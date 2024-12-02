Персонаж со 100-долларовой купюры мог бы стать лауреатом Шнобелевской премии

Нашумевший эксперимент Бенджамина Франклина с воздушным змеем, который выявил электрическую природу молнии, имеет больше нюансов, чем принято считать, говорится в новой биографии знаменитости. Байопик под названием Ingenious (гениальный, изобретательный, неординарный) развеивает некоторые заблуждения об этом эксперименте и о научной деятельности Франклина.

Фото: Wikimedia Commons by Matthew Marcucci is licensed under Public domain Бенджамин Франклин, памятник

В представлении общественности научная работа Бенджамина Франклина в значительной степени сводится к этому эксперименту, в ходе которого Франклин продемонстрировал, что разряды во время грозы имеют электрическую природу.

Хотя многие рассказы о жизни Франклина посвящены его роли одного из отцов-основателей Соединённых Штатов, автор Ричард Мансон утверждает, что наука занимала центральное место в жизни его героя. Научные исследования, далёкие от простого времяпрепровождения или необычного хобби, принесли Франклину известность и влияние, которые позволили ему заниматься дипломатией.

"Наука, вместо того чтобы быть второстепенной, является сквозной линией, объединяющей разнообразные интересы Франклина”, — полагает Мансон.

В 1752 году, как известно, Франклин запускал воздушного змея во время грозы. Эксперимент был более сложным, чем его иногда изображают. В змея не ударила молния. Искры, испускаемые прикреплённому к верёвке змея карабину, показали, что во время грозы в воздухе образуется электрический заряд. Франклин знал об опасности электричества и принял меры предосторожности.

"Его опыт не был ни шуткой, ни божественным откровением", — пишет Мансон, но с его помощью он "превратил тайну в чудо".

Вклад Франклина в изучение электричества не ограничивался молниями. Он предположил, что электричество — это единое текучее вещество, а не два вещества, как считали другие. Хотя теория Франклина была слишком упрощённой, она предшествовала современному пониманию электричества.

Жидкость могла присутствовать в избытке или в недостатке, что Франклин описал с помощью терминов "плюс" и "минус", или "положительный" и "отрицательный", которые и сегодня используются для описания электрических зарядов.

Франклин также пришёл к выводу, что жидкость может перемещаться или накапливаться, но не может создаваться или уничтожаться, что известно как закон сохранения заряда. Он описал различия между материалами, которые не проводят электричество, и материалами, которые проводят его, назвав их проводниками. Мансон отмечает, что первооткрыватель электрона Джозеф Джон Томсон сказал, что вклад Франклина в науку об электричестве "трудно переоценить”.

На страницах книги рассказывается о роли Франклина в британских колониях в Америке, американской революции и последующем периоде становления нового государственного образования. Автор включает в сюжет рассуждения Франклина на научные темы — от геологии до ботаники и прочих науках.

Даже во времена напряжённых политических переговоров мысли Франклина были заняты чудесами природы. Он также был плодовитым изобретателем, и Мансон описывает его работу над технологиями печати, громоотводами и эффективными печами.

Правда, биография в значительной степени замалчивает об участии Франклина в работорговле. Хотя в конце концов он сделался сторонником аболиционизма, большую часть своей жизни он был рабовладельцем. Некоторым читателям, возможно, хотелось бы больше научного контекста, чем в книге.

"Размышления Франклина о науке часто представлены без сравнения с современным пониманием, - считают рецензенты издания Science News. — Иногда читатели могут задаться вопросом, были ли его идеи пророческими или интригующими, но ошибочными".

Вместо этого Мансон делает акцент на подходе Франклина к науке, которая его вдохновляла. Своих друзей он развлекал разнообразными трюками. В частности, разглаживая поверхность ручья взмахом трости. Спрятав масло в полой трости, Франклин выпускал жидкость, чтобы покрыть ею поверхность воды и разгладить рябь.

К забору перед своим домом он провёл электричество, которое "кусало" всех касавшихся лёгким разрядом. Им подготовлено шутливое предложение по изучению причин и способов устранения метеоризма.

Франклин отличался скромностью и менял свои теории, когда появлялись новые доказательства, признавал неудачи и учился на собственных ошибках.

Точно так же динамичны были политические взгляды Франклина — он решительно утверждал, что колонии должны оставаться верными Британии, прежде чем присоединяться к призывам к независимости. Но наука, утверждает Мансон, была делом, которому он полностью посвятил свою жизнь.

"Он искал умных людей, проявляя почти безграничное любопытство, используя воображение и данные исследований, чтобы понять окружающую природную и политическую среду", и добавил автор жизнеописания, если мы не понимаем науку, "мы не ценим Франклина так, как, по нашему мнению, он того заслуживает".

Уточнения

Бе́нджамин Фра́нклин (англ. Benjamin Franklin [ˈbɛndʒəmɪn ˈfɹæŋklɪn]; 17 января 1706, Бостон, Провинция Массачусетс-Бэй, Британская империя — 17 апреля 1790, Филадельфия, Пенсильвания, США) — американский политический деятель, дипломат, изобретатель, учёный, философ, писатель, масон, полимат.



Метеори́зм — избыточное скопление газов в кишечнике. Проявляется вздутием живота, возможно обильное («взрывное») выделение большого количества пищеварительных газов (так называемая флатуленция).



Сэр Джо́зеф Джон То́мсон (англ. Joseph John Thomson; 18 декабря 1856[…], Читем-Хилл, Ланкашир[…] — 30 августа 1940[…], Кембридж[…]) — английский физик, лауреат Нобелевской премии по физике 1906 года с формулировкой «за исследования прохождения электричества через газы».



Аболициони́зм (англ. abolitionism от лат. abolitio «отмена») — движение за отмену рабства и освобождение рабов.

