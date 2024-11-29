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Игорь Буккер

Тест вне лаборатории запросто обнаружит бактерии в жидкостях от воды до мочи

3:02
Наука » Экология » Природа

Инженеры и биохимики из Макмастерского университета разработали инновационный тест, который позволяет легко и быстро определить наличие бактерий в жидкостях, просто наблюдая за изменением цвета. Этот метод упрощает диагностику и помогает сделать продукты питания безопаснее.

лаборатория зоологии
Фото: Wikimedia Commons by Ark. Agricultural Experiment Station, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
лаборатория зоологии

Тест основан на использовании бактериофагов — вирусов, которые атакуют только определённые бактерии. Они встроены в биогель, который меняет цвет, если в образце жидкости обнаружены бактерии, такие как кишечная палочка или листерия. Тест работает даже при низких концентрациях патогенов в таких жидкостях, как озёрная вода, моча или молоко.

Как это работает?

Бактериофаги, или просто фаги, находят целевые бактерии в образце и разрушают их. При этом выделяются биологические компоненты бактерий, которые взаимодействуют с гелем и вызывают изменение цвета. Если бактерий в образце нет, цвет остаётся прежним.

Тест занимает всего несколько часов, что значительно быстрее, чем лабораторные анализы, которые могут потребовать два дня.

"Мы уже много лет используем бактериофаги для уничтожения бактерий и лечения инфекций. Теперь их сила направлена на быстрый анализ загрязнений", — объясняет доцент кафедры биомедицинской и химической инженерии Зейнаб Хоссейнидуст, заведующая кафедрой биоинженерии бактериофагов в Канаде.

Применение и перспективы

Тест может быть использован для проверки продуктов питания, воды, клинических образцов и даже окружающей среды. Например, с его помощью можно быстро определить, безопасна ли вода для питья или продукты — для употребления. Это особенно актуально в случаях, когда необходимо оперативно остановить вспышки инфекций, как, например, при заражении растительного молока листериями в Канаде, что привело к смертельным случаям и отзыву продукции.

"Фаги невероятно специфичны. Они находят только те бактерии, на которые настроены", — добавляет профессор химической инженерии Карлос Филипе, старший автор исследования.

Эта точность позволяет адаптировать тест для выявления практически любой бактерии, включая сальмонеллу или другие опасные патогены.

Доступность и будущее

Тест уже доказал свою эффективность в лабораторных условиях, показав результаты, сопоставимые с традиционными методами диагностики. Учёные планируют наладить сотрудничество с коммерческими партнёрами для вывода технологии на рынок, чтобы сделать её доступной для широкой аудитории.

По словам аспирантки химической инженерии и биоинженерии Ханны Манн, тест может особенно пригодиться в местах, где сложно обеспечить чистую воду.

"Этот инструмент может стать настоящим спасением для людей, которые не имеют доступа к водопроводной воде", — отмечает она.

Уточнения

Макмастерский университет или Университет Макмастерa (англ. McMaster University), в студенческой среде известный как «Макмастер» или «Мак» — канадский государственный научно-исследовательский университет, основная территория которого расположена на западе города Гамильтон, провинция Онтарио, по соседству с жилым районом Уэстдейл и Королевским ботаническим садом.

Листерии (лат. Listeria) — род грамположительных палочковидных бактерий. Некоторые виды являются возбудителями заболеваний животных и человека.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
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