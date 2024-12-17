Динозавры эволюционировали в кротов, согласно новой научной гипотезе

4:25 Your browser does not support the audio element. Наука Экология Природа

Палеонтологи десятилетиями роют землю, но, вместо гигантских чудовищ, нам представляют никчёмных ящеров-карликов, которых гордо именуют динозаврами. Люди верят и ждут великанов, а пока краткий обзор останков, найденных в истекающем году.

Фото: Wikimedia Commons by Ark Survival Evolution, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Titanosaurus Ark

Размер имеет значение

Исходя из модели тираннозавра рекса, специалисты подсчитали, что гораздо более крупные динозавры всё ещё не обнаружены. Крупных 12-метровых и трёхтонных тираннозавров находили, и не раз. Однако, смоделировав виртуальную популяцию тираннозавров, используя информацию о современных аллигаторах, чтобы определить различия между особями и их рост, авторы нового исследования, опубликованного в журнале Ecology and Evolution, предполагают, что некоторые тираннозавры, вероятно, были на 70 процентов крупнее, чем те, что найдены до сих пор.

Такие гиганты большая редкость, их размер составлял 99,99% от среднего размера тела представителей этого вида, и на их обнаружение могут уйти сотни, если не тысячи лет, исходя из текущей скорости поиска окаменелостей.

Хотя исследование сосредоточено в первую очередь на попсовом тираннозавре рексе, те же принципы применимы и к динозаврам в целом. Находки самых выдающихся гигантов ещё впереди.

"Парк Юрского периода"

За последние 20 лет палеонтологи изучили множество новых видов тираннозавров, найденных от Аляски до Мексики, которые обитали от 66 до 80 миллионов лет назад. В частности, тираннозавр, обозначенный в издании Fossil Studies, как Labocania aguillonae, бродил по территории нынешней Мексики около 73 миллионов лет назад. Он более похож на другие виды тираннозавров, обитающих в Нью-Мексико и Юте, представляя группу динозавров, которые эволюционировали на юге Северной Америки. До появления тираннозавра рекса на Земле обитало по меньшей мере три вида тираннозавров.

Шипы стегозавра — блеф

Усеянные шипами хвосты стегозавров даже нашими детками признаны одним из самых известных видов оружия динозавров. Предыдущие исследования таких видов, как кентрозавр, показали, что некоторые из этих травоядных динозавров могли пробивать кости ударами своего шипастого хвоста. Но не все стегозавры использовали свои хвосты в равной мере. Исследование длинношеего стегозавра мирагая пролило свет, что некоторые из них, возможно, больше пугали, нежели решались бить.

В исследовании, посвящённом Miragaia, опубликованном в итальянском журнале палеонтологии и стратиграфии, описан виртуально смоделированный хвост стегозавра и диапазон его движений. У динозавра определённо был быстрый и потенциально опасный хвост, но его хвостовые позвонки не были хорошо приспособлены к нагрузкам, возникающим при возможных столкновениях. Размахивая хвостом, эта тварь отпугивала плотоядных хищников и, возможно, вынуждала их отступать, чтобы те не рыпались.

Прадедушка кротов

В мезозойскую эру динозавры не только топтали нашу планету, они зарывались в неё по самые "не балуйся". С 2007 года палеонтологам известно, что некоторые маленькие клювовидные травоядные динозавры рыли подземные норы. Найденный в восточной части штата Юта динозавр отодвигает на более ранний период дату появления первых роющих динозавров и указывает на то, что некоторые из его сородичей тоже рыли землю.

Обнаруженный ранее в этом году маленький динозавр получил название Fona (буквально: "происхождение"). Несколько его скелетов удивительно хорошо сохранились по сравнению с другими динозаврами, известными по тем же породам раннего мелового периода. Родство этого динозавра с более поздними видами, которые, по-видимому, приспособились к рытью нор, такими как тесселозавр, обитавший в той же среде, что и трицератопс, позволяет предположить, что эти маленькие динозавры эволюционировали в роющих норы животных в меловой период.

продолжение следует

Уточнения

Стегозавр (лат. Stegosaurus) — род позднеюрских растительноядных динозавров, существовавших 155—145 млн лет назад (киммериджский ярус).



Тиранноза́вр (лат. Tyrannosaurus — «ящер-тиран», от др.-греч. τύραννος [tyrannos] — «тиран» и σαῦρος [sauros] — «ящер, ящерица», также встречается неправильное написание тираноза́вр) — род плотоядных тероподных динозавров из семейства тираннозаврид, включающий типовой вид Tyrannosaurus rex (лат. rex — «король») и более ранний Tyrannosaurus mcraeensis (назван в честь геологических слоёв McRae на западе Нью-Мексико).



«Парк ю́рского пери́ода» (англ Jurassic Park) — американский приключенческий научно-фантастический фильм 1993 года режиссёра Стивена Спилберга и продюсеров Кэтлин Кеннеди и Джералда Р. Молена.

