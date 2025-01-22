Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Любовь Степушова

Эксперт Клименко считает, что Трамп буквально воспринял слова Путина об искусственном интеллекте

3:31
Наука » Технологии

На смену гонке вооружений пришла гонка искусственных интеллектов (ИИ), поэтому России надо "жать" в том же направлении, что и Трамп с новым проектом "Звёздные врата".

Нобелевскую премия 2024 по физике дали создателям ИИ
Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Science,_Technology_and_Engineering.jpg by Geralt
Нобелевскую премия 2024 по физике дали создателям ИИ

Об этом рассказал Pravda. Ru председатель совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко.

Эксперт отметил, что самая продвинутая компания в области ИИ — Nvidia, производит карточки, которые используются в обучении систем искусственного интеллекта. Именно обучение обеспечивает текущий успех, который теперь зависит не столько от "мозгов человека", сколько от серверов обработки данных. То есть насколько у вас хватит оборудования для обучения нейронных сетей.

"Основные затраты в искусственном интеллекте — это "железо". Поэтому главный упор делается на строительстве дата-центров, разработке оптимального оборудования, специального программного обеспечения для процессоров", — сказал эксперт.

По его словам, компания Microsoft три дня назад заявила, что будет строить дата-центр на 80 миллиардов долларов. Так что в проекте Stargate речь идёт о суммах финансирования в пять раз больших.

По мнению Германа Клименко, это "вызов для нас и всего мира", потому что президент США Дональд Трамп решил максимально улучшить позицию США, сделав ставку в промышленной революции на искусственный интеллект.

Эксперт напомнил слова президента РФ Владимира Путина о том, что тот, кто владеет искусственным интеллектом, тот владеет миром.

"Возможно, Трамп это воспринял буквально", — сказал он.

По словам эксперта, у России нет иного пути, кроме как развиваться в том же направлении, потому что гонку вооружений сменила гонка искусственных интеллектов.

РФ нужно вкладываться в разработку электроники, "железа", в отечественные сервера, строить дата-центры, искать возможность сотрудничества с Китаем. А потом объединять дата-центры таких игроков как "Сбер", "Яндекс", "Рамблер", и многих других компаний.
Трамп, по мнению Германа Клименко, замыслил именно такое объединение компаний и игроков, чтобы они не тратили силы на конкуренцию.

"Я уверен, что Stargate — это будет такая большая компания, где будут участвовать все игроки американского рынка. И я думаю, что нам придётся тоже, в первую очередь, заняться тем же, чтобы не разбрасываться по мелким компаниям-разработчикам, а объединить их усилия в одном ключе", — отметил эксперт.

Новый проект искусственного интеллекта (ИИ) "Звёздные врата" анонсировал 21 января Дональд Трамп. В течение 4-х лет частные инвесторы США намерены вложить в него 500 млрд долл. В заявлении головной компании OpenAI говорится, что будет обеспечено строительство "колоссальных центров обработки данных" и "лидерство Америки в области искусственного интеллекта". По данным OpenAI, строительство уже ведется в Техасе.

По словам Ларри Эллисона из Oracle, будет построено двадцать зданий, каждое площадью 46 452 квадратных метра. Искусственный интеллект требует огромной вычислительной мощности, что обусловливает спрос на специализированные центры обработки данных, которые позволяют технологическим компаниям объединять тысячи чипов в кластеры.

Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Темы дональд трамп герман клименко
Обсудить
Новости Все >
Сила слова нет — первая жена Илона Маска объяснила его философию успеха в бизнесе
Сосиски в сыром виде: мифы и реальность
Могильная трава в багаже: иностранку задержали на таможне
Лучшие три пляжа бразильской Бертиоги: Сан-Лоренсу, Итагуаре и Энсеада
Тонкие волосы? Возможно, это связано с вашим ЖКТ
Как очистить бассейн: 7 простых и эффективных способов
Эндокринолог: дефицит витамина D может привести к выпадению волос
Эффективные домашние упражнения для идеальных ягодиц
Эксперты рассказали, как выявить фальшивки среди банковских приложений
Простые и эффективные советы для быстрого мытья разных видов жалюзи
Сейчас читают
Отдыхающая в Дубае Наталья Подольская пожаловалась на Владимира Преснякова
Шоу-бизнес
Отдыхающая в Дубае Наталья Подольская пожаловалась на Владимира Преснякова Аудио 
Свадьба Брэда Питта с Инес де Рамон отложена из-за Анджелины Джоли. Невеста не хочет платить за его ошибки
Шоу-бизнес
Свадьба Брэда Питта с Инес де Рамон отложена из-за Анджелины Джоли. Невеста не хочет платить за его ошибки Аудио 
Чулпан Хаматова откровенно высказалась о возвращении в Россию: я скучаю, но не могу вернуться
Правда ТВ
Чулпан Хаматова откровенно высказалась о возвращении в Россию: я скучаю, но не могу вернуться Аудио 
Популярное
Павел Прилучный заявил, что сын Тимофей ему надоел

Актёр Павел Прилучный бросил в адрес сына Тимофея от актрисы Агаты Муцениеце неосторожную фразу.

Павел Прилучный заявил, что сын Тимофей ему надоел
На вашей стиралке тоже есть кнопка, которая превратит её в сушилку
На вашей стиралке тоже есть кнопка, которая превратит её в сушилку
Кроп-тренчи: главный модный хит весны
Эти культуры не «переносят» золу – проверьте свои грядки
Сводка с фронта: в Пентагоне уволили всех, кто отвечал за Украину, Трамп поручил Келлогу завершить войну на Украине за 100 дней Дмитрий Плотников TGE и AMVETS: куда пойдёт армия РФ на пике военного могущества Олег Володин Звёздные врата открывают путь США к глобальному доминированию, или это блеф Любовь Степушова
Что не актуально: антитренды среди сапог и их стильные альтернативы
Три маринада, три вкуса: как превратить обычные куриные бёдра в кулинарный шедевр
Что не носят в 2025 году: антитренды среди сумок
Что не носят в 2025 году: антитренды среди сумок
Последние материалы
Онлайн-регистрация для детей отменена из-за злоупотреблений
Учёные обнаружили неизвестный науке режим работы нейронов
Эксперт Клименко считает, что Трамп буквально воспринял слова Путина об искусственном интеллекте
Вкусная и мягкая перловка: секрет приготовления
Мочекаменная болезнь у кошек: 5 советов для профилактики
Мыть голову перед окрашиванием: необходимость или ошибка
Как избавиться от навязчивых мыслей: проверенные методы и советы
Всё, что нужно знать о проверке свежести яиц в домашних условиях
В какие страны россияне могут поехать без загранпаспорта
Сводка с фронта: в Пентагоне уволили всех, кто отвечал за Украину, Трамп поручил Келлогу завершить войну на Украине за 100 дней
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.