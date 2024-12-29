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Игорь Буккер

США готовятся к военным действиям в космосе

3:24
Наука » Экология » Космос

Продолжение, начало здесь

Спутниковая группировка
Фото: National Optical-Infrared Astronomy Research Laboratory (NOIRLab) by Peter Marenfeld, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Спутниковая группировка

Фаза III: Военные операции в космосе
Многие эксперты предполагают, что космос останется сферой беспилотных систем и научных миссий. Однако реальность меняется: уже сейчас закладываются основы для использования космоса в военных целях.

В 2002 году после терактов 11 сентября США рассматривали возможность применения суборбитальных космических самолётов для быстрого развертывания войск в Афганистане. Хотя идея не была реализована, её вариации обсуждаются до сих пор. Флот таких самолётов мог бы обеспечить мобильность войск без нарушения воздушного пространства других стран.

Американские ВВС предлагают другой подход: создание орбитальных складов на низкой орбите для быстрого снабжения войск в зонах боевых действий. Это позволит сократить расстояние между базами снабжения и фронтом, обеспечивая экономичную и оперативную поддержку войск.

Фаза IV: Космическая противоракетная оборона
Угрозы гиперзвукового оружия и ядерных ракет вновь подняли вопрос о противоракетной защите в космосе. Системы спутников на низкой орбите могут перехватывать гиперзвуковые аппараты ещё до их возвращения в атмосферу.

Гиперзвуковое оружие опасно не только скоростью, но и способностью маневрировать, обходя традиционные системы ПВО. Только космические технологии могут обеспечить надёжную защиту от таких угроз.

Космическая противоракетная система, предложенная ещё Рейганом, может стать реальностью. Спутники с датчиками и оружием обеспечат многослойный щит вокруг Земли, снижая риск внезапных атак и делая угрозу ядерной войны менее вероятной.

Фаза V: Битвы за пределами Земли
С ростом интереса к Луне, Марсу и поясу астероидов конфликты начнут перемещаться за пределы орбиты Земли. Будущие космические корабли будут модульными и универсальными, способными адаптироваться к различным миссиям. Модули с оборудованием и вооружением позволят кораблям выполнять задачи в условиях глубокого космоса.

Искусственный интеллект станет ключевым инструментом. Он будет управлять кораблями и беспилотными дронами, оснащёнными лазерами, баллистическими ракетами и рельсовыми пушками. Космические бои будут происходить на огромных расстояниях, и квантовые радары помогут обнаруживать и пресекать атаки.

Будущие конфликты будут зависеть от технологий связи и вычислений. Квантовая связь, например, позволит передавать данные на большие расстояния с высокой скоростью и безопасностью. Компании, такие как SpaceX, уже тестируют такие системы. Это не только улучшит связь между космическими аппаратами, но и станет основой для новых технологий, которые определят исход космических боёв.

Однако Китай активно развивает эти технологии и может обогнать США в космической гонке. Будущее доминирование в космосе решится в ближайшие десятилетия и станет ключевым фактором мировой безопасности.

Уточнения

Гиперзвуково́е ору́жие — ракетное оружие, способное осуществлять полёт в атмосфере с гиперзвуковой скоростью (большей или равной 5 М или 6000 км/ч или 1,6 км/сек) и маневрировать с использованием аэродинамических сил. 

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
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