Забытая фреска раскрыла тайну средневековых алтарей

8:16 Your browser does not support the audio element. Наука Полезно знать

Фреска 13 века в итальянской Ферраре представляет собой уникальное свидетельство того, что средневековые церкви использовали исламские тенты-шатры для сокрытия своих главных алтарей.

Фото: Wikimedia Commons by Threecharlie, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ церковь Сан-Рокко, Полезине, Италия

Считается, что эта фреска, написанная 700 лет назад, является единственным сохранившимся изображением такого рода и представляет собой ценное свидетельство малоизвестной христианской практики, говорится на сайте University of Cambridge.

Частично сохранившаяся фреска, идентифицированная кандидатом исторических наук из Кембриджа Федерикой Джиганте (Federica Gigante), скорее всего, изображает настоящий шатёр, который художник, возможно, видел в той же церкви. Яркая оригинальная палатка, украшенная драгоценностями, могла быть дипломатическим подарком от мусульманского правителя или захваченным на поле боя трофеем.

Исследование Джиганте также позволяет предположить, что такая палатка могла быть подарена высокопоставленной персоной, например, папой римским Иннокентием IV, который подарил несколько ценных тканей бенедиктинскому монастырю Сан-Антонио в Полезине, где была написана фреска. В любом случае, эта неожиданная находка ставит исламское искусство в центр средневекового христианства.

"Сначала мне показалось невероятным, что это может быть исламская палатка, — сказала историк Джиганте. — Я быстро отбросила эту идею и вернулся к ней только спустя годы, когда у меня было больше опыта. Вероятно, мы не найдём другого такого сохранившегося изображения. По-моему, она уникальна”.

Фреска является важным свидетельством того, что средневековая церковь использовала исламские шатры в ключевых христианских обрядах, включая мессу, говорится в исследовании.

Исламский текстиль, по словам исследовательницы, ассоциировался со Святой землёй, откуда паломники и крестоносцы привозили самые ценные мусульманские изделия.

Хотя хорошо известно, что исламский текстиль присутствовал в европейских церквях позднего средневековья, сохранившиеся фрагменты обычно находят обёрнутыми вокруг реликвий или в захоронениях видных людей.

Изображения исламских тканей сохранились на стенах некоторых церквей в Италии, а также на итальянских картинах позднего Средневековья. Но изображения исламских шатров из западного исламского мира, например, Испании, встречаются крайне редко, и это, возможно, единственное детальное изображение шатра в натуральную величину.

Фреска была написана в конце 13 — начале 14 века и изображает балдахин над главным алтарём. Художник превратил апсиду в шатёр, состоящий из синей и золотой драпировки, которая обвивает три стены и увенчана двухъярусным, украшенным драгоценными камнями, коническим балдахином, который можно увидеть во всём исламском мире.

"Художник приложил много усилий, чтобы ткань выглядела реалистично", — уверяет Джиганте.

На заднем плане — голубое небо, усыпанное звёздами и птицами, что создаёт впечатление шатра, установленного на открытом воздухе.

В начале 15 века фреска была частично закрашена сценами из жизни Девы Марии и Иисуса Христа. Эта более поздняя фреска привлекла внимание искусствоведов, которые не обратили внимания на фрагменты более старой фрески.

Джиганте утверждает, что на фреске изображён мусульманский шатёр, который существовал на самом деле и который в какой-то момент 13-го века, возможно, даже физически присутствовал в монастырской церкви, что является прямым ориентиром для художника.

Уже известно, что средневековые церкви использовали драгоценные текстильные завесы, чтобы скрыть алтарь от посторонних глаз либо постоянно, во время мессы, либо на определённые литургические периоды.

Изучая фреску, Джиганте заметила, что на ней изображён уголок завесы, нарисованной так, как будто она была натянута перед алтарём. Таким образом, она считает, что настоящий шатёр был приспособлен для использования в качестве "тетравелы" (Tetravela — алтарная завеса).

Если настоящий шатёр устанавливался в церкви только по особым случаям, фреска могла служить визуальным напоминанием о его великолепии, когда он не был на месте, утверждает Джиганте.

Исследовательница указывает на "чрезвычайно точные детали" фрески как на ещё одно доказательство того, что на ней изображена настоящая палатка. На ткани, изображённой на фреске, в круглых медальонах вытканы синие восьмиконечные звёзды, центр которых изначально был вышит сусальным золотом, как и на золотых тканях, использовавшихся для таких ценных исламских палаток.

По краю верхней и нижней каймы проходит полоса с псевдоарабскими надписями. Текстиль также имеет белые контуры, подчёркивающие контрастные цвета, отражающие тенденцию в дизайне андалузского шелка 13-го века.

Структура, дизайн и цветовая гамма шатра очень напоминают немногие сохранившиеся изображения андалузских шатров, в том числе в рукописи XIII века Cantigas de Santa Maria ("Песнопения Святой Марии").

Они также соответствуют одному из немногих сохранившихся фрагментов андалузской ризы — Fermo chasuble, которая, как говорят, принадлежала святому Томасу Бекету, архиепископу Кентерберийскому.

Гиганте также сравнивает драгоценности, изображённые на фреске, с редким сохранившимся драгоценным текстилем, изготовленным арабскими мастерами, — мантией нормандского короля Рожера II Сицилийского, которая была расшита золотом и украшена жемчугом, драгоценными камнями и эмалью клуазонне.

"Палатки, особенно королевские исламские палатки, были одними из самых ценных подарков при дипломатическом обмене, самыми заметными королевскими знаками отличия в лагерях и самыми желанными трофеями на полях сражений", — заверяет Джиганте.

Палатки попадали в Европу в качестве добычи. Во время антимусульманских походов наёмникам обычно платили тканями, и палатка была главным призом. Фреска соответствует описаниям королевских исламских палаток, которые были захвачены во время войн христианской экспансии в Аль-Андалус в 13-м веке.

Начиная с IX века папы часто дарили церквям тетравелы, и папские записи свидетельствуют о том, что в 1255 году папа Иннокентий IV отправил "драпировки из тончайшего шёлка и золотой ткани" в монастырь Сан-Антонио в Полезине.

"Мы не можем быть уверены, но, возможно, такой высокопоставленный человек, как папа Иннокентий IV, подарил эту завесу", — говорит Джиганте.

Андалузская палатка, взятая из лагеря халифа Мухаммада ибн Якуб ан-Насира, была отправлена папе Иннокентию III после 1212 года, а это значит, что в базилике Святого Петра в какой-то момент до написания фрески стояла исламская палатка.

Гиганте предполагает, что палатка могла быть частью дипломатического подарка, сделанного могущественному роду Эсте, который заключал союзы между гвельфами и гибеллинами — фракциями, поддерживающими папу и императора Священной Римской империи соответственно. Монастырь был основан в 1249 году Беатриче II д'Эсте.

"Многие люди не осознают, насколько развитой и уважаемой была исламская культура в Средние века", — сказала Джиганте.

В прошлом году Джиганте обнаружила Веронскую астролябию — исламскую астролябию 11-го века с арабскими и еврейскими надписями.

Уточнения

Ферра́ра — город в итальянском регионе Эмилия-Романья, административный центр одноимённой провинции. Небесный покровитель города — святой Георгий; праздник города отмечается в день кончины святого, 23 апреля.



Мухаммад ибн Якуб ан-Насир — четвёртый халиф династии Альмохадов (1199—1214).

Беатриче д’Эсте (итал. Beatrice d’Este, 29 июня 1475, Феррара, герцогство Феррара — 3 января 1497, Милан) — дочь Эрколе I д'Эсте, герцога Модены, Феррары и Реджо-нель-Эмилия.



Роже́р II (фр. Roger II de Hauteville, итал. Ruggero II di Sicilia, сиц. Ruggeru II di Sicilia; 22 декабря 1095 года — 26 февраля 1154 года, Палермо) — основатель и первый король (с 1130 года) Сицилийского королевства из династии Отвилей, граф Сицилии (с 1105 года), герцог Апулии (c 1127 года).



То́мас Бе́кет (англ. Thomas Becket; также Фома́ Бекет или Фома Кентербери́йский; иногда встречается написание фамилии Бе́ккет; 21 декабря 1118 года, Лондон — 29 декабря 1170 года, Кентерберийский собор) — одна из ключевых фигур в английской истории XII века, первоначально канцлер Генриха II, затем архиепископ Кентерберийский с 1162 по 1170 год.



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Аль-А́ндалус (араб. الأندلس‎) — название, под которым была известна так называемая «мусульманская Испания», территория Пиренейского полуострова во времена мусульманского владычества в Средние века (711—1492).

