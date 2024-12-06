Дональд Трамп предложил Джареда Айзекмана на пост главы NASA

Избранный президент США Дональд Трамп предложил бизнесмена Джареда Айзекмана на должность главы NASA. Миллиардер и опытный пилот известен своими космическими миссиями со SpaceX.

Фото: Wikimedia Commons by Trevor Cokley is licensed under Public domain Джаред Айзекман

Основатель компании Shift4, занимающейся обработкой платежей, он дважды летал на орбиту Земли в капсулах SpaceX и стал первым частным лицом, совершившим выход в открытый космос.

"Джаред будет вдохновллённо руководить миссией НАСА, прокладывая путь к новаторским достижениям в космической науке, технологиях и исследованиях”, — написал Трамп в своём посте социальной сети Truth.

Бросив школу, Айзекман основал компанию Shift4 в 1999 году. В 2011 году он основал компанию Draken International, которая предоставляет военным заказчикам истребители и услуги по обучению. Будучи сам опытным пилотом реактивных самолётов, Айзекман заплатил SpaceX неизвестную сумму за выход на орбиту Земли в капсуле Dragon в 2021 году.

Ранее в этом году во время второго полёта на борту капсулы Dragon он стал первым частным лицом, совершившим выход в открытый космос. Данные, полученные в ходе этих миссий, использовались в исследованиях для изучения влияния космоса на здоровье астронавтов.

Если сенат утвердит его кандидатуру, 41-летний учёный возглавит NASA с бюджетом в $25 миллиардов, из которых $7 миллиардов будут направлены на научные исследования. Он сменит 82-летнего Билла Нельсона, бывшего астронавта и сенатора. Наблюдатели отмечают, что у Айзекмана "будет энергия, которой не видели последние четыре года".

Новый руководитель NASA планирует усилить сотрудничество с частным сектором, что может привести как к инновациям, так и к конфликту интересов, учитывая его тесные связи с Илоном Маском.

Айзекман уже заявил, что его приоритетом станет укрепление международного лидерства NASA и создание процветающей космической экономики. Его планы включают разработку технологий для космического производства, добычи ресурсов и энергетики.

Назначение Айзекмана вызывает положительные отклики даже со стороны демократов. Джордж Уайтсайдс, бывший руководитель аппарата NASA при Обаме, отметил, что Айзекман понимает широту задач агентства и способен справиться с вызовами, стоящими перед ним.

Среди первоочередных задач нового главы NASA — модернизация научных миссий и оптимизация текущих проектов. Например, Айзекман выступил в защиту стареющей обсерватории "Чандра", предложив сохранить её финансирование. Он писал, что сокращение финансирования "Чандры" равносильно "утрате промышленного лидерства США".

Он также планирует пересмотреть амбициозные миссии, такие как возвращение образцов с Марса и запуск аппаратов для исследования Венеры и Титана.

Планы Айзекмана не обошли стороной и лунную программу. SpaceX, партнёр NASA, разрабатывает ракету Starship для доставки астронавтов на Луну. При этом Айзекман ранее критиковал проект NASA по созданию ракеты SLS, называя его слишком дорогим.

По словам Валида Абдалати, директора Кооперативного института исследований в области наук об окружающей среде при Колорадском университете в Боулдере и бывшего главного научного сотрудника NASA, на Айзекмана будет оказываться давление со стороны учёных Агентства и подрядчиков. Если Айзекман поведёт себя так же, как Бриденстайн, защищая науку о Земле, он "получит мою полную поддержку”, — отметил Абдалати в интервью журналу Science.

Согласно Айзекману, вторая космическая эра только начинается. Он рассчитывает, что тесное сотрудничество NASA с частным сектором ускорит инновации и принесёт новые возможности для космической науки и технологий.

Уточнения

Джаред Айзекман (англ. Jared Isaacman, род. 11 февраля 1983, Уэстфилд, штат Нью-Джерси) — американский бизнесмен, миллиардер, лётчик и астронавт.



Space Exploration Technologies Corporation, SpaceX (дословно – «Корпорация технологий освоения космоса», Спейс-Икс) — американская компания, производитель космической техники.



И́лон Рив Маск (англ. Elon Reeve Musk, МФА: [ˈiːlɒn 'mʌsk]; род. 28 июня 1971[…], Претория, ЮАР) — американский предприниматель, инженер и миллиардер.



Клэ́ренс Уи́льям «Билл» Не́льсон II (англ. Clarens William 'Bill' Nelson II; род. 29 сентября 1942) — астронавт США. С 30 апреля 2021 года — администратор НАСА.



Ча́ндра (санскр. चन्द्र, букв. «сверкающий», «луна») — в индуизме имя бога Луны, а также многих других персонажей в индуистской мифологии.

