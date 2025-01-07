Миграции в Европе: от Римской империи до эпохи викингов в свете ДНК

Волны миграции в Европе первого тысячелетия стали ближе к разгадке благодаря новому исследованию, проведённому учёными Института Фрэнсиса Крика. Используя инновационный метод анализа древней ДНК под названием Twigstats1, исследователи обнаружили миграции, ранее недоступные для генетического анализа.

Фото: Openverse by hans s, https://creativecommons.org/licenses/by-nd/2.0/ Викинг

Полученные данные подтвердили исторические записи о передвижении народов и пролили свет на взаимодействие различных групп населения, говорится в статье, опубликованной в журнале Nature.

Изучив более 1500 древних европейских геномов (полному набору ДНК человека), охватывающих периоды железного века, первого тысячелетия нашей эры (с 1 по 1000 год), падения Римской империи, раннего Средневековья и эпохи викингов, исследование выявило волны миграции из Северной Европы (Скандинавия и Северная Германия) на юг — в Италию, Польшу, Словакию, Южную Британию и другие регионы.

Римляне, чья империя процветала в начале первого тысячелетия, писали о конфликтах с племенами германцев на периферии и за пределами границ империи.

Некоторые из этих мигрантов сохранили стопроцентную скандинавскую родословную, что подтверждает активные передвижения в железном веке.

Одна из ключевых находок связана с Йорком (Великобритания). Анализ показал, что уже во II-IV веках нашей эры 25% генетического материала одного из местных жителей было скандинавским, задолго до эпохи викингов.

Кроме того, к концу железного века (300-800 годы нашей эры) исследователи зафиксировали обратную волну миграции из Центральной Европы в Скандинавию, что говорит о постоянных перемещениях и обмене генетическим материалом между регионами.

Новаторский подход Twigstats позволяет исследовать тонкие изменения в генетике групп, которые сложно выявить другими методами. По словам Лео Шпайделя, первого автора исследования и руководителя группы в RIKEN (Япония), новый метод может быть применён для анализа миграций по всему миру, заполняя пробелы в генетической истории человечества.

Кроме того, исследование выявило генетические связи людей эпохи викингов за пределами Скандинавии: у жителей Восточной Европы, в том числе Украины и России, прослеживается скандинавское происхождение. А массовые захоронения в Британии показывают, что участники набегов викингов также сохраняли тесные генетические связи с современными Швецией и Данией.

Как отметил Понтус Скоглунд, руководитель Лаборатории древней геномики Института Крика, Twigstats позволяет ответить на вопросы, которые ранее были недосягаемы для генетиков, и открыть новые страницы истории миграций.

Профессор средневековой истории в Королевском колледже Лондона и соавтор исследования Питер Хизер указал: "Исторические источники указывают на то, что миграция сыграла определённую роль в масштабной перестройке человеческого ландшафта западной Евразии во второй половине первого тысячелетия нашей эры, которая впервые создала очертания политически и культурно узнаваемой Европы, но характер, масштабы и даже траектории этих перемещений всегда были предметом ожесточённых споров. Twigstats открывает захватывающую возможность наконец-то решить эти важнейшие вопросы".

Чем больше генетических мутаций (различий в нашей ДНК), которые мы разделяем с другим человеком, тем теснее наше родство. Это происходит потому, что мы наследуем ДНК от наших предков и таким образом те же мутации, которые были у них. Наша ДНК является объединяющим нас всех "генеалогическим древом".

Метод Twigstats непосредственно изучает эти генеалогические древа, чтобы суммировать, от кого унаследована ДНК. Этот новый подход рассматривает более поздние мутации, чтобы выявить связи между людьми, которые жили ближе друг к другу во времени.

Уточнения

Желе́зный век — эпоха в преистории и истории человечества, характеризующаяся распространением металлургии железа и изготовлением железных орудий.

