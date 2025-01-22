Эксперт Клименко считает, что Трамп буквально воспринял слова Путина об искусственном интеллекте

3:31 Your browser does not support the audio element. Наука Технологии

На смену гонке вооружений пришла гонка искусственных интеллектов (ИИ), поэтому России надо "жать" в том же направлении, что и Трамп с новым проектом "Звёздные врата".

Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Science,_Technology_and_Engineering.jpg by Geralt Нобелевскую премия 2024 по физике дали создателям ИИ

Об этом рассказал Pravda. Ru председатель совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко.

Эксперт отметил, что самая продвинутая компания в области ИИ — Nvidia, производит карточки, которые используются в обучении систем искусственного интеллекта. Именно обучение обеспечивает текущий успех, который теперь зависит не столько от "мозгов человека", сколько от серверов обработки данных. То есть насколько у вас хватит оборудования для обучения нейронных сетей.

"Основные затраты в искусственном интеллекте — это "железо". Поэтому главный упор делается на строительстве дата-центров, разработке оптимального оборудования, специального программного обеспечения для процессоров", — сказал эксперт.

По его словам, компания Microsoft три дня назад заявила, что будет строить дата-центр на 80 миллиардов долларов. Так что в проекте Stargate речь идёт о суммах финансирования в пять раз больших.

По мнению Германа Клименко, это "вызов для нас и всего мира", потому что президент США Дональд Трамп решил максимально улучшить позицию США, сделав ставку в промышленной революции на искусственный интеллект.

Эксперт напомнил слова президента РФ Владимира Путина о том, что тот, кто владеет искусственным интеллектом, тот владеет миром.

"Возможно, Трамп это воспринял буквально", — сказал он.

По словам эксперта, у России нет иного пути, кроме как развиваться в том же направлении, потому что гонку вооружений сменила гонка искусственных интеллектов.

РФ нужно вкладываться в разработку электроники, "железа", в отечественные сервера, строить дата-центры, искать возможность сотрудничества с Китаем. А потом объединять дата-центры таких игроков как "Сбер", "Яндекс", "Рамблер", и многих других компаний.

Трамп, по мнению Германа Клименко, замыслил именно такое объединение компаний и игроков, чтобы они не тратили силы на конкуренцию.

"Я уверен, что Stargate — это будет такая большая компания, где будут участвовать все игроки американского рынка. И я думаю, что нам придётся тоже, в первую очередь, заняться тем же, чтобы не разбрасываться по мелким компаниям-разработчикам, а объединить их усилия в одном ключе", — отметил эксперт.

Новый проект искусственного интеллекта (ИИ) "Звёздные врата" анонсировал 21 января Дональд Трамп. В течение 4-х лет частные инвесторы США намерены вложить в него 500 млрд долл. В заявлении головной компании OpenAI говорится, что будет обеспечено строительство "колоссальных центров обработки данных" и "лидерство Америки в области искусственного интеллекта". По данным OpenAI, строительство уже ведется в Техасе.

По словам Ларри Эллисона из Oracle, будет построено двадцать зданий, каждое площадью 46 452 квадратных метра. Искусственный интеллект требует огромной вычислительной мощности, что обусловливает спрос на специализированные центры обработки данных, которые позволяют технологическим компаниям объединять тысячи чипов в кластеры.