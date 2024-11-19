Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Игорь Буккер

Исследователи на шаг ближе к разгадке таинственных кипу

3:18
Наука » Полезно знать

На протяжении более тысячи лет народы Анд использовали уникальную систему узловых записей, называемую «кипу», для хранения и передачи информации. Эти своеобразные "шнуровые архивы" создавались из хлопковых нитей или волокон верблюдовых (включая лам и альпак) и украшались узлами, которые зачастую обозначали числа. Новое исследование проливает свет на связь между двумя знаковыми кипу: самым большим и самым сложным из когда-либо найденных.

Исследователи на шаг ближе к разгадке таинственных кипу
Фото: Wikimedia Commons by Daderot is licensed under Public domain

Кипу (от кечуа "узел") представляли собой верёвки, на которых завязывались узлы различной формы, цвета и расположения. Эти узлы не только хранили числовую информацию, но и, вероятно, играли роль в записи событий, налогов, переписи населения и распределении ресурсов. Особенно активно кипу использовались в эпоху Инков (1438–1532 годы), для которых эта система была основным средством ведения учёта.

Материалы кипу варьировались: нити могли быть натуральными или окрашенными, иногда использовались растительные волокна и даже человеческие волосы. Изготовлением кипу занимались специально обученные мастера — «кипукамайоки», которые тщательно выбирали цвет, направление скручивания, структуру узлов и их расположение.

Исследовательница из Сент-Эндрюсовского университета Карен Томпсон (Karen Thompson) изучила два кипу, найденные на севере Чили и впервые описанные в 1970-х годах. 

Самое большое кипу:  

Длина: более 5 метров.  

Шнуры: более 1800.  

Разделено на 10 групп по 7 шнуров каждая.  

Самое сложное кипу:  

Шнуры: около 600.  

Разделено на 7 групп по 10 шнуров каждая, с множеством вспомогательных шнуров.  

Эти два кипу, несмотря на различия в структуре, записывают одну и ту же информацию, но представляют её по-разному. Исследователи предполагают, что более крупное кипу могло отражать общий объём собранного урожая, а более сложное — способы его распределения.

Современные технологии, такие как оцифровка данных и методы, разработанные этноматематиками, помогают глубже понять устройство кипу. Однако, несмотря на прогресс, остаётся много вопросов: например, зачем использовать два разных способа записи одной и той же информации?

Сейчас сохранилось около 1600 кипу, которые хранятся в музеях и коллекциях Северной и Южной Америки и Европы. Менее половины из них были оцифрованы для исследований.

После испанского завоевания в 1532 году многие кипу были уничтожены, а их использование прекратилось. Однако сохранившиеся образцы дают уникальный взгляд на культуру, экономику и систему управления империи Инков и их предшественников. Кипу остаются одним из самых интригующих артефактов древнего мира, предлагая богатую, но пока не полностью раскрытую историю.

Уточнения

А́нды А́ндские (Южноамерика́нские) Кордилье́ры (исп. Andes; Cordillera de los Andes) — самая длинная (9000 км) и одна из самых высоких (гора Аконкагуа, 6961 м) горных систем Земли, окаймляющая с севера и запада всю Южную Америку; южная часть Кордильер. Местами Анды достигают ширины свыше 500 км (наибольшая ширина — до 750 км — в Центральных Андах, между 18° и 20° ю. ш.).

Ки́пу (кечуа «khipu», исп. «quipu» — узел, завязывать узлы, счёт; айм. «chino» — «чино») — древняя мнемоническая и счётная система (в связке с юпаной — счётным устройством) инков и их предшественников, которые жили в горной системе Анд.

Импе́рия и́нков (кечуа Tawantin Suyu, Tawantinsuyu, Тауантинсу́йу) — крупнейшее по площади и численности населения индейское раннеклассовое государство в Южной Америке в XI—XVI веках.

Альпа́ка альпа́к (ранее альпака́; лат. Lama pacos, или Vicugna pacos), — домашнее мозоленогое животное, предположительно произошедшее от викуньи (вигони).

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Обсудить
Новости Все >
Почему кошки были так важны для древних египтян
Как за один день превратить жесткое авокадо в мягкое
Простые шаги к богатому урожаю малины без лишних усилий
Курс доллара приблизится к отметке в 102 рубля
Где искать Святой Грааль и пробовать настоящую паэлью
Хотите выглядеть моложе без пластики? Гуаша — ваш союзник!
Как продлить жизнь собаке: важные советы от кинолога
Математика против пробок: как учёные Петербурга планируют изменить дорожную ситуацию
Защитить сад от фитофтороза можно при помощи одного универсального средства
Как замораживание продуктов поможет избежать потерь и сэкономить время
Сейчас читают
Британцы вышли из ЕС, теперь требуют от иностранцев электронное разрешение на въезд в страну
Туризм
Британцы вышли из ЕС, теперь требуют от иностранцев электронное разрешение на въезд в страну Аудио 
Основатель CATL Робин Цзэн об Илоне Маске — много пустых обещаний, не разбирается в производстве аккумуляторов
Авто
Основатель CATL Робин Цзэн об Илоне Маске — много пустых обещаний, не разбирается в производстве аккумуляторов Аудио 
Необычный и вкусный вариант начинки для блинов, которая нравится даже детям
Еда и рецепты
Необычный и вкусный вариант начинки для блинов, которая нравится даже детям Аудио 
Популярное
Как добиться крупной смородины? Простой способ с осенним порошком

Смородина — одна из самых популярных ягодных культур, известная своим уникальным вкусом и богатством витаминов.

Как добиться крупной смородины? Простой способ с осенним порошком
Названы 5 способов самостоятельно завести машину с севшим аккумулятором
Названы 5 способов самостоятельно завести машину с севшим аккумулятором
Учёные обнаружили ранее немыслимое свойство лазера
Правда о смешивании масел: что произойдет с двигателем
Сводка с фронта: под Курском в окружении уничтожен гарнизон ВСУ, Пентагон уже не видит бойцов КНДР Дмитрий Плотников План внутренней стойкости Украины Зеленский представит в Раде. О чём речь? Любовь Степушова 6 вариантов, 2 ядерных: чем и как Россия ответит на удары ATACMS и Scalp Олег Володин
Основатель CATL Робин Цзэн об Илоне Маске — много пустых обещаний, не разбирается в производстве аккумуляторов
Необычный и вкусный вариант начинки для блинов, которая нравится даже детям
С каким пробегом лучше всего покупать автомобиль
С каким пробегом лучше всего покупать автомобиль
Последние материалы
Где искать Святой Грааль и пробовать настоящую паэлью
Хотите выглядеть моложе без пластики? Гуаша — ваш союзник!
Как продлить жизнь собаке: важные советы от кинолога
Математика против пробок: как учёные Петербурга планируют изменить дорожную ситуацию
Защитить сад от фитофтороза можно при помощи одного универсального средства
Как замораживание продуктов поможет избежать потерь и сэкономить время
Почему грибовидные облака всегда выглядят одинаково
Почему китайские машины требуют особого внимания зимой
Продажа новостроек в Москве в ипотеку упала на 58 процентов
Хотите улучшить работу кишечника? Учёные советуют бег, плавание и велосипед
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.