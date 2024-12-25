Тайны Троице-Сергиевой лавры кроются в месте упокоения иноков

4:50 Your browser does not support the audio element. Наука Полезно знать

На раскопках в Троице-Сергиевой лавре сотрудники Подмосковной экспедиции Института археологии РАН обнаружили редкую находку — надгробную плиту с надписью, датируемую 1492 годом.

Фото: Wikimedia Commons by Надежда Пивоварова is licensed under Public domain Троице-Сергиева лавра

Подобные артефакты крайне редки, так как в XV веке надгробные плиты на Руси чаще всего оставались безымянными. Лишь в конце столетия на них начали наносить крестильное имя покойного и дату его смерти. Найденная плита стала четвёртым известным подписным надгробием XV века и третьим по древности.

Ранее в Троице-Сергиевой лавре были обнаружены надгробия с эпитафиями инокам Мисаилу Плещееву (умер между 1467 и 1474 годами) и Вассиану (скончался в 1480 году).

Орнамент по краям на поверхности новой находки состоит из двух рядов мелких треугольников, обращённых вершинами друг к другу. В верхней части плиты вырезан круг-розетка, а углы отсекают дуги из таких же рядов мелких треугольников. В средней части плиты находится ещё одна розетка, от которой отходят две полукруглые боковые линии. Центральная часть плиты содержит надпись: "Здесь положен инок Филофей лета 7000 августа 20".

"Эта плита — одно из древнейших подписных надгробий Руси. Троице-Сергиев монастырь стал одним из первых центров культуры подписного надгробия, что подчёркивает значимость монастыря как духовного и культурного центра", — приводит слова заместителя директора по науке Института археологии РАН Асю Энговатову пресс-служба ИА РАН.

Некрополь Троице-Сергиевой лавры, возникший ещё при жизни преподобного Сергия, в XV веке начал заполняться белокаменными надгробиями с эпитафиями. По словам заведующего отделом археологии Московской Руси Леонида Беляева, изначально плиты украшались символами креста, неба и тела человека, а позже композиция приобрела вид, схожий с оформлением найденного надгробия. На плитах появлялись розетки, символизирующие голову и тело, и текст, сообщающий о личности покойного.

Подписи на надгробьях стали популярны благодаря новой поминальной практике — вечному поминовению, которое монастыри обеспечивали в обмен на вклады. Средства от вкладов использовались для строительства, покупки богослужебной утвари и развития хозяйства. Часто плиты также служили "сторожами места", обозначая участки, приобретённые для захоронения ещё при жизни владельцев.

Надгробия с эпитафиями, как правило, принадлежали знатным и состоятельным людям. Например, в монастыре были найдены плиты, посвящённые представителю древнего рода Мисаилу Плещееву и видному деятелю Василию Беде, принявшим постриг перед смертью и сделавшим крупные вклады в обитель. Имя инока Филофея из новой находки пока не установлено. Это мог быть знатный человек, принявший постриг, или монах, посвятивший жизнь служению Богу.

"Некрополь Троице-Сергиевой лавры — это уникальный памятник русской культуры. Надгробные плиты позволяют заглянуть в прошлое и понять, как складывалась традиция поминания и увековечения памяти. Надписи на надгробьях были важны, чтобы сохранить память о человеке, чтобы продолжались поминальные богослужения и облегчалась его загробная судьба. Они составляли огромный коллективный синодик, только листы его были не бумажные, а каменные", — добавил Леонид Беляев.

Каменные эпитафии становятся не менее важным историческим источником, чем письменные тексты.

Подмосковная экспедиция ИА РАН проводит археологические работы на территории Троице-Сергиевого монастыря с 2004 года. В результате раскопок, проведённых в связи с реконструкцией инженерных сетей, были обнаружены десятки тысяч находок, которые позволили уточнить детали исторических событий, в которые оказалась включена Лавра, и выявить малоизвестные, но не менее важные страницы истории, связанные с традициями монастыря, особенности его строительства, архитектуры и внутреннего убранства зданий.

Комплексные археологические и антропологические исследования на некрополе обители позволили определить места захоронений насельников монастыря, реконструировать их внешний облик, узнать больше о быте, физических нагрузках, рационе и состоянии их здоровья.

Уточнения

Тро́ице-Се́ргиева ла́вра (в церковной литературе обычно Свя́то-Тро́ицкая Сергиева лавра) — крупнейший мужской монастырь Русской православной церкви с многовековой историей.



Некро́поль (дословно: «город мёртвых», др.-греч. νεκρός (nekros) — «мёртвый», πόλις (polis) — «город») — комплекс погребений, большое кладбище.



Сино́дик (от др.-греч. συνοδικός «соединяемый»), помя́нник или помина́льник — книга или список с перечислением имён умерших и живых для поминовения во время богослужения или в частной молитве.

