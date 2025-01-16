Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Игорь Буккер

Во Вьетнаме обнаружен морской деликатес с головой Дарта Вейдера из Звёздных войн

3:48
Наука » Экология » Природа

Гигантские равноногие ракообразные из рода Bathynomus поражают своими размерами, достигая порой более более 30 см в длину. Во Вьетнаме они известны как bọ biển, или в переводе "морские жуки". Впервые один из таких видов был описан во вьетнамских водах и получил название Bathynomus vaderi.

Дарт Вейдер
Фото: Wikimedia Commons by Jakub Hałun; Graffiti: Pieksa, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Дарт Вейдер

Слово vaderi связано с внешним видом его головы, которая очень похожа на характерный и культовый шлем Дарта Вейдера, самого известного повелителя ситхов из "Звёздных войн".

Bathynomus vaderi относится к группе, известной как "супергиганты", достигая в длину 32,5 см и веся более килограмма. До сих пор этот новый вид был обнаружен только вблизи островов Спратли во Вьетнаме, но дальнейшие исследования, вероятно, подтвердят его присутствие в других частях Южно-Китайского моря.

Гигантские равноногие, такие как Bathynomus vaderi, стали дорогим деликатесом во Вьетнаме. До 2017 года местные рыбаки продавали их только как прилов по низким ценам, но в последние годы СМИ привлекли внимание общественности к этим необычным морепродуктам. Некоторые даже утверждают, что они вкуснее омаров, "королей морепродуктов".

Этих животных вылавливают траулеры, работающие в различных глубоководных районах Бинь-Донга (Восточного моря, вьетнамской части Южно-Китайского моря) и у берегов провинций на юге и в центре Вьетнама.

За последние пять лет стало обычным делом видеть их живыми на некоторых рынках морепродуктов в Ханое, Хошимине и Дананге. Некоторые магазины и рестораны даже рекламируют продажу этих "морских жуков" на различных платформах социальных сетей, в упоминая, как их лучше готовить.

В марте 2022 года сотрудники Ханойского университета приобрели четырёх гигантских изопод в городе Куинён и отправили двух из них Питеру Нгу из Музея естественной истории Ли Конг Чиана при Национальном университете Сингапура для идентификации. У Питера Нга очень активная лаборатория по изучению ракообразных в Сингапуре, и он работал с глубоководной фауной во многих частях Азии.

Впоследствии он привлёк к работе Конни М. Сидабалок из Национального агентства исследований и инноваций Индонезии, которая вместе с ним описала Bathynomus с южной Явы.

Вместе с Нгуен Тхань Соном из Вьетнамского национального университета, который является там специалистом по ракообразным, они изучили образцы. В начале 2023 года они поняли, что у них есть образцы до сих пор не описанного вида.

Результаты своих открытий они опубликовали в журнале с открытым доступом ZooKeys.

Открытие такого странного вида, как Bathynomus vaderi, во Вьетнаме показывает, насколько плохо мы понимаем глубоководную среду. То, что такой крупный вид мог оставаться незамеченным так долго, напоминает нам о том, сколько ещё работы нам предстоит, чтобы выяснить, что обитает в водах Юго-Восточной Азии.

Существует острая необходимость лучше понять наше глубоководное биоразнообразие, поскольку люди всё чаще пытаются использовать эту среду обитания для рыболовства, добычи нефти и газа и даже полезных ископаемых.

Устойчивое рыболовство с использованием гигантских равноногих раков лишь добавляет к множеству проблем, с которыми мы сталкиваемся. И первый шаг — узнать, что там обитает.

Уточнения

Спра́тли (вьет. Quần Đảo Trường Sa — Чыонгша, кит. 南沙群島, Наньшацюньдао либо просто Наньша, таг. Kapuluan ng Kalayaan — Калаян, рус. устар. Коралловые острова) — архипелаг в юго-западной части Южно-Китайского моря. На островах нет постоянного населения, портов и гаваней, но есть четыре аэропорта.

Дарт Ве́йдер (англ. Darth Vader, 41 ДБЯ — 4 ПБЯ), также известный под своим настоящим именем как Энакин Скайуокер (англ. Anakin Skywalker) — центральный персонаж первых шести эпизодов саги «Звёздные войны».

Равноно́гие или изоподы (лат. Isopoda), — отряд высших раков (Malacostraca).

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Обсудить
Новости Все >
Инвестиции в будущее: Нью-Йорк открывает двери для малых компаний в полупроводниковой отрасли
Там туман и снег создают магию — названо идеальное место для путешествий зимой
Антарктида под угрозой: бомба замедленного действия может изменить мир
Новый Santa Fe Hybrid: что предлагает гибридная версия?
Яичница без корочек и пузырей? Это проще, чем кажется
Талия увеличивается в объёме: как этого избежать?
Венгрия и Сербия ускорят строительство нефтепровода на фоне санкций США
Ученые выяснили, какие собаки агрессивнее других
Ошибки, которые мешают вам подружиться с собакой
Ничего, что я Чехоff?: в театре Модерн покажут невероятную историю жизни Михаила и Ольги Чеховых
Сейчас читают
Как получить здоровую рассаду без пикировки: простой метод
Садоводство, цветоводство
Как получить здоровую рассаду без пикировки: простой метод Аудио 
Это самое большое живое подводное существо, которое когда-либо видели: 34 метра, живое со времен Наполеона - найдено на Соломоновых островах
Наука и техника
Это самое большое живое подводное существо, которое когда-либо видели: 34 метра, живое со времен Наполеона - найдено на Соломоновых островах Аудио 
Три лучших сорта огурцов для сладкого и хрустящего урожая
Садоводство, цветоводство
Три лучших сорта огурцов для сладкого и хрустящего урожая Аудио 
Популярное
Прощай, оттепель: синоптики обещают возвращение настоящей зимы

В третьей декаде января центральные регионы России, включая столицу, могут столкнуться со значительным понижением температуры.

Прощай, оттепель: синоптики обещают возвращение настоящей зимы
Как часто мыться: секреты здоровой гигиены, о которых вы не знали
Как часто мыться: секреты здоровой гигиены, о которых вы не знали
На студию Дисней подали в суд на миллиарды долларов из-за мультфильма Моана
Три сумки, которые возглавят модные хит-парады в 2025 году
Во Вьетнаме обнаружен морской деликатес с головой Дарта Вейдера из Звёздных войн Игорь Буккер Русины — секретное оружие России, пока не задействованное Любовь Степушова Сводка с фронта: ВС РФ перерезали ж/д пути Днепропетровск — Покровск, групповой удар по объектам газовой инфраструктуры Украины Дмитрий Плотников
Виктор Логинов поблагодарил Вайкуле за то, что она кормила Советский Союз
Используйте натуральные средства для отпугивания змей на даче
Метановая бомба — как подрыв Северного потока стал катализатором экологического кризиса
Метановая бомба — как подрыв Северного потока стал катализатором экологического кризиса
Последние материалы
Там туман и снег создают магию — названо идеальное место для путешествий зимой
Антарктида под угрозой: бомба замедленного действия может изменить мир
Новый Santa Fe Hybrid: что предлагает гибридная версия?
Яичница без корочек и пузырей? Это проще, чем кажется
Талия увеличивается в объёме: как этого избежать?
Во Вьетнаме обнаружен морской деликатес с головой Дарта Вейдера из Звёздных войн
Венгрия и Сербия ускорят строительство нефтепровода на фоне санкций США
Ученые выяснили, какие собаки агрессивнее других
Ошибки, которые мешают вам подружиться с собакой
Ничего, что я Чехоff?: в театре Модерн покажут невероятную историю жизни Михаила и Ольги Чеховых
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.