Древнейшая плита с Десятью заповедями продана дешевле банана

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Среди лотов на последних торгах аукциона Sotheby's в Нью-Йорке был один, история которого началась в 1913 году, когда строители прокладывали железную дорогу в израильском городе Явне.

Фото: Wikimedia Commons by Maerten de Vos (1532–1603) is licensed under Public domain Моисей со скрижалями Завета

Лежавшую на пути прокладки железной дороги 52-килогораммовую плиту из белого мрамора размером 632х562х62 мм отнёс домой один из рабочих и использовал как камень для мощения. Тридцать с лишним лет она лежала перед домом надписанной стороной вверх.

Однако сын железнодорожника заметил странные письмена на плите и обратился к археологу из Тель-Авива Иакову Каплану, который в 1943 году приобрёл артефакт.

В 2005 году его снова продали, а в 2016 году его приобрёл нынешний владелец, американский коллекционер Митчелл Стюарт Кэпелл.

В конце концов раритет попал на нью-йоркский аукцион, где и был продан — за бесценок. Выставлялся за два миллиона долларов США — в итоге ушёл с молотка за пять. Для сравнения, приклеенный к стена банан ушёл за сумму, превышающую шесть миллионов баксов, как отмечала Pravda. Ru.

Плита с письменами оказалась декалогом, который мог находиться в синагоге или частном доме. Здания были разрушены римлянами между 400 и 600 годами нашей эры или крестоносцами в XI столетии.

Текст, выгравированный палеоеврейским шрифтом, датируется периодом с 300 по 800 годы нашей эры. Текст, начертанный на плите, следует библейским стихам, знакомым христианским и иудейским традициям, опускает третью заповедь, касающуюся упоминания имени Господа всуе, но включает новое указание поклоняться на горе Гаризим, священном месте для самаритян, как сообщает Sotheby’s.

Специалист Sotheby’s по иудаике Шэрон Либерман Минц сказала: «Это самая ранняя из известных полных скрижалей с Десятью заповедями, которые, конечно, являются моральным кодексом, лежащим в основе западной цивилизации».

В Священном Писании говорится, что Бог призвал Моисея на гору Синай на 40 дней и 40 ночей, чтобы дать ему указания по строительству скинии и совершению жертвоприношений.

Когда Бог закончил говорить с Моисеем на горе Синай, он дал ему две каменные скрижали с Десятью заповедями.

Оригинальные каменные плиты так и не были найдены, но те, что были выставлены на аукцион в Нью-Йорке, являются самыми древними из сохранившихся.

Однако археологи недавно обнаружили свидетельства существования библейского города, куда, как говорят, Моисей привёл израильтян.

В Библии говорится, что израильтяне достигли Земли обетованной, также известной как Ханаан, примерно в 1406–1407 годах до н. э., после 40 лет скитаний по пустыне.

Управление древностей Израиля работает в Заноа, которая упоминается в Ветхом Завете, и находит каменные стены, керамику и другие артефакты, которым более 3200 лет.

На этом месте были обнаружены стены, сложенные из рядов крупных белых камней, которые, по их мнению, служили подпорными стенами для сельскохозяйственных террас, используемых для создания ровных участков для посадки растений и защиты более крутых склонов от эрозии.

Также из земли были извлечены сохранившиеся керамические изделия, на одном из которых на ручке был штамп с надписью «Царя», что должно было почтить правление царя Езекии в Иудее в 701 году до н. э.

Жизнь Езекии описана в 4-й Книге Царств, главы 18-20.

Во 2-й Книге Паралипоменон говорится, что царь вновь открыл Храм Соломона, известный как «Первый Храм», построенный на месте, где Бог создал Адама.

Вся земля была усеяна фрагментами керамики, из которых около 20 процентов относятся к тому времени, когда, как считается, израильтяне прибыли сюда после 40 лет скитаний по пустыне. Остальные изготовлены в течение следующих 900 лет.

Уточнения

Де́сять за́поведей (Закон Божий; др.-евр. עשרת הדברים‬, асе́рет ха-двари́м — букв. «десять изречений»; др.-греч. δέκα λόγοι, декалог — букв. «десятисловие») — десять основных предписаний, которые, согласно Пятикнижию, были даны Моисею самим Богом, в присутствии сынов Израиля, на горе Синай на пятидесятый день после исхода из Египта (Исх. 19:10—25).

