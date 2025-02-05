Необычное сочетание артефактов в одном захоронении: что скрывает древняя культура Нижнего Дона

4:29 Your browser does not support the audio element. Наука Полезно знать

Учёные Южного федерального университета провели масштабное исследование одного из захоронений некрополя Ростовского городища, относящегося ко второй половине VI — началу VII века н. э.

Фото: Wikimedia Commons by Peter Johann Nepomuk Geiger is licensed under Public domain Гунны сражаются с аланами

Основной особенностью этой находки стало сочетание артефактов, характерных для эпохи Великого переселения народов, и предметов, выполненных в геральдическом стиле. Подобное явление считается редкостью для археологии региона, особенно в контексте истории Нижнего Дона.

Генетический анализ: восточные корни

Специалисты лаборатории "Идентификация объектов биологического происхождения" Академии биологии и биотехнологии ЮФУ во главе с профессором Игорем Корниенко и Ольгой Арамовой, а также заведующий кафедрой археологии и истории древнего мира Евгений Вдовченков, провели детальное исследование останков, пишет портал Наука.РФ.

Данные генетического анализа показали, что захороненный имел азиатские корни. Его митохондриальная ДНК относится к гаплогруппе D4q*, что указывает на родство с народами Восточной и Юго-Восточной Азии, включая современные популяции Тибета и Киргизии. Анализ аутосомной ДНК подтвердил значительное сходство с восточноазиатскими этносами, что укладывается в общие исторические процессы Великого переселения народов.

Особенности погребения и его связь с кочевыми народами

Исследуемое захоронение было обнаружено археологом Александром Подорожным из компании "Южархеология". Находка представляет собой редкий пример погребальной традиции, связанной с мигрантами с Востока.

Учёные связывают его с культурной группой типа Суханово, предположительно принадлежащей тюркоязычным утигурам. Эти кочевники господствовали в Подонье после победы над кутригурами в середине VI века н. э.

Артефакты, найденные в захоронении, также указывают на его принадлежность к этой группе. Среди них — поясная гарнитура с золотым покрытием, обувные пряжки, а также остатки деревянной миски. Особое внимание привлекает захоронение лошади рядом с человеком, что характерно для степных культур. Также учёные зафиксировали северную ориентировку тела и возможное использование савана, что можно определить по особому положению конечностей.

Фенотип погребённого и элементы древних традиций

По данным реконструкции внешности, у погребённого были тёмные волосы, глаза и кожа. Также археологи обратили внимание на черепную деформацию, которая свидетельствует о сохранении традиций сармато-аланского мира. Эта практика, появившаяся у сарматов в первые века нашей эры, предполагала бинтование головы младенцев для придания черепу вытянутой формы.

В эпоху Великого переселения народов аланы и сарматы распространили эту традицию, придав ей статус престижной. Интересно, что исследования показывают: люди с деформированными черепами жили дольше, чем те, кто не подвергался подобной модификации.

Социальный статус и значение находки

Исследователи полагают, что захороненный не принадлежал к высшей элите, но занимал достаточно высокое положение в обществе. На это указывает наличие золотого покрытия на элементах поясной гарнитуры, хотя сами украшения были изготовлены из свинца — более дешёвого материала, чем серебро. Такой контраст заставляет пересмотреть представления о социальных структурах того времени и возможных формах статуса у кочевников.

Итоги исследования и его значение

Комплексный подход, объединяющий археологические, генетические и химические методы анализа, позволил уточнить миграционные процессы раннего Средневековья и пролить свет на взаимодействие различных культур в эпоху Великого переселения народов. Этот случай демонстрирует уникальное смешение традиций, характерных как для кочевых народов, так и для местного населения Нижнего Дона. Подобные находки играют важную роль в реконструкции этногенетической истории юга России, позволяя глубже понять процессы формирования населения региона.

Уточнения

Утигуры (утригуры, утургуры) — племенная группа булгар наряду с кутригурами (кутургурами) и др., кочевавшая в степях между Доном и Кубанью в V—VII веках.



Кутригуры (также котригуры, кутургуры) — кочевой народ, который, наряду с утигурами (или утургурами) составлял основу протоболгар.



Вели́кое переселе́ние наро́дов — условное название совокупности этнических перемещений в Европе в IV—VII веках, главным образом с периферии Римской империи, инициированное вторжением гуннов с востока в середине IV века н. э.



Митохондриа́льная ДНК (мтДНК) — ДНК, находящаяся (в отличие от ядерной ДНК) в митохондриях, органеллах эукариотических клеток.



Феноти́п (от др.-греч. φαίνω «являю; обнаруживаю» + τύπος «образец») — совокупность условно объединяемых и обобщаемых внешних и внутренних признаков или отдельных характеристик (как биологическая или анатомическая форма, цвет кожи, цвет глаз, группа крови, типичное поведение или безусловные рефлексы и т. д.), присущих тому или иному индивиду, приобретённых в процессе индивидуального развития организма (онтогенеза) под влиянием и при участии ряда факторов внешней среды обитания.

