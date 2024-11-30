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Игорь Буккер

Древнейшие гоминины жили по божеским установлениям

2:36
Наука » Экология » Человек

Сохранившиеся следы на берегу озера в Кении открыли учёным одно из самых ярких свидетельств сосуществования двух видов древних людей.

отпечатки следов
Фото: Wikimedia Commons by Momotarou2012, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
отпечатки следов

Исследователи считают, что Homo erectus и Paranthropus boisei, жившие в этом регионе, оставили свои следы с разницей в несколько дней, что подтверждает сосуществование различных видов гомининов в одном ландшафте, сообщает New Scientist.

Следы были обнаружены в 2021 году в районе Кооби-Фора, недалеко от восточного берега озера Туркана. Команда учёных, в которую входили Кевин Хатала из Университета Чатема и Ричард Локи из Института бассейна озера Туркана, нашла 12 последовательных отпечатков, оставленных одним человеком, а рядом — три отдельные дорожки, предположительно, оставленные другими особями.

Отсутствие трещин на поверхности и наложений следов указывает на то, что они были сделаны примерно в одно время, в пределах нескольких минут или дней.

Возраст находки составляет около 1,52 млн лет. Следы Homo erectus, более высоких и с крупным мозгом, напоминают современные: пятка касается земли первой, затем стопа перекатывается вперёд. В отличие от них, другая дорожка, предположительно принадлежащая P. boisei, указывает на более плоскостопый стиль ходьбы.

Эти два вида были разительно разными. H. erectus, первый представитель рода Homo, покинувший Африку, имел больший мозг и питался разнообразной пищей, включая мясо. P. boisei, напротив, был низкорослым, с маленьким мозгом, но крупными зубами и мощными челюстями, приспособленными к поеданию жёсткой растительной пищи.

Тщательный анализ других следов в регионе показывает, что эти два вида сосуществовали на одной территории более 100 тысяч лет. Учёные предполагают, что низкий уровень конкуренции между ними объясняется различиями в их рационе. Позже изменения климата, вероятно, привели к исчезновению P. boisei, в то время как более универсальный H. erectus смог адаптироваться и выжить.

"Эти следы — прямое свидетельство того, как два разных вида делили один ландшафт. Они дают уникальную возможность заглянуть в мир древних гомининов", — отметил Кевин Хатала.

Уточнения

Челове́к прямоходя́щий (лат. Homo erectus) или челове́к вы́прямленный (устар. «архантропы») — ископаемый вид людей, который рассматривают как непосредственного предка современных людей.

Парантроп Бойса (лат. Paranthropus boisei, устар. «зинджантроп» [syn. Zinjanthropus boisei]) — самый массивный вид парантропов, обнаруженный в 1959 году Мэри Лики в восточноафриканских ущельях Олдувай, Кооби-Фора, Локалеи и ряде других.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
Темы кения
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