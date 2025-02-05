Исследование раскрывает неожиданный эффект креатина на психику

5:57 Your browser does not support the audio element. Наука Экология Человек

Креатин, популярная добавка среди спортсменов, известен своей способностью увеличивать мышечную массу и повышать физическую выносливость. Однако новое исследование показывает, что он может принести пользу не только телу, но и мозгу.

Фото: Wikimedia Commons by Erik Drost, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Роден, Мыслитель, скульптура

Исследователи из Оксфордского университета обнаружили, что добавление креатина к традиционной терапии депрессии может привести к значительному улучшению настроения и общего самочувствия.

В новом исследовании, опубликованном в научном журнале European Neuropsychopharmacology, говорится о влиянии моногидрата креатина в качестве дополнения к традиционным методам лечения депрессии.

Хотя предыдущие клинические исследования намекали на роль креатина в работе мозга, целью этого исследования было выяснить, может ли он работать в сочетании с когнитивно-поведенческой терапией (КПТ) для дальнейшего облегчения симптомов депрессии.

Риккардо Де Джорджи из Оксфордского университета и его коллеги набрали сотню человек в Индии с лёгкой и тяжёлой формой депрессии. Средний возраст участников составлял 30 лет, и прошло не менее восьми недель с тех пор, как кто-либо из них принимал антидепрессанты.

Участники были случайным образом распределены в одну из двух групп: одна получала креатин в сочетании с когнитивно-поведенческой терапией, а другая — плацебо в сочетании с когнитивно-поведенческой терапией.

В течение восьми недель исследователи отслеживали изменения в показателях опросника состояния здоровья пациентов (PHQ-9). Это широко используемый инструмент для скрининга, диагностики и оценки тяжести депрессии.

Опросник состоит из 9 вопросов, в которых спрашивается о частоте проявления депрессивных симптомов за последние две недели, таких как чувство грусти, потеря интереса к жизни, усталость, а также изменения в режиме сна и аппетита. Каждый вопрос оценивается по шкале от 0 до 3, где более высокие баллы указывают на более тяжёлые симптомы.

К концу исследования в обеих группах наблюдалось снижение тяжести депрессии. Однако в группе, принимавшей креатин, улучшения были значительно более выраженными: средний показатель по шкале PHQ-9 снизился на 5,12 балла по сравнению с группой, принимавшей плацебо.

Важно отметить, что в обеих группах количество случаев прекращения лечения и возникновения побочных эффектов было одинаковым, что говорит о хорошей переносимости креатина и его безопасности при использовании в сочетании с терапией.

Что интересно, это исследование показывает, что существует новый, возможно, ранее не рассматривавшийся потенциальный вариант лечения для людей, страдающих депрессией.

Если дальнейшие крупномасштабные исследования подтвердят эти результаты, креатин может стать недорогой и широкодоступной добавкой, используемой для усиления традиционной терапии.

Кроме того, в отличие от антидепрессантов, которые часто имеют побочные эффекты, креатин обладает высоким уровнем безопасности, что делает его отличным вариантом для тех, кто ищет альтернативные или дополнительные методы лечения.

Три причины, благодаря которым креатин может улучшить психическое здоровье

1. Энергия для мозга

Креатин играет ключевую роль в выработке энергии в мозге. Он помогает вырабатывать АТФ (аденозинтрифосфат) — энергию, необходимую нашему мозгу для нормальной работы. Поскольку клеткам мозга требуется постоянный приток АТФ, креатин, возможно, играет ключевую роль в бесперебойной работе нашего мозга.

Низкий уровень креатина может влиять на работу мозга, что может способствовать возникновению проблем с психическим здоровьем, таких как депрессия.

Исследования показали, что низкий уровень креатина и проблемы с энергией мозга связаны с такими заболеваниями, как болезнь Хантингтона и депрессия. Таким образом, приём добавок с креатином может помочь повысить уровень энергии мозга, что может улучшить настроение и когнитивные способности.

2. Регуляция настроения

Креатин не только повышает работоспособность мозга, но и, как показали исследования, может положительно влиять на химические вещества в мозге, которые контролируют настроение, в том числе на серотонин и дофамин.

3. Поддержка когнитивных функций

Помимо влияния на настроение, есть доказательства того, что креатин может поддерживать когнитивные функции в целом и снижать умственную усталость, которая часто возникает у людей с депрессией.

Ранее в научной статье 2022 года утверждалось: креатин, по-видимому, снижает умственную усталость в некоторых ситуациях, особенно в условиях сильного стресса, связанного с недостатком сна, физическими нагрузками или истощением.

Согласно нынешнему исследованию, ежедневная доза креатина в сочетании с разговорной терапией, по-видимому, облегчает депрессию. Результаты также согласуются с предыдущими исследованиями, которые связывают креатин с энергией мозга и улучшением когнитивных функций.

Необходимы дальнейшие долгосрочные исследования влияния креатина на психическое здоровье. На данный момент это важный шаг в поиске новых эффективных способов поддержания психического благополучия.

Пробовать креатин в качестве добавки при депрессии нельзя без консультации со своим лечащим врачом или медицинским работником, чтобы обсудить его потенциальную пользу и риски.

Уточнения

Креати́н (от др.-греч. κρέας (род. п. κρέατος) «мясо») — азотсодержащая карбоновая кислота, которая встречается в организме позвоночных. Участвует в энергетическом обмене в мышечных и нервных клетках.



Болезнь Хантингтона (синдром Гентингтона, хорея Гентингтона, хорея Хантингтона) — аутосомно-доминантное генетическое заболевание нервной системы, характеризующееся постепенным началом обычно в возрасте 30—50 лет и сочетанием прогрессирующего хореического гиперкинеза и психических расстройств.

