Исследователи на шаг ближе к разгадке таинственных кипу

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На протяжении более тысячи лет народы Анд использовали уникальную систему узловых записей, называемую «кипу», для хранения и передачи информации. Эти своеобразные "шнуровые архивы" создавались из хлопковых нитей или волокон верблюдовых (включая лам и альпак) и украшались узлами, которые зачастую обозначали числа. Новое исследование проливает свет на связь между двумя знаковыми кипу: самым большим и самым сложным из когда-либо найденных.

Фото: Wikimedia Commons by Daderot is licensed under Public domain

Кипу (от кечуа "узел") представляли собой верёвки, на которых завязывались узлы различной формы, цвета и расположения. Эти узлы не только хранили числовую информацию, но и, вероятно, играли роль в записи событий, налогов, переписи населения и распределении ресурсов. Особенно активно кипу использовались в эпоху Инков (1438–1532 годы), для которых эта система была основным средством ведения учёта.

Материалы кипу варьировались: нити могли быть натуральными или окрашенными, иногда использовались растительные волокна и даже человеческие волосы. Изготовлением кипу занимались специально обученные мастера — «кипукамайоки», которые тщательно выбирали цвет, направление скручивания, структуру узлов и их расположение.

Исследовательница из Сент-Эндрюсовского университета Карен Томпсон (Karen Thompson) изучила два кипу, найденные на севере Чили и впервые описанные в 1970-х годах.

Самое большое кипу:

Длина: более 5 метров.

Шнуры: более 1800.

Разделено на 10 групп по 7 шнуров каждая.

Самое сложное кипу:

Шнуры: около 600.

Разделено на 7 групп по 10 шнуров каждая, с множеством вспомогательных шнуров.

Эти два кипу, несмотря на различия в структуре, записывают одну и ту же информацию, но представляют её по-разному. Исследователи предполагают, что более крупное кипу могло отражать общий объём собранного урожая, а более сложное — способы его распределения.

Современные технологии, такие как оцифровка данных и методы, разработанные этноматематиками, помогают глубже понять устройство кипу. Однако, несмотря на прогресс, остаётся много вопросов: например, зачем использовать два разных способа записи одной и той же информации?

Сейчас сохранилось около 1600 кипу, которые хранятся в музеях и коллекциях Северной и Южной Америки и Европы. Менее половины из них были оцифрованы для исследований.

После испанского завоевания в 1532 году многие кипу были уничтожены, а их использование прекратилось. Однако сохранившиеся образцы дают уникальный взгляд на культуру, экономику и систему управления империи Инков и их предшественников. Кипу остаются одним из самых интригующих артефактов древнего мира, предлагая богатую, но пока не полностью раскрытую историю.

Уточнения

А́нды А́ндские (Южноамерика́нские) Кордилье́ры (исп. Andes; Cordillera de los Andes) — самая длинная (9000 км) и одна из самых высоких (гора Аконкагуа, 6961 м) горных систем Земли, окаймляющая с севера и запада всю Южную Америку; южная часть Кордильер. Местами Анды достигают ширины свыше 500 км (наибольшая ширина — до 750 км — в Центральных Андах, между 18° и 20° ю. ш.).



Ки́пу (кечуа «khipu», исп. «quipu» — узел, завязывать узлы, счёт; айм. «chino» — «чино») — древняя мнемоническая и счётная система (в связке с юпаной — счётным устройством) инков и их предшественников, которые жили в горной системе Анд.



Импе́рия и́нков (кечуа Tawantin Suyu, Tawantinsuyu, Тауантинсу́йу) — крупнейшее по площади и численности населения индейское раннеклассовое государство в Южной Америке в XI—XVI веках.



Альпа́ка альпа́к (ранее альпака́; лат. Lama pacos, или Vicugna pacos), — домашнее мозоленогое животное, предположительно произошедшее от викуньи (вигони).

