Earthquake: после геошторма число землетрясений выросло на 27%

Специалисты по изучению землетрясений проекта EarthQuake Track повысили уровень сейсмической активности до "очень высокого".
Также, согласно данным Volcano Discovery и CISN, число землетрясений в сейсмоактивных зонах всего за два дня увеличилось на 27%.
"За последние два дня наблюдается значительный рост количества обнаруженных землетрясений. В частности, было зафиксировано увеличение числа небольших землетрясений с магнитудой около 3", — сообщают учёные.
"Мы знаем, что в (скором) будущем произойдут сильные землетрясения, но не можем точно сказать, когда это случится", — публично говорится в исследовании VOX.
Учёные назвали зоны риска, где ожидаются сильные землетрясения.
В России землетрясения возможны:
Также специалисты отмечают: перед недавним усилением сейсмической активности произошли и происходят мощные вспышки на Солнце и сильнейшие магнитные бури.
Хотя скептики говорят: Земля давно "бомбардируется" такими частицами и остаётся цела.
Напомним, что ещё в 2011 году (после чудовищного Фукусимского землетрясения в 9 баллов) и после трагического землетрясения в Турции (7,8 баллов) учёные заметили: катастрофы происходили после сильных геоштормов.
"Магнитная буря сама по себе не вызывает землетрясений, но может стать спусковым крючком процессов, происходящих в земной коре. Согласно исследованиям, корреляционная зависимость магнитных бурь и землетрясений составляет 50%", — делился тогда заведующий Лабораторией сейсмического мониторинга Института геоэкологии РАН Александр Жигалин.
Как ранее писала Pravda.Ru. мощная магнитная буря экстремального класса, "пробившая" магнитосферу земли и с помощью заряженных частиц (в том числе нейтрино) ударившая по ядру планеты, может вызвать сильные землетрясения.
Сейчас мощнейшие вспышки на Солнце происходят практически, еженедельно и параллельно с ними растёт число землетрясений, отмечают пользователи соцсетей.
В случае землетрясения спасатели всего мира дают одинаковые советы.
Землетрясе́ние — подземные толчки и колебания земной поверхности, большинство землетрясений возникает на окраинах тектонических плит. В зависимости от энергии землетрясений они условно подразделяются на сильные, слабые и микроземлетрясения. Термины «разрушительное» или «катастрофическое» используются по отношению к землетрясению любой энергии и природы, если оно сопровождалось разрушениями и гибелью людей.
Геомагни́тная бу́ря — возмущение геомагнитного поля, вызванные поступлением в окрестности Земли возмущённых потоков солнечного ветра и их взаимодействием с магнитосферой Земли. Мощнейшей геомагнитной бурей за всю историю наблюдений была геомагнитная буря 1859 года или «событие Кэррингтона» - она вызвала мощнейший сбой в работе телеграфов, электроприборов и ухудшение самочувствия людей.
Океан всегда привлекал внимание своей удивительной жизненной силой и разнообразием. Его воды наполнены существами всех форм и размеров — от крохотного планктона до величественных китов.