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Игорь Буккер

Климатическая катастрофа эпохи неолита породила искусство модерна

3:48
Наука » Полезно знать

На датском острове Борнхольм археологи обнаружили сотни загадочных так называемых "солнечных камней" с гравировкой, которые могли быть захоронены из-за климатической катастрофы, вызванной извержением вулкана около 2900 года до Рождеества Христова.

закат солнца, облака
Фото: Wikimedia Commons by Pixabay.com is licensed under Public domain
закат солнца, облака

Событие, возможно, скрыло солнце и повлияло на жизнь людей в Северной Европе.

Всего на археологической стоянке Васагард-Вест нашли 614 каменных табличек и их фрагментов, украшенных солнечными и растительными орнаментами. Артефакты датируют периодом около 4900 лет назад, когда в этих местах жили земледельцы эпохи неолита, которые выкапывали земляные валы и рвы, где их обнаружили археологи.

Находки располагались в слоях с фрагментами керамики культуры воронковидных кубков, существовавшей в регионе до 2900-2800 годов до Рождества Христова.

Изначально исследователи предполагали, что эти камни закладывали для улучшения урожая.

"Солнце всегда было в центре внимания ранних сельскохозяйственных культур, — отметил Руне Иверсен из Копенгагенского университета. — Однако напоследок они накрыли солнечные камни грудой костей животных, артефактами и т. п. И мы видим, что это повторяется. Так что это своего рода действие или событие".

Однако систематичность захоронений, в которых камни укрывали слоями костей и артефактов, заставила учёных искать другое объяснение.

Исследуя ледяные керны из Гренландии и Антарктиды, учёные обнаружили высокую концентрацию сульфатов, связанных с извержением вулкана недалеко от экватора около 2900 года до Рождества Христова.

Это извержение вызвало облака пепла, которые, возможно, закрыли солнце на несколько лет и привели к значительному похолоданию. Эти выводы подтверждаются древесными кольцами, найденными в долине реки Майн в Германии и кольцами вековых сосен Бальфура, растущих на западе США.

Извержение оказалось разрушительным для неолитических сообществ.

"Если у вас не будет урожая, вы потеряете возможность сеять на следующий год, — объясняет Иверсен. — В то время это казалось бесконечной катастрофой".

Археологи предполагают, что захоронение гравированных камней могло быть попыткой вернуть солнце или празднованием его возвращения.

Йенс Винтер Йохансен из Музея Роскилле считает, что устойчивые фермерские общины сильно зависели от светила, что делало подобные ритуалы вполне логичными.

Однако Ларс Ларссон из Лундского университета задаётся вопросом, почему подобные находки не обнаружены в других регионах Южной Скандинавии, если климатический эффект был повсеместным.

Это могло быть связано с тем, что у местных жителей было много твёрдого камня — сланца, на котором они вырезали изображения солнца, но большая часть остальной южной Скандинавии состоит в основном из глины, поэтому там меньше подходящего камня для резьбы, отвечает Иверсен. В данных районах для этих целей использовали дерево или кожу, которые не сохранились до наших дней. Ещё одной причиной может быть изоляция Борнхольма, которая способствовала развитию специфических традиций.

"На острове сложилась своя культура, — предполагает Йохансен. — Эти общества не изолированы, но на острове вы более изолированы, и, возможно, именно поэтому у них развились уникальная практика и культура".

Уточнения

Бо́рнхольм (дат. Bornholm) — остров в юго-западной части Балтийского моря. Принадлежит Дании.

Неоли́т или новый каменный век — период человеческой истории, выделенный Джоном Леббоком в XIX веке как оппозиция палеолиту внутри каменного века.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Темы дания археология
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