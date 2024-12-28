Что такое спутники-телохранители и зачем они нужны

Возможный конфликт великих держав в будущем может развернуться в космосе — стратегической области, которая становится всё более важной для национальной безопасности. США полагаются на спутники для военных и гражданских операций, что делает их уязвимыми для атак.

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Китай и Россия активно развивают космические программы, чтобы ослабить американское доминирование и закрепиться в космосе, полагают авторы заметки в Popular Mechanics.

Создание Космических сил США в 2019 году стало ответом на усиливающуюся угрозу. Их главная задача — обеспечить "космическое господство". Однако конкуренция на орбите только растёт. Китай и Россия стремятся не только ограничить доступ США к космосу в случае конфликта, но и захватить ключевые позиции, такие как точки Лагранжа или астероидный пояс, богатый ресурсами. Доминирование в космосе может означать господство на Земле.

Фаза I: Борьба за спутники

Первые этапы космической войны будут связаны с уничтожением или выводом из строя спутников. Эти атаки могут включать:

Противоспутниковое оружие (ASAT), создающее космический мусор и синдром Кесслера.

Использование коорбитальных спутников для физического саботажа или лазерных атак.

Электромагнитные импульсы от ядерных взрывов на орбите.

США активно готовятся к защите своих спутников, но Китай и Россия пока меньше зависят от орбитальных систем, что даёт им стратегическое преимущество в нападении. Потеря ключевых спутниковых группировок может привести к эффекту домино и серьёзно ограничить возможности страны в космосе и на Земле.

Фаза II: Полномасштабные космические конфликты

В будущем борьба в космосе может выйти за рамки атаки на спутники. Это могут быть сражения за контроль над ресурсами и территориями, такими как астероидный пояс. Для защиты своих интересов эксперты предлагают разрабатывать спутники-телохранители, которые будут сопровождать стратегически важные спутники и защищать их от атак.

Спутники-телохранители будут перехватывать угрозы, обеспечивая продолжение работы критически важных систем. Хотя такие меры не гарантируют полной защиты, они дадут США тактические преимущества и время для ответа на атаки.

Космические конфликты становятся всё более реальными. США необходимо усиливать свои позиции в космосе, чтобы сохранить стратегическое преимущество на Земле. Это требует не только разработки новых технологий, но и переосмысления подходов к защите космических систем.

Продолжение следует

Уточнения

Противоспутниковое оружие — виды вооружений, предназначенные для уничтожения космических аппаратов, используемых в навигационных и разведывательных целях.



ASAT («Э́йсат» от акр. Anti-Satellite, войсковой индекс — ASM-135) — американская противоспутниковая ракета воздушного базирования (под размещение на внешней подвеске истребителя-перехватчика F-15). Предназначалась для уничтожения советских спутников при помощи кинетического поражающего элемента.



Синдром (эффект) Кесслера — теоретическое развитие событий на околоземной орбите, когда космический мусор, появившийся в результате многочисленных запусков искусственных спутников, приводит к полной непригодности ближнего космоса для практического использования.

