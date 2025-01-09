Тайны исчезнувшего народа калуса: от болота до империи

В 1895 году антрополог из Смитсоновского института Фрэнк Гамильтон Кушинг заинтересовался коллекцией предметов, которые нашли рабочие, добывавшие торф в болотах на острове Марко у побережья Мексиканского залива во Флориде.

Фото: Wikimedia Commons by Rawpixel, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Illustration from Grand Voyages by Theodor de Bry

Кушинг был одним из ведущих исследователей культуры коренных американцев, но увиденные артефакты привели его в замешательство. Прекрасно обработанные реликвии, которые, по его оценкам, были довольно древними, не были похожи ни на что, что он видел раньше. Кушинг отправился на Ки-Марко.

В течение следующих двух лет его команда извлекла тысячи предметов, которые ошеломили археологическое сообщество. В илистых, бескислородных болотных условиях сохранились орудия труда, оружие, керамика и предметы домашнего обихода, изготовленные из кости, ракушек, дерева и тканых волокон. Там были расписные церемониальные маски и резные головы животных.

15-сантиметровая деревянная статуэтка кошки, известная как «Кот из Ки-Марко», по мнению многих, является одним из лучших образцов доколумбовой скульптуры коренных американцев.

В грязи Ки-Марко были найдены рыболовные сети, сплетённые из пальмовых волокон, молотки и прочие инструменты, сделанные из раковин, а также лезвия, вырезанные из акульих зубов. Даже земля, на которой они жили, была обязана своим существованием морю, построенная из куч раковин устриц, моллюсков и раковин-гребешков.

Материальная культура создавших эти предметы людей, вероятно, была старше и не связана с культурой коренных народов, живших во Флориде в то время, таких как семинолы или миккосуки.

Кушинг назвал этих людей «обитателями Ки», но археологи теперь знают их как калуса, что, согласно испанским источникам, на их языке означало «свирепые люди». Империя калуса простирались от гавани Шарлотт на побережье Мексиканского залива до Атлантического океана и Флорида-Кис.

В отличие от других сложных обществ Америки, таких как инки, ацтеки и майя, калуса не занимались сельским хозяйством, а строили свою империю на морских ресурсах. Более 200 лет они сопротивлялись испанской колонизации и христианизации.

В 1980-х годах археолог Уильям Марквардт впервые начал интенсивно исследовать места обитания калуса, где ранее почти не проводилось систематических археологических исследований.

Калуса не оставили после себя письменных источников. Самое раннее упоминание об их существовании содержится в испанских отчётах 16-го века, особенно у Эрнандо де Эскаланте Фонтанеды. В подростковом возрасте он попал в плен к калуса, прожив среди них 17 лет.

Хуан Понсе де Леон известен своим легендарным путешествием во Флориду в 1513 году. Его второе путешествие, состоявшееся восемь лет спустя, гораздо менее известно. Именно во время этой миссии поселенцы де Леона высадились на территории калуса. В одном из противостояний с аборигенами де Леон был смертельно ранен. Испанцы ушли.

В 1566 году Педро Менендес де Авилес, первый испанский губернатор Флориды, прибыл в столицу калуса, чтобы заключить союз с их королём Каалусом. Калуса нуждались в поддержке испанцев, чтобы помочь отразить угрозы со стороны их соперников токобага. Испанцам же нужна была база на юге Флориды.

Эскаланте Фонтанеда, выступавший в качестве переводчика, и другой испанец, Гонсало Солис де Мерас, позже описали поселение калуса. Свиту Менендеса из 500 человек встретила толпа из 4 000 индейцев. Пока обсуждались условия договора, Каалус развлекал испанского губернатора в доме, который вмещал две тысячи человек. Соглашение было скреплено браком сестры Каалуса с Менендесом.

Начиная примерно с 500 г. н. э., калуса начали 1000-летний процесс скрупулёзного строительства и формирования острова, собирая, потребляя и выбрасывая огромное количество моллюсков. Остров занимает 125 акров. Объём острова Маунд-Ки в 21 миллион кубических футов составляет примерно четверть объёма одной из египетских пирамид, но, как отмечает Томпсон, между ними есть одно кардинальное различие.

«Никто не ел Великую пирамиду в Гизе до того, как её построили», — говорит он.

На протяжении сотен лет кучи ракушек и их отложений были оформлены в ряды террас и воздвигнуты два кургана высотой 18 и 30 футов. Возвышающиеся над плоским ландшафтом залива Эстеро курганы до того, как заросли растительностью, 500 лет назад выглядели впечатляюще.

Лидарная съемка Маунд-Ки показала, что водный путь, известный как Гранд-канал, длиной 1 200 футов (366 метров) и шириной 90 футов (27 метров), был прорыт через остров, разделив его пополам. Несколько более мелких притоков ответвлялись, ведя во внутреннюю часть острова и создавая сеть каналов, идеально подходящую для плавания на каноэ.

На месте Пайнленда, второго по величине поселения калуса, в 20 милях к северо-западу от Маунд-Ки, центральный канал имел длину две с половиной мили. Для его строительства потребовалось удалить более миллиона кубических футов земли. Калуса были опытными гидроинженерами, утверждает Томпсон.

После того, как георадар обнаружил аномалии в почве, команда начала копать и обнаружила ямы для столбов и остатки овального здания, длина которого оценивается примерно в 80 футов (24 метра), а ширина — в 65 футов (20 метров).

Радиоуглеродное датирование показало, что дом был впервые построен около 1000 г. н. э. и перестраивался и реставрировался в течение нескольких этапов в течение следующих 500 лет. Томпсон считает, что сооружение такого размера и в таком видном месте должно было быть зданием, которое первые испанские посетители описывают как связанное с наследственными королями калуса.

После встречи Каалуса и Менендеса в 1566 году исторические записи указывают, что калуса позволили испанцам построить в своей столице форт для иезуитской миссии, известную как Сан-Антон-де-Карлос. За последнее десятилетие обнаружены остатки зданий в испанском стиле, испанские артефакты 16-го века и часть прочной оборонительной стены. Они могли принадлежать только форту и поселению, основанному Менендесом в 1566 году. Больше не было никаких сомнений — Маунд-Ки был домом Каалуса и столицей калуса.

Накануне прибытия испанцев в Америку в центральной и южной Флориде могло быть от 50 до 60 общин Калуса с общей численностью населения до 20 тысяч человек. Власть принадлежала избранному числу лиц и семей. Элита имела привилегии, отвечая за накопление ресурсов, особенно продовольствия, и их перераспределение.

Большинство культур этого типа в Новом Свете полагались на излишки производства кукурузы для поддержания стабильного общества. К удивлению большинства исследователей, калуса стали доминирующим региональным игроком без выращивания кукурузы или любой другой сельскохозяйственной культуры.

«Они были рыбаками, а не фермерами, — говорит Марквардт, — и единственным рыболовным обществом, которое стало королевством, основанным на дани».

В обществе, выращивающем кукурузу, излишки сельскохозяйственной продукции можно собирать, хранить и перераспределять в течение года. Рыба не хранится долго.

В 2017 году Марквардт и Томпсон раскрыли ещё один секрет калуса и ещё один пример их передовых навыков в гидротехнике: водные площадки, которые функционировали как гигантские аквариумы.

Ограждения были созданы 600–700 лет назад путём нагромождения куч ракушек для создания насыпи высотой около метра. Ворота, которые выходили на канал и позволяли затапливать внутреннее центральное пространство морской водой. Калуса могли размещать сети поперек канала и направлять косяки рыб, особенно кефали, в соседние водные площадки через отверстия, которые затем можно было закрыть, заперев рыбу внутри.

Общая площадь складских помещений составляла около 1,5 акров, что позволяло хранить и поддерживать необходимый источник пищи.

Имеются свидетельства того, что когда-то возле резервуаров стояли деревянные стеллажи, где можно было обрабатывать, сушить и коптить рыбу. Исследователи определили, что сам остров был тщательно выровнен, чтобы создать пологие склоны от аквариумов к вершинам курганов, что позволяло легче транспортировать рыбные ресурсы.

В эпоху европейской колонизации калуса показали себя достойными противниками испанских конкистадоров, сохраняя свою независимость дольше, чем любые другие коренные жители Флориды.

Король Каалус пришёл в ярость из-за того, что испанцы не выполнили свою часть сделки, чтобы помочь ему в его конфликте с токобагой, и начал плести заговор против своих европейских союзников.

Вождь Каалус был предан и убит в 1567 году. Его кузен и преемник Фелипе, который участвовал в заговоре с целью падения Каалуса, изначально поддерживал союз с испанцами, но в конечном итоге напал на испанское судно. Его казнили в 1569 году.

Калуса сожгли своё поселение в Маунд-Ки и покинули остров. Однако вскоре вернулись и доминировали в южной Флориде ещё сотню лет. Миссия иезуитов и форт в Сан-Антон-де-Карлос оказались заброшены.

В конце концов, не испанцы, а англичане и их союзники из числа коренных народов стали причиной гибели народа калуса. В начале 18 века вооружённые европейским оружием ямаси вторглись в южную Флориду.

Всего за одно поколение народ калуса был практически уничтожен, немногие уцелевшие ушли дальше на юг. Испанцы попытались прийти им на помощь и начали перевозить выживших калуса из Флориды на Кубу, но большинство из них умерло от болезней. К 1760-м годам во Флориде не осталось ни одного калуса.

Уточнения

Калуса иногда — калос, карлос, каалус — племя индейцев, проживавших на юго-западном побережье Флориды.



Ямаси Yamasee — исчезнувшее племя индейцев, проживавшее на океанском побережье современных штатов Джорджия и Южная Каролина близ реки Саванна, а позднее также на северо-востоке Флориды.



Семинолы (англ. Seminole) — индейское племя, укоренившееся во Флориде, ныне также проживающее на территории Оклахомы.



Миккосуки (англ lang="en">Miccosukee Indian Reservation) — индейская резервация микасуков в южной части штата Флорида, США, единственная резервация племени.



Хуа́н По́нсе де Лео́н (исп. Juan Ponce de León; 8 апреля 1460 — июль 1521) — испанский конкистадор с титулом аделантадо, который основал первое европейское поселение на Пуэрто-Рико и во время поисков источника вечной молодости в 1513 году первым из европейцев высадился на берега Флориды.



Пе́дро Мене́ндес де Авиле́с (исп. Pedro Menéndez de Avilés; 15 февраля 1519, Авилес — 17 сентября 1574) — испанский конкистадор с титулом аделантадо, адмирал, а также известный борец с разбоем на море. Первый губернатор Испанской Флориды.

