Эксперт Пушкин рассказал о задачах нового руководителя "Роскосмоса" Баканова

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Назначение 39-ти летнего Дмитрия Баканова на пост главы "Роскосмоса" говорит о намерении государства привлечь амбициозные кадры и частные инвестиции для новых космических проектов.

Фото: National Optical-Infrared Astronomy Research Laboratory (NOIRLab) by Peter Marenfeld, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Спутниковая группировка

Создание российского аналога Starlink — в приоритетах нового "Роскосмоса"

Кремль освободил Юрия Борисова от должности генерального директора госкорпорации "Роскосмос". На его место назначен 39-ти летний Дмитрий Баканов.

Баканов занимал должность заместителя министра транспорта, где курировал вопросы инноваций, включая развитие беспилотного транспорта и спутниковых сервисов. С 2011 по 2019 год возглавлял частную компанию "Спутниковая система "Гонец", которая занималась системами "Роскосмоса" для получения и передачи данных мониторинга, но не выходом в интернет, как Starlink.

Приоритетной задачей нового руководителя "Роскосмоса", вероятно, будет развитие спутникового направления, чтобы система широкополосного выхода в интернет была глобальной и не зависела от решений Илона Маска, прокомментировал для Pravda. Ru. новое назначение независимый эксперт по космосу Павел Пушкин.

По его словам, работы по данной тематике в России уже давно ведутся с участием частных компаний, однако "неизвестно, что там с успехами и что считать успехами". Возможно, новому руководителю поставлена задача эту тему довести до ума.

"В России есть свой проект "Сфера", аналогичный Starlink, который разрабатывает частная компания "Бюро 1440", и надо определиться, что мы реально делаем и какие у нас реальные задачи", — отметил Павел Пушкин.

Новый руководитель, по мнению эксперта, может под значительные ресурсы создать конкурентный продукт, если соберёт команду талантливых, прорывных инженеров и опытных организаторов.

Дальний и ближний космос — сохранять компетенции и искать новые решения

Эксперт настаивает, что дальний и орбитальный космос не будут забыты, и стоит задача "по сохранению наших компетенций" в этих областях:

"Если мы говорим об орбите и дальнем космосе, то в этих областях ни у кого прорывных решений нет. Даже то, что делает Илон Маск, там, где он выстрелил — это касается именно военного и народно-хозяйственного применения, а ракета на Марс находится в зачаточной стадии проработки".

По орбитальной группировке, по мнению эксперта надо разрабатывать новые станции, модули станций, ракеты и внедрять их в серию. Если работа пойдёт, то появятся коллективы, которые смогут решать многие задачи.

"На данный момент у нас нет коллективов, которые новую ракету могут спроектировать, новый модуль станции, новую станцию. Поэтому поручили новое тем, кто этого никогда не делал. Это было сделано в сороковых, в пятидесятых годах. Почему бы снова не сделать это сейчас?", — отметил Павел Пушкин.

Выступая в конце января на форуме Digital Almaty 2025, премьер Михаил Мишустин заявил, что с 2027 года Россия начнет формировать группировку спутников связи, состоящую из 300 аппаратов для полного покрытия интернетом территории всех стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Эта группировка полностью закроет потребности России и стран ЕАЭС в дешевом и быстром интернете.

Уточнения

Госуда́рственная корпора́ция по косми́ческой де́ятельности «Роско́смос» — российская государственная корпорация, управляющая космической отраслью страны.«Роскосмос» осуществляет функции по обеспечению реализации государственной политики и правовому регулированию, оказанию государственных услуг и управлению государственным имуществом в сфере космической деятельности.





Федеральный проект «Комплексное развитие космических информационных технологий» («Сфе́ра») — проект российской глобальной многофункциональной инфокоммуникационной спутниковой системы (ГМИСС), федеральная целевая программа на период до 2030 года, включающая в себя космические проекты в различных областях. Планировалось, что к 2030 году группировка, созданная в рамках программы «Сфера», должна насчитывать 640 космических аппаратов.

