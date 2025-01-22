Звёздные врата открывают путь США к глобальному доминированию, или это блеф

4:38 Your browser does not support the audio element. Наука Технологии

В США анонсирован грандиозный проект Stargate ("Звёздные врата") по созданию новой инфраструктуры для искусственного интеллекта (ИИ). Что будет на выходе?

Фото: freepik.com is licensed under public domain Искусственный интеллект

Трамп анонсировал грандиозный проект ИИ "Звёздные врата"

В проект ИИ "Звёздные врата" частные инвесторы намерены инвестировать 500 млрд долларов в течение следующих четырёх лет. В заявлении головной компании OpenAI говорится, что будут обеспечены строительство "колоссальных центров обработки данных" и "лидерство Америки в области искусственного интеллекта".

По словам другого организатора из Oracle Ларри Эллисона, в Техасе будет построено 20 зданий, каждое площадью 46 452 квадратных метра. Руководитель Softbank (другой соорганизатор) Масаеси Сон заявил на пресс-конференции, что изначально в проект уже вложено 100 млрд долларов.

Проект анонсирован президентом США Дональдом Трампом.

"Им понадобится производить много электроэнергии, и мы дадим им возможность очень легко производить её на собственных заводах, если они захотят", — заявил Трамп.

Однако государственного финансирования он не обещал.

Тем не менее капитализация компаний ИИ является основным драйвером роста американского фондового рынка с 2023 года и основным фокусом концентрации капитальных расходов. Лидер рынка Nvidia указана в качестве партнёра в проекте Stargate как поставщик оборудования и обеспечения технологической связанности. Упоминается и разогнанная на хайпе ИИ биотехнологическая компания MGX, которая специализируется на разработке генетических препаратов и технологий редактирования генов. Имеем на выходе проекта биоробота, который будет принимать решения за человека?

Прежние "Звёздные врата" шпионили за СССР

Куда вывезет кривая, никто не знает, может быть, в войну с РФ, так как проект под таким же точно названием был организован в 1978 году для сбора информации о советских объектах с помощью экстрасенсорных возможностей. Но он был закрыт после того, как ЦРУ пришло к выводу, что его руководители подгоняли данные экспериментов под поставленные задачи.

Проект не имеет многих достоверных вводных

Американские эксперты видят проблему в обеспечении проекта электроэнергией. По данным Североамериканской корпорации по надёжности электроснабжения, из-за роста потребления электроэнергии за счёт центров обработки данных на базе ИИ в течение следующего десятилетия около половины территории США будет испытывать дефицит электроэнергии.

Также в США видят проблемы гуманитарного и нравственного характера, так как Дональд Трамп отменил указ своего предшественника Джо Байдена, который устанавливал меры надзора за компаниями, разрабатывающими мощные модели ИИ.

Российский финансовый аналитик Павел Рябов не увидел источников финансирования проекта. Softbank, по его мнению, имея ликвидными 13 млрд долларов и объём капитальных расходов в 4 млрд, 2/3 из которых сосредоточены в Японии, "не тянет на поставщика 100 млрд долларов инвестиций". Капитальные расходы Oracle выросли до 10 млрд долларов, но являются частью ранее согласованных и реализуемых проектов, а OpenAI перманентно показывает убытки и может предложить только технологии, но по ним уже имеет партнёрство с Microsoft. Аналитику не ясно также, кто будет бенефициаром, под чьим контролем будут дата-центры, так как ни у одной из представленных компаний нет даже и 5% ресурсов от озвученной суммы вложений.

Некоторые подозревают, что эта программа — блеф Трампа, чтобы показать Китаю свои "возможности", грубо говоря, напугать, потому что пока китайские продукты ИИ намного лучше американских и доступны бесплатно для простых пользователей.

Другой вариант — новые власти хотят открыть свою кормушку для распиливания средств акционеров, так как кормушку демократов с "зелёной" энергетикой они закрыли. Акции компаний, у которых в названии есть хотя бы что-то про ИИ в космосе, чувствуют себя хорошо и заинтересованы в дальнейшем росте и наличии долларовой ликвидности. Так что интересанты и бенефициары найдутся.

Уточнения

Иску́сственный интелле́кт - в самом широком смысле — это интеллект, демонстрируемый машинами, в частности компьютерными системами. Это область исследований в области компьютерных наук, которая разрабатывает и изучает методы и программное обеспечение, позволяющие машинам воспринимать окружающую среду и использовать обучение и интеллект для выполнения действий, которые максимально увеличивают их шансы на достижение поставленных целей.

