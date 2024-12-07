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Игорь Буккер

Родной язык ближе к душе, а иностранный — к телу? Учёные ответили на этот вопрос

3:38
Наука » Экология » Человек

Задумывались ли вы когда-нибудь, как язык, на котором вы говорите, влияет на ваше восприятие мира? Современные исследования психолингвистики, когнитивной психологии и лингвистической антропологии подтверждают: язык не только средство общения, но и инструмент, формирующий наше мировоззрение, эмоции и восприятие себя.

старая азиатка
Фото: Wikimedia Commons by aunhtet0 is licensed under Public domain
старая азиатка

Сегодня более половины жителей планеты используют два или более языка в повседневной жизни. Это связано с образованием, миграцией или культурными особенностями. Глобализация делает двуязычие (или многоязычие) всё более распространённым явлением.

Влияние языка на эмоции и восприятие

Исследования показывают, что каждый язык оказывает уникальное влияние на восприятие реальности. Люди нередко замечают изменения в себе, переключаясь с одного языка на другой. Например, двуязычные люди могут воспринимать и выражать свои эмоции по-разному в зависимости от используемого языка. Более того, окружающие тоже воспринимают их иначе, когда они говорят на разных языках.

Родной язык, выученный в детстве, как правило, вызывает сильные эмоциональные отклики. Именно на этом языке мы храним большинство воспоминаний, включая детские, которые всплывают особенно ярко, когда мы общаемся на языке своего детства. Второй язык, напротив, создаёт эмоциональную дистанцию, позволяя людям меньше беспокоиться, когда они извиняются, выражают гнев или обсуждают сложные темы.

Разные языки — разные эмоции

Например, для носителей китайского и английского в США английский (второй язык) был комфортным для выражения эмоций благодаря меньшим социальным ограничениям. Однако китайский (родной язык) вызывал более сильные чувства. Это говорит о том, что родной язык насыщен эмоциональными ассоциациями, тогда как второй язык воспринимается более рационально.

Этот феномен особенно заметен в культурах, где коллективные ценности важнее личных. Второй язык может стать удобным инструментом для сохранения эмоциональной дистанции, снижая тревогу и создавая ощущение контроля.

Как формируется эмоциональная связь с языком?

Способ изучения языка и возраст, в котором он был освоен, играют важную роль. Если язык изучался в формальной обстановке, например в школе, а не в естественной среде, его использование может вызывать больше беспокойства, несмотря на высокий уровень владения.

Родители предпочитают говорить с детьми на своём родном языке, особенно в эмоционально заряженных ситуациях, таких как воспитание или выражение любви. Однако, при хорошем знании второго языка, они могут применять его в зависимости от контекста.

Влияние языка на самоощущение

Язык влияет на идентичность. Чем комфортнее человек чувствует себя на втором языке, тем больше удовлетворения он получает от процесса общения. Учителя могут играть ключевую роль в создании среды, где ученики воспринимают изучаемый язык как часть своей идентичности, что улучшает эмоциональную связь с языком.

Положительное отношение к изучаемому языку позволяет легче справляться с трудностями и усиливает уверенность в своих силах. Как результат, обучение становится более глубоким и эффективным.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
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