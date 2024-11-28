Рацион питания помог динозаврам не просто выжить, но доминировать на суше

3:26 Your browser does not support the audio element. Наука Полезно знать

Исследование окаменелых фекалий и рвотных масс возрастом около 200 миллионов лет позволило учёным получить уникальные данные о том, как динозавры смогли доминировать в экосистемах начала юрского периода. Остатки растений, костей, частей рыб и даже насекомых, найденные в древних экскрементах, раскрыли тайны их рациона.

Фото: Wikimedia Commons by VITM, CC BY-SA 4.0 Dinosaur Corner

Pravda.Ru писала об американском музее, в котором представлены подобные экземпляры.

Этот разнообразный рацион, вероятно, сыграл ключевую роль в адаптации динозавров к изменяющимся условиям среды и их последующем доминировании над другими группами животных.

"Динозавры смогли выжить и процветать, потому что их питание позволило им лучше приспособиться к экосистемным переменам", — объясняет исследователь из Уппсальского университета Мартин Кварнстрём.

Эволюция динозавров: от первых видов до доминирования

Окаменелости свидетельствуют, что первые динозавры появились более 230 миллионов лет назад в триасовом периоде. Эти ранние рептилии отличались тазобедренными суставами, которые позволяли им держать ноги под телом, а не в стороны, как у ящериц. Но только 200 миллионов лет назад, после массового вымирания других рептилий в конце триасового периода, динозавры смогли занять доминирующее положение.

Команда Кварнстрёма проанализировала 532 окаменевших бромалита — так называют древние фекалии и рвотные массы, — хранящихся в Польском геологическом институте. Эти образцы, собранные на восьми участках в Польше за последние десятилетия, были отсканированы в 3D, чтобы исследовать их содержимое. Ученые обнаружили остатки пищи, которые связали с диетой и образом жизни ранних динозавров и других животных.

Роль климата и экосистем

Изменения климата, вызванные участившимися извержениями вулканов и сдвигами тектонических плит, привели к повышению влажности, наводнениям и созданию новых водных путей. Это стимулировало разнообразие растений, что дало преимущество травоядным динозаврам. Их размеры и численность росли, а вслед за ними увеличивались и плотоядные виды, охотящиеся на них.

Неидиноиды, такие как растительноядный дицинодонт Lisowicia, оказались менее приспособленными. Их рацион, в основном состоящий из хвойных деревьев, не позволил им адаптироваться к изменению растительности, в отличие от динозавров, которые могли питаться разнообразными растениями.

Переход к миру динозавров

Через 30 миллионов лет после появления, с приходом крупных плотоядных в начале юрского периода, доминирование первых динозавров завершилось. Массовое вымирание в конце триаса, как утверждает Майкл Бентон из Бристольского университета, стало последним этапом их "захвата мира".

Эмма Дунне из германского Университета имени Фридриха-Александра считает это исследование значительным шагом вперёд в понимании эволюции динозавров.

"Исследование древних фекалий кажется забавным, но на самом деле оно играет важную роль в заполнении недостающих частей пазла", — отмечает она.

Уточнения

Ю́рский пери́од (юра́) — средний (второй) период мезозойской эры. Начался 201,4 ± 0,2 млн лет назад, закончился около 145,0 млн лет назад.

