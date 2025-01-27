Тёмный кислород: что за тайна скрывается на морском дне?

Морские учёные, возглавляемые Эндрю Свитманом из Шотландской ассоциации морских наук, начали трёхлетний исследовательский проект, чтобы подтвердить и объяснить открытие, вызвавшее бурные дебаты в научном сообществе. Речь идёт о "тёмном кислороде", который, по мнению команды, вырабатывают глубоководные конкреции на морском дне.

Фото: oceanexplorer.noaa.gov by NOAA, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Белые курильщики

Что такое "тёмный кислород"?

Открытие Свитмана перевернуло представление о производстве кислорода в природе. Ранее считалось, что кислород может вырабатываться только растениями, водорослями или цианобактериями с использованием солнечного света.

Однако учёные зафиксировали повышение уровня кислорода на морском дне на глубине, куда свет не проникает. Они предположили, что конкреции могут действовать как "геобатареи", генерируя электрический ток, который расщепляет молекулы воды на водород и кислород без участия фотосинтеза.

Полемика вокруг открытия

Исследование вызвало как восхищение, так и критику. Компании, занимающиеся глубоководной добычей полезных ископаемых, усомнились в методологии и данных команды Свитмана.

В частности, компания The Metals Company заявила, что результаты "не подтверждены доказательствами". Некоторые учёные также выдвинули предположение, что необычные данные могли быть следствием неисправного оборудования.

Несмотря на критику, исследование было опубликовано в журнале Nature Geoscience, который сейчас проводит проверку на основе поступивших замечаний.

Новый этап исследований

Проект Свитмана получил грант в размере 2 миллионов фунтов стерлингов от японской благотворительной организации The Nippon Foundation. Исследователи будут использовать новые аппараты, способные опускаться на глубину до 12 000 метров, чтобы подтвердить существование "тёмного кислорода" и изучить механизмы его образования.

Первая экспедиция запланирована на январь 2026 года. Она отправится из калифорнийского Сан-Диего, с целью подтвердить, что источником кислорода в глубинах океана являются нитчатые водоросли, с помощью новых данных.

Учёные намерены собрать пробы воды и донных отложений, чтобы измерить изменения концентрации кислорода и водорода. Также будут использоваться изотопные метки для отслеживания химических реакций.

Влияние на горнодобывающую промышленность

Компании, планирующие глубоководную добычу полезных ископаемых, с тревогой следят за исследованиями. Конкреции, богатые металлами, необходимыми для зелёной энергетики, могут оказаться не только ресурсом, но и важным элементом экосистемы океана. Свитман призывает воздержаться от добычи, пока учёные не изучат влияние конкреций на глубоководную среду.

Перспективы исследования

Открытие Свитмана имеет далеко идущие последствия. Помимо роли в экосистемах океана, оно привлекло интерес НАСА, поскольку подобные процессы могут объяснить возможность существования жизни на других планетах.

"Я знаю, что это происходит. Мы уже нашли следы в шести местах и продолжим искать", — уверен Свитман.

Его проект обещает стать первым крупным исследованием, изучающим "тёмный кислород" и его вклад в морские экосистемы.

Уточнения

Тёмный кислород (англ. dark oxygen) — научный термин для обозначения молекул кислорода, найденных в глубоких слоях океана, куда не проникает свет, тем самым исключая возможность образования в результате фотосинтеза.



Конкре́ция (от лат. concretio «стяжение, сгущение») — шаровидный (иногда как бы сплюснутый, неправильно округлённый) минеральный агрегат плотно-скрытокристаллического, зернистого или радиально-лучистого строения.

