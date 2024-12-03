Надписи на стенах Древнего Рима иллюстритруют бурную общественно-политическую жизнь его граждан

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В фильме Ридли Скотта "Гладиатор-2" есть эпизод, в котором сидящий в уличном кафе сенатор читает печатную газету. Буквоеды и педанты по всему миру не преминули заметить, дескать, печатный станок был изобретён только через 1200 лет. Но в фильме также показана гораздо более аутентичная форма массовой коммуникации в Вечном городе: надписи на стенах.

Фото: Wikimedia Commons by Benjamín Núñez González, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Древний Рим, Помпеи, граффити

Pravda.Ru недавно писала о том, что историки пишут о судьбе реальных римских правителей, показанных в блокбастере "Гладиатор-2".

Кроме официальных надписей на зданиях и триумфальных арках Рима и других городов империи, стены испещрены всяческими объявлениями, а порой нецензурными словами или выражениями.

Грубо вырезанное имя героя первого фильма "Гладиатор", Максимуса (которого в 2000 году сыграл Рассел Кроу), обнаружено на его импровизированной тайной могиле в Колизее. В другом месте его имя было вычеркнуто из списка победителей гладиаторских боёв в пародии на "осквернение памяти" — процесс, в ходе которого имя и изображение человека удалялись из публичных надписей и со зданий.

Это похоже на то, как имя и изображение настоящего императора Геты, которого сыграл Джозеф Куинн, были стёрты со стен Рима после его убийства собственным братом Каракаллой (Фред Хечинджер).

Непристойная угроза в адрес императоров — irrumabo imperatores — нарисованная на внешней стене Рима заметна на заднем плане одной из сцен фильма.

"Скорее всего, это отсылка к 16-й поэме римского поэта Катулла, которая считалась настолько оскорбительной, что её даже не переводили на английский до XX века", утверждает автор статьи в The Conversation.

Катулл в русских переводах предстаёт как мастер любовной лирики, но многие, знающие латынь, на его стихах постигали нецензурную брань эпохи Цицерона.

Археологи обнаружили цитаты из произведений Вергилия, приветствия друзьям, списки цен, азбуки, каракули детей и рисунки взрослых. И всё же большинство граффити не выглядели бы неуместно на стенах отхожего места.

Неудивительно, что стены лупанария в Помпеях — излюбленное место для сексуальных граффити.

Один анонимный клиент хвастается, что "трахнул там много девушек", но похожие комментарии можно найти на стенах таверн, бань и в тенистых местах у гробниц на дорогах за пределами Помпей.

Сюжет первого фильма "Гладиатор" базировался на воспоминаниях о демократическом Риме, который когда-то был республикой, в противовес угнетению, жестокости и политическим интригам в городе, которым правил император Коммод (Хоакин Феникс).

Рим в "Гладиаторе-2" также показан как место политических волнений. Им правят два брата-тирана, Гета и Каракалла, которые совершенно не подходят на роль государственных деятелей.

Граффити было общепринятым способом для граждан Рима выражать своё недовольство действиями своих руководителей, делая надписи на стенах, колоннах и на плакатах, которые вешали на шеях статуй.

Брута, например, побудили присоединиться к заговору против Юлия Цезаря граффити, написанные в Риме под покровом темноты. Когда умер пасынок императора Тиберия Германик и Тиберия заподозрили в его убийстве, на стенах Рима появились объявления с требованием вернуть Германика.

В последние годы правления императора Нерона и во времена высоких цен на продукты питания, когда людей, должно быть, особенно раздражали театральные излияния Нерона, по всему городу появились насмешливые граффити.

Император Домициан, по-видимому, возвел в городе так много триумфальных арок, что на одной из них кто-то написал по-гречески: "Этого довольно”.

У жителей Рима были все основания чувствовать себя оскорблёнными действиями Каракаллы и Геты как в фильме, так и в жизни. В киноверсии императоры показаны оторванными от реальности, живущими в роскоши и сосредоточенными только на арене.

Каракалла даже делает свою обезьянку консулом, что является отсылкой к знаменитому утверждению римского историка Светония о том, что император Калигула планировал воздать такую же честь своему коню.

Историк Дион Кассий описывает, как братья издевались над женщинами и мальчиками, присваивали деньги и тусовались с гладиаторами и возничими в Риме. Позже Каракалла безжалостно устранял любые потенциальные угрозы своей власти, в том числе Гету и 20 тысяч его последователей, заодно также свою жену Фульвию Плаутиллу.

Непристойные граффити, направленные против Каракаллы и Геты в "Гладиаторе-2", являются частью давней традиции политического сопротивления в Риме. Анонимный автор высмеивает тиранию и напыщенность императоров, изображая их сексуально пассивными, что в римском контексте является оскорблением их мужественности.

Понятие virtus, согласно словарю Античности, у римлян означало доб­ро­де­те­ли, соединявшие в себе воен­ное муже­ство с рев­ност­ным испол­не­ни­ем граж­дан­ско­го дол­га. Позд­нее Vir­tus почи­та­лась в обра­зе боги­ни. На моне­тах импе­ра­тор­ско­го вре­ме­ни распростране­ны изо­бра­же­ния Vir­tus в несколь­ких видах: Vir­tus Augus­to­rum — доб­ро­де­тель импе­ра­то­ров, Vir­tus exer­ci­tus — доб­лесть армии, Vir­tus mi­li­tum — муже­ство сол­дат и Vir­tus Ro­ma­no­rum — доб­лесть рим­лян.

В отличие от читающего газету сенатора, надпись irrumabo imperatores на стене Рима вполне правдоподобна.

Уточнения

Гай Вале́рий Кату́лл (лат. Gaius Valerius Catullus, очень часто просто — Катулл; родился около 87 или 84 года до н. э., Верона, Цизальпийская Галлия, Римская республика — умер около 54 года до н. э., Рим, Римская республика) — один из наиболее известных поэтов древнего Рима и главный представитель римской поэзии в эпоху Цицерона и Цезаря.



Пу́блий Верги́лий Маро́н (лат. Publius Vergilius Maro; 15 октября 70 года до н. э., Анды близ Мантуи, Цизальпийская Галлия — 21 сентября 19 года до н. э., Брундизий, Италия) — римский поэт.



Герма́ник Ю́лий Це́зарь Клавдиа́н (лат. Germanicus Iulius Caesar Claudianus), при рождении Тибе́рий Кла́вдий Неро́н Герма́ник (лат. Tiberius Claudius Nero Germanicus), также упоминается как Неро́н Кла́вдий Друз Герма́ник (лат. Nero Claudius Drusus Germanicus), наиболее часто упоминается как Германик (24 мая 15 до н. э. — 10 октября 19) — римский военачальник и государственный деятель, консул 12 и 18 годов, прославившийся своими масштабными германскими кампаниями.

