Игры, которые формировали стратегов: что нашли археологи в древнем римском городе

Примерно в 400 году до н. э. в одном из римских военных лагерей солдаты коротали время за настольными играми. Они двигали фишки по игровому полю, возможно, тренируя стратегическое мышление, а может быть, просто развлекаясь. Сегодня, спустя столетия, археологи раскрывают новые подробности о жизни этих воинов.

Фото: Wikimedia Commons by Vassil is licensed under Public domain игральные кости

Во время недавних раскопок в древнем городе Адрианополе, расположенном в районе Эскипазар в турецкой провинции Карабюк, исследователи обнаружили две небольшие игровые фишки. Эти артефакты, относящиеся к V веку нашей эры, являются частью древних игр Ludus Latrunculi и Doudecim Scripta. Находка помогает глубже понять, как солдаты Римской империи проводили время в перерывах между военными кампаниями. Об этом говорится в сообщении Karabük University.

Фишки представляют собой небольшие диски из костей животных, похожие на крупную чечевицу. Они украшены символами, которые позволяли игрокам различать фигуры и применять стратегические ходы. Один из артефактов украшен четырехруким символом, а второй — восьмируким знаком. Как пояснил руководитель раскопок из университета Карабюка доктор Эрсин Челикбаш, знаки на концах гравированных стержней, вероятно, помогали игрокам определять стратегию игры.

Адрианополь получил своё название в честь римского императора Адриана, чьи военные и политические достижения укрепили власть империи. В разные времена город служил важным военным и культурным центром. Археологические исследования показали, что здесь располагалось развитое римское поселение с городскими стенами, виллами, храмами, театром, банями и оборонительными сооружениями.

Одной из важнейших находок в Адрианополе стала военная крепость, доказывающая значительное присутствие римских войск. По словам доктора Челикбаша, новая находка подтверждает существование военного штаба в городе как минимум с II века нашей эры, а игровые фишки указывают на то, что гарнизон оставался в Адрианополе в течение нескольких столетий.

Хотя сами по себе артефакты невелики, их ценность заключается в том, что они дают представление о жизни римских солдат, их быте и способах коротать время. Военные, которые играли в эти игры, могли относиться к кавалерийским подразделениям, существовавшим в городе около 200-300 лет.

Ludus Latrunculi и Doudecim Scripta были играми, основанными на стратегическом мышлении. Первая напоминала шахматы, где нужно было окружать и захватывать фигуры противника, а вторая — прообраз современных нард. Челикбаш отмечает, что этими играми увлекались люди с военной подготовкой, что ещё раз подтверждает военное предназначение города.

Но римляне играли не только в эти игры. В Иудее, например, солдаты предпочитали "Алькерк", который позднее превратился в современные шашки. В их арсенале была и игра "58 лунок", напоминающая сегодняшние "кошки-мышки". Исследователь также проводит параллели между древними играми и современными — по его мнению, такие развлечения, как "Морской бой" или "Сапёр", являются современными версиями древнеримских стратегий.

Таким образом, открытие игровых фишек в Адрианополе — это не просто археологическая находка, а ещё одно доказательство влияния римской культуры на современный мир.

Уточнения

Эди́рне (тур. Edirne), также Адриано́поль (греч. Αδριανούπολη) и Одрин (болг. Одрин) — город и район в северо-западной европейской части Турции, административный центр ила Эдирне.



Пу́блий Э́лий Трая́н Адриа́н, более известный как Адриан (лат. Publius Aelius Traianus Hadrianus; 24 января 76, Италика близ современной Севильи, Испания — 10 июля 138, Байи близ Неаполя) — римский император в 117—138 годах.

