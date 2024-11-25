Изреельская долина: место археологических и библейских открытий

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Недавно обнаруженная надпись "Иисус есть Бог" стала одной из самых значимых находок в истории христианства. Эта мозаика, возраст которой насчитывает около 1 800 лет, была найдена в израильской тюрьме Мегиддо. Её обнаружил заключённый, случайно наткнувшись на артефакт под полом своей камеры (неясно, была ли это попытка побега). На древнегреческом языке высечена фраза: "Боголюбивая Акептус пожертвовала стол Богу Иисусу Христу в качестве памятного дара".

Фото: Wikimedia Commons by Александр Иванов is licensed under Public domain Александр Иванов. Явление Христа народу

Акептус, вероятно, была знатной женщиной и важным членом раннехристианского общества. Она внесла вклад в создание стола для причастия — важнейшего элемента богослужений. Наряду с её именем на мозаике упоминаются и другие женщины: Примилла, Кириака, Доротея и Крест. Это свидетельствует о значительной роли женщин в становлении и распространении христианства в первые века.

Сама мозаика, долгое время хранившаяся под тюрьмой, сейчас выставлена в Музее Библии в Вашингтоне. Её открытие произошло в месте, известном как Изреельская долина, которая, согласно Библии, может быть сценой последней битвы Армагеддона.

Эта уникальная мозаика площадью 54 квадратных метров была частью первого известного молитвенного зала, построенного в 230 году нашей эры. Она украшена ранними изображениями рыб — символа, отсылающего к Евангелию от Луки, где Иисус чудесным образом накормил пять тысяч человек двумя рыбами.

Важно отметить, что мозаика была создана до того, как христианство стало официальной религией Римской империи. Управление древностей Израиля потребовало четыре года на её полное изучение после обнаружения в 2005 году. Историки предполагают, что молитвенный зал был заброшен и засыпан из-за перевода Шестого легиона в другой регион.

Генеральный директор Музея Библии Карлос Кампо назвал мозаику "величайшим открытием со времён свитков Мёртвого моря". Эта находка позволяет глубже понять ранние этапы формирования христианской церкви.

На мозаике также упоминается имя римского офицера Гайана, который заказал создание этой плитки во время римской оккупации Иудеи. Гайан, вероятно, был одним из первых римлян, принявших христианство, и активно участвовал в его распространении, жертвуя средства на развитие церкви.

Христианство зародилось в I веке в Иудее, опираясь на учения Иисуса из Назарета и его первых последователей. Несмотря на многочисленные гонения, эта вера постепенно распространилась по Римской империи благодаря усилиям апостола Павла и других миссионеров.

В 313 году император Константин узаконил христианство, сделав его официальной религией. К IV веку оно стало доминирующим в империи, а такие находки, как мозаика из Мегиддо, позволяют проследить его становление начиная с самых истоков.

Уточнения

Изрее́льская долина (ивр. עמק יזרעאל‎, Эмек Изрээль; араб. مرج ابن عامر‎, Мардж ибн Амер; также Изреэ́льская долина, Ездрело́нская долина, долина Мегиддо) — долина в Нижней Галилее, Израиль.



Назаре́т (ивр. נָצְרַת‎ Нацра́т, араб. النَّاصِرَة‎ Э́н-На́сира, греч. Ναζαρέτ, лат. Nazareth) — город в Галилее, на севере Израиля; священный христианский город, третий по значимости после Иерусалима и Вифлеема.



Апо́стол Па́вел (от лат. Paulus — «малый», греч. Пαῦλος; Киликия, Тарс, 5/10—64/67 годы, Рим), при рождении — Савл (Σαῦλος, Saulus, Савл Тарсянин, Саул, Саул из Тарса, от ивр. שאול‎ — «выпрошенный, вымоленный») — «апостол язычников»; не входит ни в число двенадцати апостолов, ни в число семидесяти апостолов.



Фла́вий Вале́рий Авре́лий Константи́н, Константи́н I, Константи́н Вели́кий (лат. Flavius Valerius Aurelius Constantinus; 27 февраля 272, Наисс, Мёзия — 22 мая 337, Никомедия) — римский император с 306 по 337 год.



Армагеддо́н (др.-греч. Ἁρμαγεδών) — упоминаемое в «Апокалипсисе» место последней битвы сил добра с силами зла в конце времён.

