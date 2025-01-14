США резко обрывают академические связи с Китаем

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Республиканцы в Конгрессе США выразили обеспокоенность по поводу академического сотрудничества с Шанхайским университетом Цзяотун, заявляя, что совместные проекты могли способствовать развитию технологий двойного назначения в Китае, включая истребитель-невидимку "Чэнду J-20".

Фото: Wikimedia Commons by Alert5, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ истребитель-невидимка, Чэнду J-20, Китай

На фоне этих заявлений Мичиганский университет объявил о прекращении 20-летнего партнёрства с Шанхайским университетом Цзяотун.

Причины разрыва сотрудничества

В докладе, опубликованном в сентябре 2024 года республиканцами из Специального комитета Палаты представителей США по Коммунистической партии КНР, утверждается, что финансируемые США исследования за последнее десятилетие помогли Поднебесной добиться прогресса в гиперзвуковом оружии, искусственном интеллекте и передовых полупроводниках.

В отчёте также критиковались совместные проекты Технологического института Джорджии и Калифорнийского университета в Беркли.

Председатель комитета Джон Муленаар в письме президенту Мичиганского университета Санте Оно заявил, что сотрудничество с Шанхайским университетом Цзяотун может представлять угрозу национальной безопасности.

Среди спорных проектов упоминались исследования в области ракетного топлива, антикоррозийных технологий для военных самолётов и сетей 6G.

Дополнительным поводом для разрыва отношений стали обвинения против пяти студентов обоих высших учебных заведений, которые якобы тайно фотографировали военную технику на крупнейшем учебном центре Национальной гвардии США базе Кэмп-Грейлинг (Camp Grayling).

Реакция Мичиганского университета

Мичиганский университет немедленно свернул все проекты с Шанхайским университетом Цзяотун. В письме Муленаару президент университета Санте Оно подчеркнул, что сотрудничество разрывается из-за "серьёзных опасений по поводу национальной безопасности".

Также будет усилен контроль за иностранными студентами.

Почётный профессор Мичиганского университета Эдвард Зеллерс выразил сожаление по поводу прекращения партнёрства, подчеркнув, что проекты тщательно проверялись на соответствие стандартам. Однако он отметил, что не удивлён таким решением, учитывая сложившуюся геополитическую ситуацию.

Реакция китайской стороны

Шанхайский университет Цзяотун пока не сделал официальных заявлений о решении руководства Мичиганского университета. На форуме в Вестлейкском университете президент Шанхайского университета Цзяотун Дин Куилинг признал, что ухудшение отношений между США и Китаем усложнило продление соглашений с американскими университетами, несмотря на их минувшие достижения.

Проблемы международного сотрудничества

Хотя США и Китай подписали соглашение о продлении научно-технического сотрудничества, сохраняется риск дальнейшего разрыва академических связей.

Университеты Китая активно ищут партнёров за пределами Западной Европы и США. Например, университет Фудань развивает сотрудничество через Лигу университетов БРИКС и другие международные инициативы.

Бывший президент Университета науки и технологий имени короля Абдаллы предупреждает, что разделение академических сообществ негативно повлияет на науку в целом.

"Это плохо для науки, — говорит он. — И ситуация вряд ли улучшится в ближайшее время".

Уточнения

Шанхайский университет Цзяотун — государственный исследовательский университет, расположенный в Шанхае (Китай).



Чэнду J-20 (буквально Истребитель модель 20, также называют «Чёрный орёл») — китайский тяжёлый истребитель четвёртого (по китайской номенклатуре ) или пятого поколения (по западной).



Мичига́нский университе́т (англ. University of Michigan; часто сокращается до U of M) — публичный (государственный) исследовательский университет, расположенный в городе Анн-Арбор в штате Мичиган, США.

