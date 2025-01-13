Секрет древней гробницы: останки мальчика вместо сестры Клеопатры

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Долгое время считалось, что череп, обнаруженный в Турции в 1929 году, принадлежал Арсиное IV, сводной сестре Клеопатры VII. Однако новое исследование доказало, что останки принадлежат мальчику-подростку с редким генетическим заболеванием.

Фото: Wikimedia Commons by r2hox, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Клеопатра

В 1929 году в мраморном саркофаге восьмиугольного склепа (Octagon) в Эфесе, где располагался массивный храм древнегреческой богини охоты Артемиды, был найден скелет. При нём не было погребального инвентаря или надписей, но археологи тогда пришли к выводу, что это захоронение принадлежало важной молодой женщине.

Они предположили, что обитательницей гробницы могла быть Арсиноя IV, которая подняла оружие против своей сводной сестры и Юлия Цезаря и возглавила осаду Александрии в 48-47 годах до н. э. Арсиноя и её войска проиграли ту битву, и она нашла убежище в храме Артемиды в Эфесе. В 41 году до н. э., когда ей было 22 года, Марк Антоний приказал казнить Арсиною.

В исследовании, опубликованном в журнале Scientific Reports, говорится, что радиоуглеродный анализ останков показал: человек умер между 205 и 36 годами до н. э., что соответствует исторически зафиксированной дате смерти Арсинои. Однако, судя по стадии развития скелета, этому человеку было всего от 11 до 14 лет — намного меньше, чем Арсиное.

"Но затем нас ждал большой сюрприз, — признался ведущий автор исследования Герхард Вебер, профессор эволюционной антропологии Венского университета, в заявлении. — При повторных исследованиях череп и бедренная кость ясно показали наличие Y хромосомы — другими словами, это был мальчик".

Поскольку кости черепа оказались тоньше и хрупче, чем ожидалось, исследователи продолжили изучение скелета и обнаружили деформации, которые ранее не были замечены.

Один из черепных швов — волнистых линий на черепе, где отдельные кости срастаются в течение жизни, — уже закрылся, что обычно происходит не раньше, чем человеку исполнится 65 лет. Раннее закрытие этого черепного шва привело к асимметрии черепа мальчика.

Более поразительным, как отметили исследователи в своём исследовании, была аномальная форма верхней челюсти этого человека в сочетании с по крайней мере одним зубом, на котором не было следов износа. Оба этих признака указывают на то, что у мальчика была повреждённая верхняя челюсть и, возможно, маленькая, неправильно расположенная нижняя челюсть.

По мнению исследователей, одним из возможных объяснений таких особенностей черепа и челюсти является редкое генетическое заболевание, называемое синдромом Тричера Коллинза, которое влияет на развитие лица и головы, вызывая уменьшение челюсти, нависание век и проблемы со слухом и зрением. Хотя учёные попытались с помощью генетического анализа выявить это заболевание у мальчика-подростка, но сохранившихся фрагментов ДНК оказалось недостаточно, чтобы доказать это.

Почему подростка с нарушениями развития похоронили в знаменитом Октагоне в Эфесе, остаётся загадкой.

"Теперь мы можем с уверенностью сказать, что человеком, похороненным в Октагоне, была не Арсиноя IV, и поиски её останков следует продолжить", — заключили авторы исследования.

Уточнения

Арсиноя IV (др.-греч. Ἀρσινόη, ок. 68 или 67 год до н. э. — 41 год до н. э.) — младшая дочь Птолемея XII Неос Дионис, одна из последних представительниц династии Птолемеев в Древнем Египте. Сводные братья и сёстры: Клеопатра VII и Птолемей XIII (у них и Арсинои были разные матери).



Эфе́с (греч Ἔφεσος, лат. Ephesus, тур. Efes) — древний город на западном побережье Малой Азии, при впадении реки Каистр (совр. Малый Мендерес), южнее Смирны (совр. Измир) и западнее города Сельчук (современная территория Турции).



Синдром Тричера Коллинза (англ. Treacher Collins syndrome, TCS, челюстно-лицевой дизостоз, отомандибулярная дисплазия) — аутосомно-доминантное заболевание, характеризующееся черепно-лицевой деформацией.

