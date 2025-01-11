Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Олег Володин

Earthquake: после геошторма число землетрясений выросло на 27%

Earthquake: ожидаются сильные землетрясения в сейсмоопасных регионах
Наука » Экология » Природа

Специалисты по изучению землетрясений проекта EarthQuake Track повысили уровень сейсмической активности до "очень высокого".

Асфальт
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Асфальт

Также, согласно данным Volcano Discovery и CISN, число землетрясений в сейсмоактивных зонах всего за два дня увеличилось на 27%.

"За последние два дня наблюдается значительный рост количества обнаруженных землетрясений. В частности, было зафиксировано увеличение числа небольших землетрясений с магнитудой около 3", — сообщают учёные.

"Мы знаем, что в (скором) будущем произойдут сильные землетрясения, но не можем точно сказать, когда это случится", — публично говорится в исследовании VOX.

Учёные назвали зоны риска, где ожидаются сильные землетрясения.

  • Турция,
  • Украина,
  • Сирия,
  • Иран,
  • европейские страны — Греция и Италия,
  • Израиль.

В России землетрясения возможны:

  • на Камчатке, Курилах, Сахалине;
  • в южных регионах — на Кавказе, в Крыму и Краснодарском крае.

Также специалисты отмечают: перед недавним усилением сейсмической активности произошли и происходят мощные вспышки на Солнце и сильнейшие магнитные бури.

Хотя скептики говорят: Земля давно "бомбардируется" такими частицами и остаётся цела.

Напомним, что ещё в 2011 году (после чудовищного Фукусимского землетрясения в 9 баллов) и после трагического землетрясения в Турции (7,8 баллов) учёные заметили: катастрофы происходили после сильных геоштормов.

"Магнитная буря сама по себе не вызывает землетрясений, но может стать спусковым крючком процессов, происходящих в земной коре. Согласно исследованиям, корреляционная зависимость магнитных бурь и землетрясений составляет 50%", — делился тогда заведующий Лабораторией сейсмического мониторинга Института геоэкологии РАН Александр Жигалин.

Как ранее писала Pravda.Ru. мощная магнитная буря экстремального класса, "пробившая" магнитосферу земли и с помощью заряженных частиц (в том числе нейтрино) ударившая по ядру планеты, может вызвать сильные землетрясения.

Сейчас мощнейшие вспышки на Солнце происходят практически, еженедельно и параллельно с ними растёт число землетрясений, отмечают пользователи соцсетей.

В случае землетрясения спасатели всего мира дают одинаковые советы.

  • Вначале спасайте себя и близких, а потом уже открывайте сайты, чаты и соцсети, чтобы поделиться событием или узнать, "что это было".
  • Сохраняйте самообладание, не паникуйте — паника убивает.
  • Займите безопасное место в помещении, не выходите на лестничные площадки, не пользуйтесь лифтами.
  • Если вы находитесь в малоэтажном здании, безопаснее покинуть его.
  • Находясь на тротуаре вблизи зданий, отойдите на открытое место, чтобы не пострадать от обломков в случае обрушения зданий.

Уточнения

Землетрясе́ние — подземные толчки и колебания земной поверхности, большинство землетрясений возникает на окраинах тектонических плит. В зависимости от энергии землетрясений они условно подразделяются на сильные, слабые и микроземлетрясения. Термины «разрушительное» или «катастрофическое» используются по отношению к землетрясению любой энергии и природы, если оно сопровождалось разрушениями и гибелью людей.
 

Геомагни́тная бу́ря — возмущение геомагнитного поля, вызванные поступлением в окрестности Земли возмущённых потоков солнечного ветра и их взаимодействием с магнитосферой Земли. Мощнейшей геомагнитной бурей за всю историю наблюдений была геомагнитная буря 1859 года или «событие Кэррингтона»  - она вызвала мощнейший сбой в работе телеграфов, электроприборов и ухудшение самочувствия людей.

Автор Олег Володин
Олег Володин — — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Темы землетрясение
Обсудить
Новости Все >
Американский рынок отказывается от чёрных металлов и алюминия из России
Как приготовить идеальный салат для спортивных будней
В Швейцарии появится искусственный плавучий остров
Музыкант Scorpions рассказал, как победил опасную болезнь, угрожавшую его жизни
Этот тест доказал, какое масло лучше защищает двигатель
Растяжки на животе: какие процедуры помогут сделать их менее заметными
Вредные процедуры для кожи: остановись пока не поздно
Пляжный рай в Северной Корее: откроется этим летом
Мяуканье как способ общения: что пытается сказать ваша кошка
За пределами Нептуна обнаружили загадочный мир: новая планета в Солнечной системе
Сейчас читают
Украина столкнулась с рекордным госдолгом
Экономика и бизнес
Украина столкнулась с рекордным госдолгом Аудио 
Отдыхающая на Мальдивах Волочкова заявила, что прилетела на курорт не одна
Шоу-бизнес
Отдыхающая на Мальдивах Волочкова заявила, что прилетела на курорт не одна Аудио 
Открытие 8-летнего ребенка на заднем дворе о муравьях изменило науку о Земле
Наука и техника
Открытие 8-летнего ребенка на заднем дворе о муравьях изменило науку о Земле Аудио 
Популярное
Гигантские морские черви обнаружены живущими под дном океана

Океан всегда привлекал внимание своей удивительной жизненной силой и разнообразием. Его воды наполнены существами всех форм и размеров — от крохотного планктона до величественных китов.

Гигантские морские черви обнаружены живущими под дном океана
Используйте простой трюк с вилкой и мытьё окон будет проще простого
Используйте простой трюк с вилкой и мытьё окон будет проще простого
Восстановление морского льда в Антарктиде удивило учёных
Совсем не модно! Названы топ-3 устаревших элементов интерьера
Карликовые государства Средневековья в современном мире Игорь Буккер Что сжигают демократы в подвалах фешенебельных домов Лос-Анджелеса Любовь Степушова Как и когда французский литературный роман прославил журнал мод  Сергей Лебедев
Гигантская крепость Кавказа: почему её не могли заметить раньше
Приготовьте вкуснейшие беляши по этому проверенному рецепту
Кинолог назвал 3 худшие породы собак для дома
Кинолог назвал 3 худшие породы собак для дома
Последние материалы
Пляжный рай в Северной Корее: откроется этим летом
Мяуканье как способ общения: что пытается сказать ваша кошка
За пределами Нептуна обнаружили загадочный мир: новая планета в Солнечной системе
Обледенелая дорога больше не страшна: всё о цепях для машины
Гололёд исчезнет за минуту: секретный раствор для дачников
Соцфонд назвал максимальную сумму выплат по больничному в 2025 году
Вот как вкусно приготовить печень. Следуйте этим советам
Семь дней без еды: какие процессы запускает организм внутри и снаружи
Россиянам рассказали, что будет с ценами на отдых в Турции в 2025 году
Как избавиться от накипи в чайнике за пару минут
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.