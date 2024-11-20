Исследования подтвердили жуткое влияние свистков смерти на мозг

Одним из самых необычных древних музыкальных инструментов является ацтекский "свисток смерти". Исследования подтверждают, что это название полностью оправдано: издаваемые им звуки были настолько пугающими, что их можно представить саундтреком к фильму ужасов. Эти звуки вызывают у человеческого мозга реакцию, сходную с восприятием угрозы, усиливая эмоциональный дискомфорт.
Свистки, выполненные в форме черепов, находили в могилах жертвоприношений и на кладбищах ацтеков. При сильном дуновении они производят жуткий звук, напоминающий человеческий крик. До сих пор ведутся дискуссии о том, для чего они использовались: для ритуалов мёртвых, устрашения или других целей.
Исследователи из Цюрихского университета решили выяснить, как мозг реагирует на необычные звуки, издаваемые этими свистками. В рамках эксперимента добровольцы прослушивали записи, пока учёные отслеживали их мозговую активность. Оказалось, что звуки воспринимаются как неприятные и пугающие, а мозг интерпретирует их как угрозу, активируя зоны слуховой коры, связанные с реакцией на опасность.
"Сигналы свистков воспринимаются как пугающие и эмоционально напоминают гибридные звуки, которые могут издавать природные и искусственные источники", — отметили авторы исследования.
Они предположили, что ацтеки осознавали эффект этих звуков и умели использовать их для усиления эмоционального воздействия.
Первый "свисток смерти" был найден в Мехико в 1999 году в могиле жертвы человеческого жертвоприношения. С тех пор обнаружено множество подобных свистков, датируемых периодом с 1250 по 1521 год. Они часто встречаются в ритуальных захоронениях и храмах, таких как храм Тлателолько, посвящённый богу ветра Эекатлю. Возможно, их использовали в церемониях, чтобы почтить божество или отпугнуть злых духов.
Существует также предположение, что ацтекские воины использовали свистки для устрашения врагов, дуя в них одновременно. Однако исторических подтверждений этому пока нет. Более вероятно, что свистки играли важную роль в ритуалах, связанных с жертвоприношениями и смертью.
Независимо от того, для чего именно они использовались, звуки ацтекских свистков оставляют неизгладимое впечатление. Их мощное психологическое воздействие, очевидно, вызывало мурашки даже у самих ацтеков.
Необычный "свисток смерти" использовался исключительно в нескольких зонах древней Мексики и принадлежит к очень необычному семейству малоизвестных мексиканских резонаторов, которые могут издавать особые звуки, имитирующие крики животных и шум ветра или шторма.
Он был связан с ритуалами смерти: два экземпляра были найдены в захоронении мужчины, принесённого в жертву перед храмом Эхекатля (бога ветра) в Тлателолко.
К сожалению, точное первоначальное использование и цель свистка смерти и многих других древних резонаторов были утеряны. В музеях и коллекциях есть несколько древних свистков смерти, сделанных из глины, но опубликовано очень мало исследований о них.
Вероятно, свисток смерти мог использоваться при жертвоприношениях, потому что chichtli (на языке науатль) был инструментом, который мог производить звук "чич", и его использовали ацтекские торговцы рабами. "Чич" — сигнал для выдергивания волос из середины головы раба.
Сравнивая спектрограммы звука "чич", издаваемого человеческим голосом, со спектрограммой модели свистка смерти и принимая во внимание связь с Эхекатлем, богом ветра, свисток смерти уместнее было бы назвать в честь божества Эхекахичтли.
Свисто́к сме́рти (аст Ehecachichtli) — керамический артефакт, музыкальный инструмент, созданный и использовавшийся коренными народами Мексики (в частности, ацтеками) несколько тысяч лет назад и предположительно издававший «свист смерти», заставляя людей испытывать чувство страха.
Ээ́катль (исп. Ehécatl) — «Ветер», в ацтекской мифологии бог ветров, ассоциирующийся с Западом.
Тлало́к (аст. Tlaloc) — бог дождя и грома, сельского хозяйства, огня и южной стороны света у ацтеков.
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