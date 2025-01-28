Эксперт Завалишин оценил китайскую модель ИИ DeepSeek как продукт среднего уровня

3:58 Your browser does not support the audio element. Наука Технологии

Китайская модель ИИ DeepSeek — это достаточно среднеуровневый продукт, и в России существуют аналоги, считает эксперт по IT-технологиям Дмитрий Завалишин.

Фото: Pexels by Google DeepMind, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Художественная иллюстрация искусственного интеллекта

DeepSeek — это не прорыв, а средний уровень

Китайский стартап ИИ DeepSeek произвёл фурор на рынке, обрушив акции американских аналогов, так как обогнал западных конкурентов по соотношению цены и качества. Китайцы сумели сделать топовый продукт на старых процессорах, да ещё и в условиях санкций.

Директор группы компаний DZ systems Дмитрий Завалишин в комментарии для Pravda.Ru призвал не торопиться с оценками и присоединяться к хвалебным одам китайскому ИИ. По его мнению, "есть подозрение", что опубликованный результат пока не может претендовать на топовый уровень, во всяком случае это предмет последующего анализа.

"На сегодня есть впечатление, что это достаточно среднеуровневый продукт и в России аналоги существуют", — отметил Дмитрий Завалишин.

При оценке ИИ надо оценивать его применение на практике

Эксперт напомнил, что при оценке систем искусственного интеллекта, которых "очень много", надо понимать, на какую область спектра они ориентируются. Например, известное прикладное достижение России — это система Cognitive на базе искусственного интеллекта у поиска компании "Яндекс", которая применяется для управления комбайнами.

"Это промышленная система, которая не просто показана где-то в интернете, а реально промышленно применяется, очень эффективно работает и решает практические задачи", — подчеркнул Дмитрий Завалишин.

По его словам, между показом технологий ИИ и решением практических задач "зачастую вечность". И если говорить о практическом применении ИИ, то в России такие системы есть и основываются они "на довольно серьёзных технологиях".

В РФ идёт системная работа в области ИИ

Эксперт не испытывает "пока" опасений, что РФ отстаёт или неконкурентноспособна в области ИИ.

"Работа у нас идёт, работа — довольно системная, и её результаты вполне себе видны. Cognitive сделал же свои комбайны, не имея 500 млрд, и "Яндекс" сделал свой поиск, не имея 500 млрд. Значит, это возможно. Инженерный уровень зачастую нельзя превзойти деньгами. Женщины не вынашивают ребёнка за месяц. И залить миллиардами технологии не всегда возможно", — отметил Дмитрий Завалишин.

Производителем оборудования Cognitive Agro Pilot является российская компания "Когнитив", центр разработки и управления находится в Москве, а производственная площадка в Томске.

Cognitive Agro Pilot представляет собой программно-аппаратный комплекс на базе ИИ, который может устанавливаться на тракторы и комбайны. Работа системы базируется на технологиях автовождения по данным, полученным от глобальных навигационных спутниковых систем (ГНСС), совмещённых с алгоритмами технического зрения для выявления опасности столкновения с препятствием. С помощью нейронных сетей выполняется анализ данных, поступающих от сенсоров (видеокамеры, спутниковый навигационный приёмник, бортовые системы трактора), и в случае выявления опасности столкновения подаётся предупредительный сигнал для механизатора.

Как ранее пояснил Pravda.Ru председатель совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко, России нужно вкладываться в разработку электроники, "железа", в отечественные серверы, строить дата-центры, искать возможность сотрудничества с Китаем. А потом объединять дата-центры таких игроков, как

"Сбер",

"Яндекс",

"Рамблер"

и многих других компаний.

Уточнения

Иску́сственный интелле́кт в самом широком смысле — это интеллект, демонстрируемый машинами, в частности компьютерными системами. Это область исследований в области компьютерных наук, которая разрабатывает и изучает методы и программное обеспечение, позволяющие машинам воспринимать окружающую среду и использовать обучение и интеллект для выполнения действий, которые максимально увеличивают их шансы на достижение поставленных целей. Такие машины можно назвать искусственным интеллектом.





DeepSeek — китайская компания, специализирующаяся на разработке искусственного интеллекта, а также семейство больших языковых моделей. Компания базируется в Ханчжоу, основана и поддерживается китайским хедж-фондом High-Flyer. DeepSeek выпустила свои модели с открытым исходным кодом. Версия DeepSeek-V3 считается сравнимой с другими языковыми моделями в 2024 году, такими как Qwen и ChatGPT.



