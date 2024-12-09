Египет на протяжении целого века безуспешно пытается вернуть в страну бюст Нефертити

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Бюст Нефертити, хранящийся в Новом музее Берлина, уже более столетия остаётся предметом споров и восхищения. Созданный из известняка и гипса, этот шедевр высотой 47 см был обнаружен 6 декабря 1912 года в мастерской древнеегипетского скульптора Тутмоса.

Фото: Wikimedia Commons by Rüdiger Stehn, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Нефертити, бюст

В тот день немецкий египтолог Людвиг Борхардт записал в своём дневнике: "Работа совершенно исключительная. Описывать бесполезно, нужно видеть".

Открытие бюста, ставшего символом древнеегипетской красоты, сопровождалось восхищением археологов, но впоследствии оно превратилось в один из самых громких скандалов в истории археологии. Бюст, найденный в древнем городе Телль-эль-Амарна, оказался в центре споров о праве собственности, которые продолжаются и сегодня.

Телль-эль-Амарна, также известная как Ахетатон, столица, построенная фараоном Эхнатоном в XIV веке до н. э. Город стал местом расцвета одной из первых в мире монотеистических религий, которая известна как культ бога Атона, или атонизм.

Финансирование раскопок в этом городе было обеспечено коллекционером Джеймсом Саймоном, который сотрудничал с Немецким востоковедческим обществом. Основной находкой экспедиции стала мастерская Тутмоса, где и был обнаружен знаменитый бюст.

Борхардт, описывая момент открытия, вспоминал, как команда сначала отложила инструменты, а затем вручную очищала бюст от земли.

"В наших руках было самое реалистичное египетское произведение искусства", — вспоминал он.

Будучи иностранным держателем лицензии на археологические раскопки, немецкая группа разделила свои находки в Телль-эль-Амарне с египетскими властями, "как это было принято в то время", — писал немецкий учёный-правовед Курт Зир (Kurt Siehr) в книге "Империализм, искусство и реституция".

Однако вопросы законности вывоза бюста в Германию остаются открытыми. Согласно документам, опубликованным немецким журналом Der Spiegel в 2009 году, Борхардт мог намеренно скрыть истинную ценность находки. Египетские инспекторы якобы получили плохо освещённую фотографию бюста и оценили его значимость ниже, чем она была на самом деле.

Скульптура прибыла в Германскую империю в 1913 году. Спустя семь лет она перекочевала в Берлинский государственный музей. Несмотря на временное укрытие в одной из соляных шахт Тюрингии во время Второй мировой войны, бюст оставался в Германии, привлекая внимание посетителей со всего мира.

Однако споры о его принадлежности не утихают. Египет неоднократно требовал возвращения бюста, называя его вывоз незаконным. Немецкая сторона, в свою очередь, утверждает, что все сделки соответствовали законам того времени.

Даже в 1920-х годах стороны обсуждали возможный возврат бюста, но, согласно документам Министерства иностранных дел Великобритании, Адольф Гитлер лично вмешался, чтобы оставить его в Германии. Фюрер искренне восхищался бюстом.

Берлинский музей Neues, где в настоящее время хранится сокровище, неоднократно подвергался нелицеприятной критике со стороны египетского археолога и бывшего министра туризма и древностей Египта Захи Хавасса, который утверждает, что бюст "вывезли из Египта незаконно".

Впоследствии Египет предпринимал различные попытки вернуть бюст, включая запреты на раскопки немецким археологам и предложения обменять бюст на другие артефакты.

Сегодня бюст Нефертити остаётся не только археологической реликвией, но и символом споров о культурном наследии.

Уточнения

Неферти́ти (Нефер-Неферу-Атон Нефертити, др.-егип. Nfr-nfr.w-Jtn-Nfr.t-jty, «Прекрасная красота Атона, красавица пришла»; около 1370—1330 годов до н. э.) — «главная супруга» древнеегипетского фараона XVIII династии Нового царства Эхнатона (Аменхотепа IV, около 1351—1334 годов до н. э.).



Эхнато́н («Полезный для Атона») — древнеегипетский фараон-реформатор из XVIII династии, известный до 5-го года своего правления как Аменхоте́п IV («Амон доволен»).



Атони́зм (как культ Атона) — религиозный культ, введённый фараоном XVIII династии Эхнатоном.



Лю́двиг Бо́рхардт (нем. Ludwig Borchardt; 5 октября 1863, Берлин — 12 августа 1938, Париж) — немецкий египтолог, известный как «человек, открывший Нефертити».



Доктор Захи Хавасс (араб. زاهى حواس‎; род. 28 мая 1947, Дамиетта, Египет) — египетский археолог и историк Древнего Египта. Бывший генеральный секретарь Верховного Совета Древностей Египта.

