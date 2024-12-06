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Игорь Буккер

Наша планета стремительно нагревается, смертельная жара 2024 года повторится неоднократно

5:30
Наука » Экология » Природа

Снова и снова цифры говорят об одном и том же: 2024 год стал самым жарким годом в истории Земли, сместив предыдущего рекордсмена — 2023 год — с первого места.

Засуха
Фото: PickPik is licensed under CC0
Засуха

Но одни только температуры не могут описать, во что это обходится людям: влажность, которая мешает организму охлаждаться; высокая температура ночью, лишающая людей сна; перебои с электричеством; дым от лесных пожаров; уничтоженные посевы; рост  заболеваний, переносимых комарами.

Тем временем рекордно высокая температура воды в Атлантическом океане и Мексиканском заливе привела к ураганам "Хелен" и "Милтон". Проливные дожди, вызванные ураганом "Хелен", привели к наводнениям в шести штатах на юго-востоке США, в результате которых погибло более 200 человек.

В других частях света есть свои истории о последствиях экстремальной жары уходящего года.

Финикс | Май-сентябрь

В столице штата Аризона в течение 113 дней подряд дневная температура приближалась к 38 градусам по Цельсию, были зарегистрированы сотни вызванных жарой смертей. В Финиксе один из самых больших в мире городских тепловых островов: температура в городе примерно на 12 градусов выше, чем в прилегающих сельских районах.

Мехико | Май-июнь

Экстремальная жара в сочетании с продолжительной засухой привела к отключениям электроэнергии, из-за жары зафиксирвоано более 120 смертей. Возникшая нехватка воды вызвала опасения, что крупнейший мегаполис Северной Америки находится всего в нескольких неделях от "нулевого дня" — теоретического дня, когда в регионе закончится вода.

Сан-Паулу | август-сентябрь

Сильная жара зимой в Южном полушарии и продолжительная засуха привели к лесным пожарам в тропических лесах бразильской Амазонии. Содержание мелких частиц в воздухе Сан-Паулу в 14 раз превышало рекомендуемый Всемирной организацией здравоохранения предел, из-за чего город четыре дня подряд, с 9 по 12 сентября, считался самым загрязнённым в мире.

Рио-де-Жанейро | Март

Во время аномальной жары в Бразилии максимальная измеренная температура достигла 42° по Цельсию. Но было ещё жарче. Индекс жары — показатель, который также учитывает влажность, — вырос до рекордных 62°С, ставя под сомнение пределы переносимости жары человеком.

Манила | Апрель

Мегаполис на Филиппинах с населением более 14 миллионов человек изнывал от смертоносной 15-дневной жары. В результате случилась нехватка воды, потерян урожай и закрыты учебные заведения.

Париж | Июль-август

Температура во время Олимпийских игр, возможно, не побила рекорды, но всё равно была невыносимой. Без изменения климата в Париже было бы примерно на 5 градусов прохладнее, как выяснили исследователи. Это сделало Игры более опасными для спортсменов. Европа — континет, который нагревается быстрее всех сотальных во всём миры, температура поднимается в два раза быстрее, чем в среднем по планете.

Лонгйир | Июль-август

В августе температура в самом северном поселении в мире, на норвежском острове Шпицберген, была самой высокой за всю историю наблюдений в этом месяце и составила 68° по Фаренгейту — более, чем на 3 градуса выше предыдущего рекорда, установленного в 1997 году. В июле ледяные шапки там побили рекорд по ежедневному таянию, теряя лёд в пять раз быстрее, чем обычно.

Бамако | февраль-апрель

Волны жары в регионе Сахель в Западной Африке привели к перебоям с электричеством и резкому росту числа госпитализаций. С 1 по 4 апреля в больнице в столице Мали было зарегистрировано в общей сложности 102 смерти; в прошлом году в апреле в больнице зарегистрировано 130 смертей. Изменение климата повысило дневную температуру на 2,7 градуса, а ночью было на 3,6 градуса теплее, чем обычно.

Сектор Газа | апрель

Трёхдневная жара усугубила гуманитарный кризис в Палестине. Почти двум миллионам перемещённых лиц в лагерях беженцев и переполненных убежи щах не хватало защиты от жары, им не хватало воды и продовольствия, случались перебои в подаче электроэнергии, был ограничен доступ к медицинской помощи.

Дели | май-июнь

В столице Индии на протяжении 40 дней подряд температура поднималась до 40 °C, а 28 мая был установлен новый рекорд — 50 °C. Из-за непрекращающейся жары, по оценкам некоммерческой организации HeatWatch India, погибло более сотни человек.

Восточная Антарктида | Июль

В разгар зимы температура на большей части континента составляла -20 °C, что примерно на 50 градусов выше нормы. Это событие стало крупнейшей температурной аномалией в мире в текущем году.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Темы статистика глобальное потепление
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