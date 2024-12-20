Водители карет скорой помощи и такси реже умирают от болезни Альцгеймера

Исследование показывает, что водители такси и машин скорой помощи реже умирают от болезни Альцгеймера, чем люди других профессий. Возможно, это связано с тем, что водителям приходится чаще ориентироваться в пространстве.

Фото: Wikimedia Commons by blu-news.org, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ такси, ночная поездка

Исследователи предполагают, что постоянная тренировка пространственной памяти, по-видимому, каким-то образом защищает этих людей от деменции Альцгеймера. Хотя значения не подтверждают прямой связи, они лишь предполагают её.

За пространственную память и навигацию в нашем мозгу отвечает гиппокамп. Эта область мозга активизируется всякий раз, когда нужно сориентироваться и найти выход, как это обычно бывает с водителями такси. Фактически, эта область мозга более активна у таксистов, чем у населения в целом, как показало исследование, проведённое в Лондоне.

Гиппокамп также участвует в развитии деменции при болезни Альцгеймера. Поэтому пациенты с этим недугом часто теряют ориентацию. Это нейродегенеративное заболевание имеет множество причин и, как правило, возникает в более старшем возрасте.

Однако предыдущие исследования показали, что тренировка памяти может защитить от болезни Альцгеймера или замедлить её течение. Но может ли вождение на такси также служить такой тренировкой памяти, потому что вы больше используете гиппокамп в качестве навигационного центра?

Чтобы исследовать это, команда во главе с Вишалом Пателем из Гарвардской медицинской школы проверила, реже ли водители такси умирают от болезни Альцгеймера, чем люди других профессий. Для этого исследователи проанализировали свидетельства о смерти почти девяти миллионов взрослых, умерших в США в период с 2020 по 2022 год.

Данные, записанные в нём, включали причину смерти и профессию, в которой умерший провел большую часть своей трудовой жизни. Согласно данным, умершие работали в 443 различных профессиях. Чтобы исключить искажающие эффекты, исследователи также включили социально-демографическую информацию, такую как возраст, пол, этническая группа и уровень образования.

Оценка показала, что 1,69 процента всех обследованных людей умерли от болезни Альцгеймера. С другой стороны, только 1,03 процента водителей такси умерли от этой болезни, а среди водителей скорой помощи — всего 0,91 процента. Это ставит их в число профессий с самым низким уровнем смертности от болезни Альцгеймера. Таким образом, люди, работающие водителями, на самом деле реже умирают от болезни Альцгеймера.

”Тем не менее картина низкой смертности от болезни Альцгеймера среди водителей такси и машин скорой помощи не наблюдалась при оценке других форм деменции", — пишет команда.

Эти данные свидетельствуют о том, что существует связь с повседневной жизнью водителей такси и машин скорой помощи. Однако этого, похоже, не происходит с другими профессиями, связанными с дорожным движением, такими как водители автобусов, капитаны судов или пилоты самолётов.

Потому что среди водителей автобусов 1,65% умерли, среди капитанов — 2,12%, а среди пилотов — 2,34% умерли от болезни Альцгеймера. Таким образом, последние относятся к профессиям с самым высоким уровнем смертности от болезни Альцгеймера, как показала оценка.

Патель и его коллеги предполагают, что причина этих различий заключается в характере вождения этих профессий: хотя все они управляют одним видом транспорта, автобусы, корабли и самолёты чаще следуют по заранее определённым маршрутам движения или полёта, в то время как такси и машины скорой помощи постоянно следуют по новым маршрутам.

В результате водителям автобусов, капитанам и пилотам приходится меньше ориентироваться в пространстве, чем водителям такси и скорой помощи. Патель и его коллеги предполагают, что в результате ваш гиппокамп может стать менее тренированным. Фактически, последующее исследование показало, что эта область мозга не так выражена у водителей лондонских автобусов, как у водителей такси.

Исследователи пришли к выводу, что мозг водителей такси и скорой помощи отличается от мозга других людей, и эти неврологические различия снижают риск развития болезни Альцгеймера. Поскольку у этих людей гиппокамп более активен, снижение риска смерти может быть связано с регулярным использованием этой области мозга. Это повышает вероятность того, что занятия с интенсивным использованием памяти могут каким-то образом защитить от деменции Альцгеймера.

"Полученные данные свидетельствуют о том, что важно учитывать, объясняют, как род детельности влияет на риск смерти от болезни Альцгеймера, и могут ли когнитивные действия быть потенциально профилактическими", — говорит старший автор Анупам Йена из Массачусетской больницы общего профиля.

Тем не менее данные пока подтверждают только корреляцию, но не причинно-следственную связь между профессией водителя и риском развития болезни Альцгеймера.

Поэтому однозначные выводы о причинах и следствиях невозможны.

"Необходимы дальнейшие исследования, чтобы окончательно определить, влияет ли пространственная когнитивная работа, необходимая для этих профессий, на риск смерти от болезни Альцгеймера и может ли когнитивная деятельность быть потенциально профилактической", — пишут исследователи.

Например, вполне возможно, что корреляция возникает только потому, что люди с более высоким риском развития болезни Альцгеймера реже занимаются деятельностью, требующей интенсивного использования памяти, такой как вождение такси или машин скорой помощи. Однако индивидуальный риск развития болезни Альцгеймера в трудоспособном возрасте часто неизвестен, и у пациентов в это время симптомы деменции Альцгеймера ещё не проявляются.

Уточнения

Гиппока́мп (от др.-греч. ἱππόκαμπος — морской конёк) — часть лимбической системы головного мозга (обонятельного мозга) и гиппокамповой формации.



Боле́знь Альцгеймера — наиболее распространённая форма деменции, нейродегенеративное заболевание, впервые описанное в 1907 году немецким психиатром Алоисом Альцгеймером (1864—1915).

