Кончина Чёрной Бороды ознаменовала конец пиратства Карибского моря

4:11 Your browser does not support the audio element. Наука Полезно знать

Летом 1718 года произошло нечто невообразимое. Эдвард Тич, печально известный пират, по прозвищу Чёрная Борода, решил отказаться от пиратства — по крайней мере, на первый взгляд — в обмен на королевское помилование от губернатора Северной Каролины, которое освободило его и его людей от всех правонарушений.

Фото: Wikimedia Commons by Kate Haske, This file, CC BY 2.0 пират

Всего за несколько месяцев до этого Чёрная Борода и его небольшая пиратская флотилия почти неделю блокировали город Чарльстон в Южной Каролине. Он грабил корабли, брал заложников и "наводил ужас на всю провинцию Каролина", по словам автора, скрывшегося под псевдонимом "Капитан Чарльз Джонсон".

Но, прикрываясь новым фасадом законности, Чёрная Борода, казалось, остепенился. Он женился на дочери местного плантатора и переехал в дом в Бате, штат Северная Каролина, прямо по соседству с губернатором, который его помиловал.

Чёрная Борода "купил лояльность колониального губернатора, — пишет историк Колин Вудард в книге "Республика пиратов", — но ему ещё предстояло накопить состояние, которое позволило бы ему жить по-королевски до конца своих дней. Поэтому, после нескольких недель отдыха, он вернулся к работе".

Вице-губернатор колонии Виргиния Александр Спотсвуд был не в восторге от Чёрной Бороды, особенно после того, как в конце августа тот нарушил условия сделки о признании вины, чтобы захватить два невооружённых французских корабля.

В ноябре 1718 года Спотсвуд издал официальное заявление, в котором предлагал 100 фунтов любому, кто сможет предоставить доказательства того, что он убил "Эдварда Тича.

Чёрная Борода, или капитан Тич, был одним из самых известных пиратов начала XVIII века. Его репутация и страх, который он наводил на моряков и прибрежные поселения, сделали его целью для британских властей.

За поимку этого грозного капитана была назначена награда в 100 фунтов стерлингов — колоссальная сумма по тем временам, эквивалентная стоимости 18 лошадей или зарплате квалифицированного торговца за 1 111 дней. В 2017 году эта сумма равнялась бы примерно £10,492.83.

Для поимки Тича губернатор Виргинии Александр Спотсвуд снарядил небольшую экспедицию. Командующим был назначен Роберт Мейнард, офицер Королевского флота. Ему выделили 60 человек и два шлюпа без пушек — лёгкие и манёвренные суда, способные преследовать пиратов в узких проливах и на мелководье.

17 ноября 1718 года шлюпы "Рейнджер" и "Джейн" отправились на север, к барьерным островам Северной Каролины. В ночь на 21 ноября они обнаружили корабль Чёрной Бороды у острова Окракок. На рассвете, пока пираты отсыпались после ночного кутежа, Мейнард предпринял внезапную атаку. Однако преимущество было кратковременным: "Джейн" села на мель, а корабль Чёрной Бороды открыл огонь картечью, убив 20 человек.

Чёрная Борода, уверенный в победе, поднялся на борт "Рейнджера", намереваясь добить оставшихся. Но команда Мейнарда оказалась живой — они скрывались на палубе и в трюме, чтобы вступить в ближний бой. Завязалась кровавая схватка. Мейнард и его люди, многие из которых были ранены, сумели убить Чёрную Бороду, нанеся ему пять огнестрельных ран и 20 ударов холодным оружием.

После боя Мейнард отрубил Чёрной Бороде голову и подвесил её на бушприте своего корабля в качестве доказательства победы. Остатки команды пирата, 14 человек, были взяты в плен. Так, 22 ноября 1718 года завершилась эпоха одного из самых знаменитых пиратов.

Уточнения

Э́двард Тич (англ. Edward Teach) по прозвищу Чёрная Борода (англ. Blackbeard; около 1680, Бристоль, Королевство Англия — 22 ноября 1718 года, о. Окракок, Северная Каролина, Британская Америка) — английский пират, действовавший в Вест-Индии и на восточном побережье североамериканских колоний Великобритании.

