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Любовь Степушова

Китайский ИИ DeepSeek поставил крест на проекте Трампа "Звёздные врата"

3:53
Наука » Технологии

Китайская компания Huanfang выпустила на рынок уникальное приложение ИИ DeepSeek, которое завоёвывает мир и устраняет американских конкурентов.

искусственный интеллект
Фото: Flickr by Ecole polytechnique, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
искусственный интеллект

Успех китайского ИИ DeepSeek обвалил акции Nvidia

Вечером 27 января акции полупроводниковых компаний США продолжили падение. Акции Nvidia упали более чем на 11%.

Сдувание пузыря на рынке компаний искусственного интеллекта (ИИ) связано с успехом китайского хэдж-фонда Fire-Flyer и компании-разработчика Huanfang, которая смогла создать дешёвую модель ИИ DeepSeek с открытым исходным кодом (децентрализованная модель, позволяющая любому человеку изменять технологию и обмениваться ею), вложив в неё около 6 миллионов долларов, тогда как американские аналоги стоили миллиарды.

В тот же день DeepSeek возглавил рейтинг бесплатных загрузок приложений в магазинах Apple в Китае и США, обогнав ChatGPT в американском списке.

Успех достигнут путем обновления базовой структуры моделей ИИ и более эффективного использования ограниченных ресурсов.

DeepSeek создан на базе оптимизации американских аналогов

В отличие от многих разработчиков ИИ, которые в значительной степени полагаются на доступ к передовому американскому оборудованию, DeepSeek сосредоточилась на оптимизации ресурсов, управляемых собственным программным обеспечением в условиях антикитайских санкций.  Использовались "старые" чипы, а также около 10 000 кластеров графических процессоров Nvidia A100/H100, купленных в 2021 году, что обеспечило аппаратную основу, необходимую для обучения больших моделей.

Для полного обучения модели DeepSeek-V3 потребовалось всего 2,788 млн часов графического процессора H800, но он достиг производительности, сравнимой с самой совершенной моделью OpenAI GPT-4o и с более низким энергопотреблением.

К работам были привлечены молодые китайские учёные, которые получили образование в Китае. Это молодое поколение полно амбиций, и его патриотизм сродни патриотизму советских покорителей космоса в 50-60 годы.

DeepSeek убивает проект Трампа Stargate

Разработка моделей с открытым исходным кодом привлекает больше пользователей и участников, что помогает ИИ развиваться. Снижение вычислительной мощности в DeepSeek приведет к росту популярности очков, наушников и других небольших терминалов с искусственным интеллектом. Это будет использоваться в промышленности, образовании, здравоохранении, финансах и т. д. Снижение стоимости также откроет множество возможностей по привлечению клиентов.

Успех китайского стартапа ещё раз говорит о бесполезности санкций и о том, что американский размах может быть побеждён оригинальными решениями, что было доказано Советским Союзом в гонке с США за первый спутник Земли.

Китайский стартап практически свёл на нет доминирование США в гонке ИИ. Успех DeepSeek уже выливается в падение капитализации Nvidia и других IT-корпораций — бездумной воронкой для поглощения свободных денег. Китайская модель ИИ уникальна для индустрии программного обеспечения, и пользователи будут продолжать её использовать. Анонсированный Дональдом Трампом проект Stargate с инвестициями в 500 миллиардов долларов для развития ИИ в Америке — запоздалое и дорогое решение для сдерживания китайских конкурентов.

Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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