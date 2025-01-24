Древнейшая подделка в мире объясняет, как власть имущие Месопотамии манипулировали историей 4 тысячи лет назад

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К фальшивкам и искажению истории, судя по наиболее старой подделке в мире, власть имущие прибегали более 4 тысяч лет назад. Почему правители Месопотамии подделывали надписи и какие фейковые новости они запустили?

Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Tablet_with_Cuneiform_Inscription_LACMA_M.79.106.2_(2_of_4).jpg by Los Angeles County Museum of Art клинопись

Правители Ассирии и Вавилонии зачастую документировали обширную строительную активность надписями, в которых упоминали о деятельности своих предшественников. Однако в некоторых случаях цари намеренно прибегали к подлогу. Специалисты по Ближневосточной археологии из Гейдельбергского университета исследуют, что скрывается за древними месопотамскими подделками.

Светящийся от радости главный писец Набузерлишир бросился в ноги перед вавилонским правителем Набонидом, который отправился на север в город Сиппар, чтобы проконтролировать ход строительных работ на главном святилище бога солнца Шамаша. Там рабочие начали разбирать старую кладку, чтобы найти ранний фундамент храма, над которыми должно было быть построено новое святилище.

Набузерлишир передал Набониду объект из чёрного камня около локтя в длину, испещрённого древней клинописью. Первая строка которого повреждена, вторая читается: "сын Саргона". Речь идёт о Нарам-Сине.

После этого Набонид, вероятно, и провозгласил новое строительство, а также составить документы, которые сообщат об открытии. Об этом упомянуто в так называемом крестообразном памятнике Маништушу. Это каменное сооружение высотой около 20 сантиметров, крестообразной формы с нанесёнными клинописными надписями, было найдено в конце XIX века во время раскопок на месте древнего города Сиппар неподалёку от нынешнего Багдада.

Отчёт о реконструкции храма солнечного бога Шамаша в Сиппаре записан клинописью на глиняном цилиндре. Текст содержит подробное описание подготовки и выполнения хода строительства.

Главным героем повествования, как это принято в месопотамских строительных надписях, является правитель. В данном случае это был царь Набонид, который пришёл к власти в шестом веке до нашей эры путём узурпации, обстоятельства которой неизвестны.

Вавилонский царь сообщает в тексте об обнаружении строительных документов Нарам-Сина и о перестройке храма на старых фундаментах. Нарам-Син — правитель династии Аккада, которая почти за 2000 лет до нововавилонского царя Набонида правила Месопотамией. Уже в начале 2-го тысячелетия до н. э. распространялись легенды о правителях Аккада, которые продолжали ходить и во времена Набонида, чем и обусловлен интерес царя к Нарам-Сину.

Но что же означает этот крестообразный монумент?

В раскопанных в конце XIX века руинах вавилонского храма Шамаша в Сиппаре были найдены два артефакта: так называемый крестообразный монумент с упоминанием Нарам-Сина, который правил государством Аккад около 4200 лет назад и нововавилонский глиняный цилиндр с клинописью времён царя Набонида, который построил храм в шестом веке до нашей эры.

Крестообразный монумент, который насчитывает 4 200 лет, является самой древней известной фальшивкой в истории человечества. До второй половины прошлого столетия артефакт и надпись на нём в академических кругах считали оригиналом времён Аккадской эпохи. И только в 1968 году знаток клинописи Эдмонд Соллбергер убедительно идентифицировал эту находку как неовавилонскую подделку.

В якобы аккадской надписи перечислены жертвоприношения Шамашу, установленные царём Нарам-Сином. Возможно, подделка была заказана жрецами храма Шамаша, чтобы узаконить свои претензии, как на сам храм, так и на его убранство. В то же время храмовые служки могли представить царю Набониду подлинный документ, который позволил ему основать долгожданный храм на древних и долгое время не найденных основаниях Нарма-Сина.

Кажущаяся подлинность объекта усиливается его необычной крестообразной формой, для которой, согласно современным научным данным, нет аналогов в Месопотамии. Создатели подделки осознавали, что формальное несоответствие современным материальной культуре будет воспринято как признак древности.

В своём отчёте по строительству нового храма Иштар в столице Ассур среднеассирийский царь Салманассар I упоминает, например, четырёх более старых застройщиков: самый молодой — его отец, Адад-нерари I, самый старший — Илушума, ассирийский правитель XX века до н. э.

В процессе перестройки находящегося за пределами города праздничного дома в Ассуре новоассирийский царь Синаххериб зафиксировал в соответствующей надписи, что это сооружение для помпезных торжеств было возведено очень давно, но затем позабыто. Он приказал обновить его, чтобы в нём можно было проводить ритуальные действия для праздника встречи Нового года.

Однако раскопки в районе крепости опровергают сведения царя Сеннахириба: очевидно, что его сооружение было построено заново. Также неизвестны более старые строительные надписи на этом сооружении. Таким образом, здание представляет собой новодел, строительство которого инициировал Сеннахириб, а не реконструкцию, как утверждал царь.

Необходимость в этом возникла в результате религиозных реформ, проведённых при этом властителе, в центре которых было возвышение бога царства Ассура до главного героя мифа о сотворении мира Энума Элиша. В связи с этим празднование Нового года, которое ранее проводилось в Вавилоне, было перенесено в Ассур, что потребовало определённых структурных изменений, в том числе строительства новой крепости.

Другим ярким примером является строительная надпись последнего ассирийского царя Син-шара-ишкуна, выполненная для храма Набу в Ассуре. Она гласит, что святилище бога Набу было построено давным-давно и отреставрировано его названными по имени предшественниками. Но затем он пришёл в упадок, и только Син-шара-ишкун вернул его в прежнее состояние, в соответствии со старым планом — так, во всяком случае, сообщает ассирийская надпись.

Однако эти сведения об истории строительства не выдерживают проверки в археологических находках и на основании надписей древних правителей. До этого в Ассуре существовал культ бога Набу, но Набу до тех пор не жил в собственном храме. Таким образом, новое строительство под Син-шара-ишкуном также является новым основанием, предлагаемая история строительства является лживым вымыслом.

Необходимость в этом случае может быть объяснена выдающимся значением вавилонского бога Набу, которым он был наделен в Ассирии с 8-го века. Этот культ нашёл отражение в строительстве храмов Набу в крупных ассирийских городах-резиденциях. Только в Ассуре Набу не имел собственного святилища даже в конце 7-го века. По-видимому, это было воспринято как недостаток, который должен был быть устранён с помощью нового строительства под Син-шара-ишкуном.

Примеры из Ассура и Сиппара показывают, что нововавилонские цари любили ссылаться на традиции и предшествующие постройки в своих строительных проектах, которых не существовало. Их строительные надписи и якобы исторические свидетельства были подделаны.

Одна из причин этого "изобретения традиции": открытие новых святилищ в Ассирии выходило за рамки действующих норм. Они были морально оценены как неправильные. Идеологической основой для этого, вероятно, послужило представление мифов о том, что храмы были основаны богами в незапамятные времена и могут быть восстановлены только в том месте, которое было изначально запланировано.

Если возникала необходимость в новом основании, то это должно было быть представлено как восстановление старого, первобытного состояния, чтобы современники воспринимали его как законное, то есть правильное. Таким образом, это примеры феномена, наблюдаемого во многих человеческих обществах, который британские историки Эрик Хобсбаум и Теренс Рейнджер называют "изобретением традиции".

Новые вавилонские храмы, построенные по инициативе Набонида, насколько можно судить, на самом деле представляют собой реконструкцию уже существующих святилищ. Однако Набонид вводит в заблуждение об обнаружении и датировке более древних фундаментов. Современные раскопки показали, что сооружение Набонида никогда не покоилось на фундаменте значительно более старых предшественников. Храм возвели на гораздо более молодых руинах.

Вероятно, при подготовке к строительству в Новом Вавилоне, которая включала работы по сносу и рытье котлованов, также неоднократно обнаруживались более старые объекты с надписями. Содержащаяся в нём информация могла быть использована для датировки предполагаемого предшествующего сооружения и, таким образом, была включена в строительные надписи Набонида.

В этом проявляется стремление придать древним фундаментам как можно более древний возраст, прослеживая их происхождение от самых важных правителей Аккада 24-го и 23-го веков Саргона и Нарам-Сина.

Прежние месопотамские цари выделялись во времена Набонида множеством легенд, рассказываемых о них, и тем самым выделялись среди остальных правителей более старых династий. Поэтому уход Саргона и Нарам-Сина, подкрепленный материальным наследием, сопровождался завоеванием престижа, которым Набонид хотел воспользоваться, чтобы узаконить своё правление, полученное в результате узурпации.

Эти примеры иллюстрируют необходимость дифференцированного подхода к датировке фундаментов и старинных надписей. В некоторых случаях это явные подделки. При этом, обновляя и восстанавливая первоначальное состояние храма, царь Набонид поступил правильно в восприятии своих современников.

Уточнения

Ша́маш — божество солнца у ассирийцев и вавилонян в древности.



Набони́д (Набу-на’ид; Nabû-nā'id) — последний царь Нововавилонского царства (май 556 — 29 октября 539 года до н. э.), из X Нововавилонской (халдейской) династии.



Сиппар (СИП.ПАР, шум. Zimbir «город птиц») — город и государство в Древней Месопотамии (современный Ирак).



Маништушу — царь Аккаде, царь Аккада и Шумера, правил приблизительно в 2252 — 2237 годах до н. э., из династии Аккаде.



«Эну́ма э́лиш» (аккад. Enūma elis — «Когда наверху…») — вавилонский космогонический миф, описывающий возвышение Мардука из ранга младших богов, его борьбу с Тиамат (воплощение первобытного хаоса) и обустройство мира.



Синаххери́б также Сеннахириб, или Сеннахирим, или Санхериб (аккад. Син-аххе-эриба, букв. «Син возместил (смерть) братьев») — царь Ассирии, сын Саргона II. Царствовал приблизительно между 704/705—681 годами до н. э.



Син-шар-ишкун (аккад. «Син назначил царя»; др.-греч. Сарак) — царь Ассирии приблизительно в 633—612 годах до н. э. Сын Ашшурбанапала.



Набу — в аккадской мифологии бог мудрости, покровитель писцового искусства, писцов и каллиграфов.



Нарам-Суэн (также Нарам-Син Аккадский) — царь Аккаде, царь Аккада и Шумера, «царь четырёх стран света», правил приблизительно в 2237—2200 годах до н. э., из династии Аккаде.

