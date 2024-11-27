Останки судна у берегов Кении — возможно, часть флотилии Васко да Гамы

Археологи предполагают, что затонувший корабль, найденный у побережья Кении недалеко от города Малинди, может быть "Сан-Жоржи" — одним из судов, участвовавших в последнем путешествии Васко да Гамы в Индийский океан около 500 лет назад. Если это подтвердится, "Сан-Жоржи" станет самым ранним европейским кораблекрушением, обнаруженным в этом регионе.

Фото: Wikimedia Commons by Peter Southwood, CC BY-SA 4.0 дайверы

Pravda.Ru уже упоминала об этом.

Останки корабля были найдены в 2013 году подводным археологом Цезарем Битой из Национального музея Кении. Среди извлечённых находок — медные слитки и слоновая кость, которые свидетельствуют о торговой миссии судна. Сейчас учёные продолжают исследовать останки, найденные на глубине около 6 метров, в том числе деревянные части корпуса и каркаса.

Корабль предположительно затонул в 1524 году, незадолго до смерти Васко да Гамы. Археологи под руководством Филипе Кастро из португальского университета Коимбры считают, что это место может стать важным историческим объектом. Если удастся подтвердить, что найденные обломки принадлежат "Сан-Жоржи", это станет значимым доказательством присутствия третьей армады да Гамы в кенийских водах.

"Сан-Жоржи" был одним из примерно 20 кораблей, сопровождавших да Гаму в его последнем путешествии. Затонувший недалеко от Малинди корабль мог быть одним из двух португальских судов, затонувших в этом районе в XVI веке. Второе судно, "Носса-Сеньора-да-Граса", потерпело крушение в 1544 году.

Согласно Кастро, находка обладает "огромной исторической и символической ценностью". Кенийские власти выразили заинтересованность в создании подводного музея на этом месте, чтобы сохранить и показать артефакты.

Морской археолог Шон Кингсли считает, что, если подтвердится принадлежность обломков флоту да Гамы, это будет "археологической сенсацией". Он отметил, что Кения была важным пунктом на пути к богатствам Индии, и любые найденные здесь европейские корабли вызывают огромный интерес. Однако учёный подчеркнул необходимость срочной защиты находки от разрушения, чтобы её история не была утрачена.

Археологи планируют продолжить раскопки и исследование коралловых рифов, чтобы окончательно идентифицировать корабль. Если их предположения подтвердятся, это станет важной страницей в изучении морской истории эпохи Великих географических открытий.

Уточнения

Ва́ско да Га́ма (португальское произношение Ва́шку да Га́ма, порт. Vasco da Gama [ˈvaʃku ðɐ ˈɣɐ̃mɐ]; 29 сентября 1460, по другим данным 1469 — 24 декабря 1524) — португальский мореплаватель эпохи Великих географических открытий.

