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Игорь Буккер

Новые секреты храмов Древнего Египта: тайная камера и редкие боги

Наука » Полезно знать

Археологи из Тюбингенского университета сообщили о значительном открытии: они обнаружили предполагаемый вход в крупный каменный храм в древнеегипетском городе Атрибис, который находился недалеко от современного Сохага. На месте раскопок сохранилась южная башня пилона и холм за ней, под которым, по мнению исследователей, скрывается святилище.

храм Атрибис
Фото: Wikimedia Commons by Christian Leitz, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
храм Атрибис

«Мы предполагаем, что вход в храм в скале находится под грудами обломков, которые пока остаются нетронутыми», — рассказали профессор Кристиан Ляйц и доцент Маркус Мюллер.

С 2022 года они работают в Атрибисе вместе с египетской археологической командой под руководством Мохамеда Абдельбадия, пытаясь восстановить историю древнего храма.  

История храма и раскопок

Раскопки в Атрибисе начались ещё в 2012 году, когда был найден храмовый комплекс, датируемый 144–138 годами до н. э., периодом правления Птолемея VIII. Величественный комплекс имел ширину 51 метр, а высота башен монументального входа изначально достигала 18 метров. Однако со временем большая часть конструкции пострадала от разработок карьеров, и сейчас сохранилось лишь около 5 метров высоты.

Древние находки, такие как монеты, датируют разрушение храмового комплекса примерно 752 годом н. э. или вскоре после этого. Среди сохранившихся рельефов — изображения царя, приносящего жертвы львиноголовой богине Репит и её сыну Коланту. Новые иероглифические надписи впервые указали, что Птолемей VIII был ответственным за украшение и строительство пилона.

Удивительные находки  

На северной башне пилона археологи обнаружили ранее неизвестную камеру. Для её открытия пришлось убрать 20-тонную потолочную плиту с помощью воздушных подушек, деревянных лесов и роликов. Внутри оказалась комната длиной 6 метров и шириной почти 3 метра. Первоначально она использовалась как хранилище для храмовой утвари, а позже — для амфор. Из этой камеры коридор ведёт через пилон в помещение, предоставляя доступ как изнутри, так и снаружи храма.  

Фасад пилона украшен барельефами, на которых изображены богиня Репит и бог плодородия Мин. Рядом с ними встречаются редкие изображения двух деканов — звёздных духов с головами сокола и ибиса. 

Необычная архитектура  

Особое внимание исследователей привлекла вторая дверь на фасаде пилона. Она ведёт к лестнице, которая поднимается на несколько пролётов вверх. По мнению археологов, на разрушенном верхнем этаже могли находиться дополнительные хранилища.  

Хорошо сохранившиеся известняковые блоки с полированными поверхностями и декором, характерным для верхних частей храмов, такие как фриз с изображением кобры, позволяют предположить, что они принадлежали скальному святилищу. Возможно, за этими блоками скрывается вход в святилище.

Значение открытия  

Эти находки дают новое понимание архитектуры и функций египетских храмов. Обнаруженные надписи, изображения редких божеств и необычные архитектурные элементы, такие как скрытые камеры и лестницы, делают Атрибис уникальным местом для изучения. Работа археологов продолжается, чтобы раскрыть все секреты этого древнего храма.

Уточнения

Атрибис (др.-греч. Ἀθριβις, др.-егип. Hut-(ta)-heri-ib, др.-ассирийск. Ḫatḫ(a)riba) — в Древнем Египте главный город десятого нижнеегипетского нома Кем-ур. Ныне это местечко носит название Телль-Атриб.

Птолемей VIII Эверге́т (также Птолемей VIII Эвергет II, Птолемей VIII Фи́скон и иногда Птолемей VII Эвергет) — царь Египта в 145—116 годах до н. э. из династии Птолемеев.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
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