше понять, как происходило становление науки и философии в прошлом.
История Геркуланумских свитков восходит почти ко времени, когда римские поселения Помпеи, Торре-Аннунциата, Стабия и Геркуланум были уничтожены извержением Везувия. Среди руин Геркуланума находилась величественная вилла, которая, как считается, принадлежала тестю Юлия Цезаря Луцию Кальпурнию Пизону Цезонину. В этом поместье располагалась обширная библиотека, содержащая более 1 800 свитков папируса, которые в результате извержения превратились в хрупкие обугленные реликвии.
Современные исследователи полны решимости расшифровать эти древние тексты, чтобы воссоздать хотя бы часть богатой и разнообразной библиотеки, собранной Луцием Кальпурнием Пизоном Цезонином. Метод «виртуального разворачивания» основан на рентгеновских снимках, коротковолновой инфракрасной гиперспектральной съёмке и других технологиях сканирования, позволяющих отличить чернила от папируса.
Новые открытия заставляют учёных по-новому взглянуть на роль библиотек в Древнем Риме и Греции, а также на культурное наследие, которое могло быть утрачено из-за природных катастроф. Исследование геркуланумских свитков — это не просто изучение древних текстов, а настоящая реконструкция исчезнувшего мира.
Бодлианская библиотека или Библиотека Бодли (англ. Bodleian Library) — библиотека Оксфордского университета.
Геркула́нум (лат. Herculaneum, итал. Ercolano) — древнеримский город в итальянском регионе Кампания, на берегу Неаполитанского залива, рядом с современным Эрколано.
Лу́ций Кальпу́рний Пизо́н Цезони́н (лат. Lucius Calpurnius Piso Caesoninus) — римский военачальник и политический деятель из плебейского рода Кальпурниев Пизонов, консул 58 года до н. э. и цензор 50 года до н. э.
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