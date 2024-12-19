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Игорь Буккер

Динозавры проели своё будущее 

5:01
Наука » Экология » Природа

В прошлый раз Правда.ру сообщала о динозаврах-карликах, которых язык не поворачивается назвать динозаврами, настолько они мелкие и невзрачные. Однако действительность куда сложнее стереотипов, и вот перед нами обновлённая информация. 

Cratoavis and misrischia
Фото: Wikimedia Commons by Deverson Pepi is licensed under Public domain
Cratoavis and misrischia

Динозаврики-малышки ждут своих исследователей

Американские палеонтологи уже более ста лет изучают формацию Хелл-Крик, находя окаменелости тираннозавра, трицератопса, эдмонтозавра и других крупных динозавров. Однако более мелких динозавров, обитавших в той же среде, до сих пор не находят. В начале этого года откопали одного такого размером с индейку динозавра, относящегося к более крупному виду, известному как «адская курица».

Маленький динозавр Eoneophron infernalis известен в основном по фрагменту своей правой лапы. Анатомия костей, а также возраст динозавра на момент смерти позволили определить его как новый вид, а не как детёныша более крупного вида. Это существо было одним из трёх похожих на попугаев динозавров, которые обитали в одной и той же среде около 67 миллионов лет назад, что указывает на то, что эти динозавры выживали рядом друг с другом, приобретая в ходе эволюции разные размеры и, вероятно, разнообразили свой рацион. Находка также указывает: даже в самых известных местах поиска окаменелостей можно найти останки некрупных динозавров.

Чем дальше в прошлое, тем толще динозавры

Что позволило динозаврам стать такими успешными в юрский период? Ответ, предложенный палеонтологами, связан с тем, чем они питались.

Окаменелости фекалий динозавров, содержимое их желудков и отрыгнутый материал свидетельствуют о том, чем на самом деле питались динозавры в далёком прошлом. Сотни таких окаменелостей, найденных в позднем триасовом и раннем юрском периодах в Польше, до и сразу после 200 миллионов лет назад, свидетельствуют о том, чем питались динозавры на ранних этапах своей эволюции. 

По мнению палеонтологов, опубликованному в журнале Nature, предки динозавров были всеядными животными, которые ели жуков, листья и понемногу прочую дрянь. Когда появились первые настоящие динозавры, некоторые из них оставались всеядными, в то время как ранние предшественники аллозавров и тираннозавров начали охотиться на насекомых и рыбу. 

Изменение климата к концу триасового периода привело к избытку пищи, которой начали питаться травоядные динозавры, такие как предки апатозавров. По мере того как растительноядные животные становились крупнее, увеличивались в размерах и хищники, так появилось множество впечатляющих рептилий, которые процветали в юрский и меловой периоды.

Интернационал динозавров

За последние 20 лет палеонтологи обнаружили множество новых видов тираннозавров. Новые виды были найдены от Аляски до Мексики — целый зверинец хищных тираннозавров, живших от 66 до 80 миллионов лет назад. В частности, новый вид из Мексики представляет собой новую подгруппу длинноногих тираннозавров из южных районов Северной Америки.

Тираннозавр Labocania aguillonae бродил по просторам современной Мексики около 73 миллионов лет назад. Он больше похож на другие виды тираннозавров, найденных в Нью-Мексико и Юте, и представляет собой группу тираннозавров, которые эволюционировали на юге Северной Америки, в то время как две разные подгруппы, представленные Daspletosaurus и Albertosaurus, жили бок о бок в северной части континента. До появления тираннозавра рекса на Земле обитало не один, а, по меньшей мере, три вида тираннозавров.

Десятилетиями изучая социальную жизнь динозавров, исследователи долгое время не могли получить прямые доказательства, жили ли динозавры поодиночке или в социальных группах. Растущее количество свидетельств указывает на то, что динозавры не были полностью одиночками или стадными на протяжении всей своей жизни, а, скорее, вели себя по-разному в разном возрасте. Новое исследование останков Hypacrosaurus из захоронений в Монтане и Альберте помогло сделать выводы.

Гипакрозавры оставались среди молодняка, пока им не исполнялось примерно 4 года, после чего они присоединились к стадам из нескольких поколений. Палеонтологи знают, что динозавры достигали половой зрелости и начинали размножаться до того, как вырастали до своего полного размера, поэтому исследователи предполагают, что 4-летний гипакрозавр мог присоединяться к таким стадам, когда они начинали размножаться.

Уточнения

Формация Хелл-Крик (англ. Hell Creek Formation, в буквальном переводе «адский ручей») — геологическая формация, комплекс эродированных горных пород на северо-западе США — в Монтане и прилегающих районах Северной Дакоты, Южной Дакоты и Вайоминга.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Темы динозавры
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