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Игорь Буккер

Находка века: как искусственный интеллект помог раскрыть секреты обугленных свитков

5:10
Наука » Полезно знать

Почти два тысячелетия свитки Геркуланума оставались загадкой. Они были погребены под слоями вулканического пепла вместе с Помпеями во время извержения Везувия в 79 году нашей эры.

папирус из Геркуланума
Фото: Wikimedia Commons by unknown, held at British Library is licensed under Public domain
папирус из Геркуланума

Как пишет Ancient Origins, благодаря современным технологиям исследователи нашли способ "виртуально развернуть" один из этих древних манускриптов и впервые за 2000 лет прочитать его содержимое.

Один из свитков, известный как PHerc.172, хранится в оксфордской Бодлианской библиотеке. Надпись на древнегреческом языке была нанесена углеродными чернилами, которые долгое время оставались незаметными из-за сильного обугливания папируса. Но современные технологии, включая рентгеновское сканирование и искусственный интеллект, помогли восстановить этот утерянный текст.

Эти манускрипты представляют собой коллекцию из более чем 1800 папирусов, найденных на Вилле Папирусов в XVIII веке. Из-за их хрупкости любые попытки физического разворачивания приводили к разрушению. Только новые цифровые методы позволили заглянуть внутрь, не повредив их.

С помощью технологии алмазного источника света учёные смогли создать детальные 3D-сканы PHerc.172. Искусственный интеллект выявил следы чернил, невидимые глазу, что позволило восстановить отдельные слова и фразы. Среди первых расшифрованных слов — διατροπή ("волнение, смятение") и τυγχαν ("случаться").

Этот метод является большим достижением, ведь ранее исследователи не могли изучать свитки без риска их разрушения. С каждым новым открытием становятся доступнее знания античного мира, скрытые в этих уникальных артефактах.

Соучредитель проекта Vesuvius Challenge Брент Силс отмечает, что этот свиток содержит больше восстанавливаемого текста, чем все ранее отсканированные геркуланумские папирусы. Несмотря на успехи, работа продолжается, и учёные надеются расшифровать ещё больше скрытых текстов.

Открытие новых слов и предложений позволяет ученым глубже понять культуру и мышление древних философов. Исследователи надеются обнаружить ранее неизвестные труды великих умов того времени, которые могут внести значительные коррективы в наше представление о классической античности.

Проект Vesuvius Challenge предлагает призы для специалистов, способных усовершенствовать технологии искусственного интеллекта и помочь прочитать остальные свитки. Недавно команда студентов выиграла $700 тысяч за успешное применение ИИ к другому свитку.

Этот конкурс стал не просто вызовом для ученых, но и возможностью ускорить процесс расшифровки античных текстов. Новые технологии позволяют сделать то, что еще несколько десятилетий назад казалось невозможным. Возможно, в ближайшем будущем удастся прочитать и другие свитки, до сих пор остававшиеся закрытыми для науки.

Исследования продолжаются, и каждая новая находка приближает нас к разгадке утраченных знаний. Возможно, в этих рукописях скрыты неизвестные труды великих философов, которые смогут пролить свет на культуру и мышление античного мира. Более того, изучение структуры и метода письма древних авторов может помочь нам лучше понять, как происходило становление науки и философии в прошлом.

История Геркуланумских свитков восходит почти ко времени, когда римские поселения Помпеи, Торре-Аннунциата, Стабия и Геркуланум были уничтожены извержением Везувия. Среди руин Геркуланума находилась величественная вилла, которая, как считается, принадлежала тестю Юлия Цезаря Луцию Кальпурнию Пизону Цезонину. В этом поместье располагалась обширная библиотека, содержащая более 1 800 свитков папируса, которые в результате извержения превратились в хрупкие обугленные реликвии.

Современные исследователи полны решимости расшифровать эти древние тексты, чтобы воссоздать хотя бы часть богатой и разнообразной библиотеки, собранной Луцием Кальпурнием Пизоном Цезонином. Метод «виртуального разворачивания» основан на рентгеновских снимках, коротковолновой инфракрасной гиперспектральной съёмке и других технологиях сканирования, позволяющих отличить чернила от папируса. 

Новые открытия заставляют учёных по-новому взглянуть на роль библиотек в Древнем Риме и Греции, а также на культурное наследие, которое могло быть утрачено из-за природных катастроф. Исследование геркуланумских свитков — это не просто изучение древних текстов, а настоящая реконструкция исчезнувшего мира.

Уточнения

Бодлианская библиотека или Библиотека Бодли (англ. Bodleian Library) — библиотека Оксфордского университета. 

Геркула́нум (лат. Herculaneum, итал. Ercolano) — древнеримский город в итальянском регионе Кампания, на берегу Неаполитанского залива, рядом с современным Эрколано.

Лу́ций Кальпу́рний Пизо́н Цезони́н (лат. Lucius Calpurnius Piso Caesoninus) — римский военачальник и политический деятель из плебейского рода Кальпурниев Пизонов, консул 58 года до н. э. и цензор 50 года до н. э. 

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Темы археология
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