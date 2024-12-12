Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Игорь Буккер

Трёхцветная кошка приносит счастье, а рыжими бывают только коты

Наука » Экология » Природа

Рыжие кошки заработали в Сети репутацию проказников. Зоологов давно интересует их характерный окрас.

Кот Боб
Фото: flickr.com by Bryan Ledgard, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Кот Боб

Два независимых исследования, проведённых американскими и японскими учёными, которые работали независимо друг от друга, пришли к одному и тому же выводу. Предположительно, рыжий окрас вызван генетическими вариациями в Х-хромосомах. Статьи, пока не прошедшие экспертную оценку, были недавно опубликованы на сервере препринтов bioRxiv.

Учёные Грег Барш из Стэнфордского университета и Хироюки Сасаки из университета Кюсю, каждый со своими коллегами, изучили геномы кошек, чтобы определить, какой белок, кодируемый генами кошки, придаёт ей оранжевый оттенок. То, что они обнаружили, было поразительным: крошечная мутация в ДНК кошки повлияла на всю её окраску.

Рыжий кот — "удивительное исключение” из того, что встречается у многих других домашних животных, таких как собаки, овцы, лошади или кролики.

У большинства других млекопитающих мутации в белке под названием Mc1r приводят к рыжему цвету шерсти. Но это не могло объяснить оранжевую окраску кошек.

"Это было генетической загадкой, головоломкой, — рассказывает Барш журналу Science.

Новые исследования указывают на ген Arhgap36, белок в Х-хромосоме, который никогда не был в списке потенциальных кандидатов на роль "рыжего гена”, потому что он контролирует аспекты эмбрионального развития. В результате учёные решили, что серьёзные мутации в Arhgap36, скорее всего, убьют животное, заверил Барш.

Тем не менее команда Барша обнаружила, что Arhgap36 у рыжих кошек вырабатывает почти в 13 раз больше РНК — молекул, помогающих преобразовывать ДНК в белки, которые может использовать организм, — по сравнению с тем же геном у других видов кошек.

Повышенное количество Arhgap36 в меланоцитах или клетках кожи, ответственных за цвет шерсти, приводит к выработке светло-красного пигмента, из-за которого шерсть кошки кажется рыжей.

Однако это изменение не было вызвано опасной мутацией. Скорее всего, отсутствовала небольшая часть ДНК, из-за чего необычное количество Arhgap36 не влияло ни на что, кроме меланоцитов. Таким образом, кошки с оранжевой окраской "не только здоровы, но и милы", — пишет Science.

Поскольку Arhgap36 находится в Х-хромосоме, исследователи предполагают, что рыжий окрас связан с полом. Действительно, полностью рыжие кошки, в основном, самцы. Новые находки также помогают объяснить, почему трёхцветные кошки и кошки с уникальным окрасом (Tortoiseshell) со смесью красного, кремового, чёрного и синего цветов, включая рыжий, почти всегда женского пола.

Это связано с тем, что котёнок-самец наследует только одну Х-хромосому от своей матери, в то время как котята женского пола наследуют по Х-хромосоме от каждого родителя. Таким образом, маловероятно, что кошка женского пола получит две копии варианта Arhgap36, который даёт рыжий окрас. Однако для того, чтобы кот стал самцом, ему достаточно получить только одну копию гена.

Что касается кошек с трёхцветным или уникальным окрасом, то они часто являются потомством чёрной и рыжей особи. Такие котята наследуют одну Х-хромосому с "рыжим геном" и одну без этого варианта, что делает их самками. По мере развития эмбриона клетки случайным образом выбирают, какую хромосому экспрессировать, то есть сделать видимой, на разных частях шерсти кошки.

Хромосома, которая не была выбрана, "инактивируется", и именно случайность этого процесса придаёт трёхцветным кошкам их поразительный окрас. Кроме того, у трёхцветных кошек есть белые пятна.

"Изучение окраса шерсти позволяет нам понять, как взаимодействуют клетки, потому что на решение пигментной клетки вырабатывать светлый или тёмный пигмент влияют сигналы от соседних клеток", — рассказывает в интервью Newsweek генетик из Стэнфордского университета и соавтор американского исследования Кристофер Кейлин.

По мнению Сасаки, которым он поделился с Newsweek, "очевидно, следующим вопросом будет то, когда и где возникла генетическая вариация и как она распространилась, поскольку наша работа показала, что эта вариация распространена среди рыжих котов по всему миру".

Уточнения

Трёхцветная кошка — домашняя кошка с пятнами чёрного, белого и рыжего цветов; чёрный (пигмент эумеланин) и рыжий (пигмент феомеланин) под воздействием генов, видоизменяющих их оттенки, могут превращаться, соответственно, в голубой и кремовый, шоколадный и рыжий, лиловый и кремовый и др.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Обсудить
Новости Все >
Не выливайте вино: три способа применить напиток в готовке
Украина потеряет треть своей территории, уверен премьер Словакии
Европа пообещала навсегда разорвать связи с Россией в топливной сфере
Почему кошки так много спят? Интересные факты о сне питомцев
Три способа обезболить визит к косметологу
Топ-5 опасных ошибок в фитнесе, которых стоит избегать
Риски и ответственность водителей при неочищенном автомобиле
Необычное зимнее удобрение: простое решение для дачи
Победа над малярией ближе благодаря модифицированным комарам
На Дону приведены в нормативное состояние 156 объектов дорожной сети
Сейчас читают
Вот в чём нужно встречать Новый год, чтобы привлечь удачу и благополучие
Красота и стиль
Вот в чём нужно встречать Новый год, чтобы привлечь удачу и благополучие Аудио 
Происхождение древних греков перестало быть научной тайной
Наука и техника
Происхождение древних греков перестало быть научной тайной Аудио 
Цветущая орхидея: что сделать, чтобы растение пустило стрелу?
Комнатные цветы
Цветущая орхидея: что сделать, чтобы растение пустило стрелу? Аудио 
Популярное
Идеальная начинка для пирожков: раскрываем секрет

Добавьте рис в начинку из яйца и лука — и ваши пирожки заиграют новыми вкусами!

Идеальная начинка для пирожков: раскрываем секрет
Откажитесь от планки: пять простых упражнений для сильных рук и крепкого тела
Откажитесь от планки: пять простых упражнений для сильных рук и крепкого тела
Из Казахстана в Россию с ветерком: новый мост через Иртыш сократит время поездки
Происхождение древних греков перестало быть научной тайной
Трёхцветная кошка приносит счастье, а рыжими бывают только коты Игорь Буккер Эксперт Евсеев: правильная диагностика может стать ключом к решению проблем с бесплодием Дмитрий Плотников После удара ATACMS по Таганрогу грядут самые опасные недели. В США почувствуют ярость Путина Любовь Степушова
Лёгкий пирог-запеканка из куриного филе — правильный обед или ужин всего на 300 калорий
Как выбрать пуховик, который будет в моде еще несколько сезонов
Как приготовить идеальные голубцы: секреты сочной начинки и ароматного соуса
Как приготовить идеальные голубцы: секреты сочной начинки и ароматного соуса
Последние материалы
Риски и ответственность водителей при неочищенном автомобиле
Необычное зимнее удобрение: простое решение для дачи
Победа над малярией ближе благодаря модифицированным комарам
На Дону приведены в нормативное состояние 156 объектов дорожной сети
Лера Кудрявцева кардинально сменила имидж и стала брюнеткой
ОБСЕ начнёт готовить Украину к вступлению в ЕС и НАТО
Продукты, которые можно есть, если правильно удалить плесень
Байден хочет уйти красиво! Зачем США усиливают санкции против российской нефти?
Комнатные растения, которые заботятся о вашем отдыхе
Прорыв в понимании космоса: зачем человечество создало самое тихое место на земле
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.