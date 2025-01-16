Во Вьетнаме обнаружен морской деликатес с головой Дарта Вейдера из Звёздных войн

3:48 Your browser does not support the audio element. Наука Экология Природа

Гигантские равноногие ракообразные из рода Bathynomus поражают своими размерами, достигая порой более более 30 см в длину. Во Вьетнаме они известны как bọ biển, или в переводе "морские жуки". Впервые один из таких видов был описан во вьетнамских водах и получил название Bathynomus vaderi.

Фото: Wikimedia Commons by Jakub Hałun; Graffiti: Pieksa, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Дарт Вейдер

Слово vaderi связано с внешним видом его головы, которая очень похожа на характерный и культовый шлем Дарта Вейдера, самого известного повелителя ситхов из "Звёздных войн".

Bathynomus vaderi относится к группе, известной как "супергиганты", достигая в длину 32,5 см и веся более килограмма. До сих пор этот новый вид был обнаружен только вблизи островов Спратли во Вьетнаме, но дальнейшие исследования, вероятно, подтвердят его присутствие в других частях Южно-Китайского моря.

Гигантские равноногие, такие как Bathynomus vaderi, стали дорогим деликатесом во Вьетнаме. До 2017 года местные рыбаки продавали их только как прилов по низким ценам, но в последние годы СМИ привлекли внимание общественности к этим необычным морепродуктам. Некоторые даже утверждают, что они вкуснее омаров, "королей морепродуктов".

Этих животных вылавливают траулеры, работающие в различных глубоководных районах Бинь-Донга (Восточного моря, вьетнамской части Южно-Китайского моря) и у берегов провинций на юге и в центре Вьетнама.

За последние пять лет стало обычным делом видеть их живыми на некоторых рынках морепродуктов в Ханое, Хошимине и Дананге. Некоторые магазины и рестораны даже рекламируют продажу этих "морских жуков" на различных платформах социальных сетей, в упоминая, как их лучше готовить.

В марте 2022 года сотрудники Ханойского университета приобрели четырёх гигантских изопод в городе Куинён и отправили двух из них Питеру Нгу из Музея естественной истории Ли Конг Чиана при Национальном университете Сингапура для идентификации. У Питера Нга очень активная лаборатория по изучению ракообразных в Сингапуре, и он работал с глубоководной фауной во многих частях Азии.

Впоследствии он привлёк к работе Конни М. Сидабалок из Национального агентства исследований и инноваций Индонезии, которая вместе с ним описала Bathynomus с южной Явы.

Вместе с Нгуен Тхань Соном из Вьетнамского национального университета, который является там специалистом по ракообразным, они изучили образцы. В начале 2023 года они поняли, что у них есть образцы до сих пор не описанного вида.

Результаты своих открытий они опубликовали в журнале с открытым доступом ZooKeys.

Открытие такого странного вида, как Bathynomus vaderi, во Вьетнаме показывает, насколько плохо мы понимаем глубоководную среду. То, что такой крупный вид мог оставаться незамеченным так долго, напоминает нам о том, сколько ещё работы нам предстоит, чтобы выяснить, что обитает в водах Юго-Восточной Азии.

Существует острая необходимость лучше понять наше глубоководное биоразнообразие, поскольку люди всё чаще пытаются использовать эту среду обитания для рыболовства, добычи нефти и газа и даже полезных ископаемых.

Устойчивое рыболовство с использованием гигантских равноногих раков лишь добавляет к множеству проблем, с которыми мы сталкиваемся. И первый шаг — узнать, что там обитает.

Уточнения

Спра́тли (вьет. Quần Đảo Trường Sa — Чыонгша, кит. 南沙群島, Наньшацюньдао либо просто Наньша, таг. Kapuluan ng Kalayaan — Калаян, рус. устар. Коралловые острова) — архипелаг в юго-западной части Южно-Китайского моря. На островах нет постоянного населения, портов и гаваней, но есть четыре аэропорта.



Дарт Ве́йдер (англ. Darth Vader, 41 ДБЯ — 4 ПБЯ), также известный под своим настоящим именем как Энакин Скайуокер (англ. Anakin Skywalker) — центральный персонаж первых шести эпизодов саги «Звёздные войны».



Равноно́гие или изоподы (лат. Isopoda), — отряд высших раков (Malacostraca).

