Эти мистические дороги ведут к духовной силе — как древние культуры соединяли миры

Группа исследователей обнаружила сеть древних параллельных церемониальных дорог на археологической стоянке Гаско в Нью-Мексико, к югу от каньона Чако, проливая свет на духовные практики и системы верований коренных народов Америки. Эти дороги, построенные народами пуэбло более тысячи лет назад, связаны с астрономическими явлениями и к этим природным объектам относились как священным местам.

Фото: Wikimedia Commons by Gerd Eichmann, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Каньон Чако-Пуэбло Бонито

Исследование дорог, проведённое Робертом С. Вайнером, специалистом по древним религиям из Дартмутского колледжа в Нью-Гэмпшире, было опубликовано в издании Antiquity. В статье описывается, как упомянутые древние пути совпадают с восходом солнца в день зимнего солнцестояния над горой Тейлор.

Новое исследование показывает, что параллельные дороги Гаско длиннее, чем считалось ранее, и идеально выстраиваются так, чтобы соединить восход солнца над горой 21 декабря с природными источниками, через которые можно было направлять духовные силы. Примечательно, что эти дороги не ведут ни к какому конкретному месту, что указывает на то, что их основной целью являются церемониальные обряды.

Археологический комплекс, включающий каньон Чако (850-1140 гг.) на северо-западе штата Нью-Мексико, является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО и одним из наиболее изученных мест в древней Америке. Культура Чако наиболее известна своей монументальной архитектурой Великих домов, состоящих из многоэтажных каменных зданий, построенных по стандартным размерам.

Эти древние архитектурные шедевры были построены между IX и XII веками и широко распространены в обширном регионе, известном как "Мир Чако", который занимает площадь в 100 000 квадратных километров и испещрён сложной сетью дорог.

До сих пор эмпирические исследования дорог Чако ограничивались крупномасштабной инициативой по составлению карт, запущенной Бюро по управлению земельными ресурсами в рамках проекта "Дороги Чако" в 1980-х годах.

Большинство исследователей дорог Чако в прошлом исходили из предположения, что они предназначались для соединения различных поселений пуэбло, чтобы облегчить торговлю и другие виды передвижения.

Однако их работа и других организаций показала, что большинство этих дорог имеют ограниченную протяжённость и на самом деле не ведут от одного поселения к другому.

Вместо этого они, по-видимому, проходят вдоль ландшафтных объектов, которые считались священными. На самом деле южная параллельная дорога Гаско, по-видимому, заканчивается прямо у сооружения, известного как Маленькая Гаско-Эррадура, — изогнутого или подковообразного каменного святилища, построенного исключительно для ритуальных целей.

Хотя дороги, возможно, имели какое-то функциональное назначение, в первую очередь они свидетельствовали об интересе к "священной географии", создавая инфраструктуру, в которой можно было коллективно и удобно проводить ритуальные обряды. Любопытно, что многие из этих древних дорог и некоторые окружающие их сооружения были намеренно ориентированы по Солнцу и Луне, что свидетельствует о глубоком понимании астрономии и интересе к более глубоким смыслам небесных узоров.

Участок Гаско, расположенный в 70 километрах к югу от каньона Чако в долине Ред-Меса недалеко от современного города Грантс (штат Нью-Мексико) является ярким примером того, как древние народы включали особенности ландшафта в свои системы верований и строили дороги в соответствии с этим.

Однако участок Гаско расположен на территории народа навахо, окружённой землями Бюро по управлению государственными и частными землями, что создаёт сложную ситуацию с правами собственности, в которой многим исследователям было трудно разобраться, пытаясь получить доступ к участку.

В результате новые находки на территории Гаско были немногочисленны и поэтому редко рассматривались в дискуссиях о мире Чако и его дорожном хозяйстве.

К счастью, авторы нового исследования смогли преодолеть все бюрократические препоны и получили разрешение от всех заинтересованных сторон, владеющих землёй, на посещение и изучение территории в ходе четырёх длительных визитов, которые состоялись в 2021 и 2022 годах.

Несмотря на ограничения, объект Гаско по-прежнему привлекает внимание исследователей, очарованных его подковообразными сооружениями и дорогами. Это последнее открытие было немного уникальным, поскольку оно было сделано с помощью технологии лидар, которая позволила получить обширные аэрофотоснимки, на которых были видны очертания сооружений, которые было очень трудно обнаружить на уровне земли.

Благодаря лидару обнаружено существование двух параллельных дорог, каждая из которых простирается на шесть километров. Сканирование также выявило ранее не замеченную ещё одну подковообразную структуру.

Результаты нового исследования показывают, как цивилизации на юго-западе Соединённых Штатов использовали окружающий ландшафт в качестве церемониального пространства, сочетая природные и космические элементы. В их сложных метафизических системах верований Земля и Небо были частью единого целого, а их божества выступали в качестве посредников, которые управляли событиями, происходящими и там, и там.

Гора Тейлор почиталась древними племенами пуэбло и навахо, являясь центральным элементом ландшафта, наполненного смыслом и значением. Исследователи смогли подтвердить, что древние дороги были проложены так, чтобы зимнее солнцестояние приходилось на гору, проведя наблюдения на месте, которые подтвердили точность этой связи.

Основываясь на полученных данных, исследователи пришли к выводу, что дороги, должно быть, были церемониальными коридорами, построенными для проведения ритуалов, вероятно, связанных с годовыми циклами возрождения и обновления Солнца.

Зимнее солнцестояние имеет чёткое значение, поскольку символизирует самую длинную ночь в году, а также противоположности между днём и ночью, холодом и жарой. Считается, что строительство двух параллельных дорог и их "подков" символизирует дуализм, который воплощает это астрономическое событие (и отражается в его противоположности — летнем солнцестоянии, когда свет и день преобладают над тьмой и ночью).

Благодаря точным и подробным снимкам, полученным с помощью лидара, исследователи надеются узнать гораздо больше о ландшафтах, которые населяли племена пуэбло много веков назад, по мере продолжения изучения удивительных священных мест мира Чако.

Уточнения

Национальный исторический парк Чако (англ. Chaco Culture National Historical Park) занимает территорию в 137 квадратного километра и считается одним из самых важных районов в Северной Америке с точки зрения археологии.



Лида́р (транслитерация LIDAR или LiDAR — англ. Light Detection and Ranging «обнаружение и определение дальности с помощью света») — лазерный локатор, использующий технологию испускания лазером волн оптического диапазона с дальнейшей регистрацией лазерных импульсов, которые были рассеяны объектами: лазерную (или оптико-электронную) локацию.

