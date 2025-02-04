Трёхпалые мумии противоречат всем научным теориям: учёные в тупике

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Большая часть научного сообщества и скептики отвергли так называемые "мумии инопланетян", найденные в Перу недалеко от геоглифов Наски, как мистификацию. Окончательное исследование, опубликованное в 2024 году, разоблачило находку, учёные заявили, что это подделка. Однако команда исследователей, которая долгие годы изучала эти образцы, утверждает обратное и продолжает отстаивать свою версию.

Фото: Wikimedia Commons by BluesyPete, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Перуанские мумии инопланетян

Одним из главных сторонников аутентичности мумий является доктор наук Хосе Залсе, бывший глава медицинского департамента ВМС Мексики, который по всем меркам является подлинным учёным.

По его словам, сказанным в интервью британской Daily Mail, изучение 21 образца позволило выявить биологические признаки, исключающие возможность подделки: отпечатки пальцев, износ костей, мышечная ткань, строение зубов и внутренних органов. Он даже утверждает, что одна из мумий была беременна на момент смерти и мумификации, что невозможно воспроизвести искусственно или каким-то образом подделать.

Тем не менее в научном сообществе доминирует мнение, что мумии представляют собой потерянный вид гомининов или чем-то ещё, что они были "куклами", искусственно собранными из костей животных, склеенными и обёрнутыми в ткань.

Перуанский археолог Флавио Эстрада, ведущий автор исследования 2024 года, уверен, что это неорганические структуры, созданные в недавнее время.

Ситуация обострилась после того, как известный уфолог и журналист Хайме Моссан представил в 2023 году мексиканскому конгрессу две мумии — маленьких, завернутых в ткань, необычных существ — якобы инопланетян. Он сказал, что они не были частью "нашей земной эволюции", поскольку треть их генетических особенностей оказалась неидентифицируемой.

Это заявление вызвало неоднозначную реакцию, поскольку Моссана неоднократно обвиняли в мошенничестве даже те, кто всерьёз относится к феномену НЛО. Это осложнило работу исследователей, которые пытаются доказать подлинность находки.

Доктор Зальсе и его команда продолжают проводить анализы, включая рентгенографию, компьютерную томографию, ДНК-исследования и изучение структуры тканей. Они настаивают, что обнаруженные трёхпалые конечности, отсутствие признаков хирургического вмешательства и уникальные металлические пластины внутри тел указывают на их природное происхождение.

Перуанский журналист Хойс Мантилья (Jois Mantilla), который тесно сотрудничал с командой доктора, соглашается с этим выводом, окончательно убедившись в этом благодаря беременной мумии по имени Монсеррат.

Залсе и его коллеги определили, что Монсеррат было от 15 до 25 лет на момент мумификации, основываясь на её "физическом состоянии, беременности и сравнении антропоморфной структуры костей". По их оценкам, останкам Монсеррат от 1200 до 1600 лет.

"Тот факт, что зародыш является трёхпалым существом, делает его одним из важнейших доказательств подлинности этих тел", — заключил он.

Исследователи уверены, что мумии могут быть останками неизвестного вида гоминидов, а не инопланетян. По их мнению, определённые анатомические особенности, такие как трёхпалые руки и вытянутый череп, указывают на существование не описанного ранее биологического вида.

Такую версию подтверждает исследование перуанской мумии, названной Марией, которое было опубликовано в мае 2024 года. Исследователи, участвовавшие в этой работе, обнаружили биологическое сходство с людьми, но также "множество морфологических и анатомических структурных различий".

Несмотря на продолжающиеся споры, сторонники подлинности мумий намерены добиваться новых исследований при поддержке Министерства культуры Перу. Они считают, что дальнейший анализ позволит расставить все точки над "и" и окончательно определить, с чем именно столкнулись учёные.

Уточнения

На́ска (исп Nazca) — пустынное плато и литосферная плита (Плита Наска) на южном побережье Перу.



Гео́глифы На́ски (исп. Líneas de Nazca) — группа гигантских геометрических и фигурных геоглифов на плато Наска в южной части Перу.

