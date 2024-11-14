США раскрыли подробности миссии засекреченного космического самолёта

В заявлении, опубликованном 10 октября, Космические силы США объявили, что его орбитальный испытательный аппарат X-37B производства Boeing проведёт серию беспрецедентных манёвров аэродинамического торможения, чтобы изменить свою орбитальную траекторию вокруг Земли. В этом месяце компания Boeing Space сообщила в социальных сетях, что процедура началась.

Фото: Wikimedia Commons by NASA/Marshall Space Flight Center is licensed under Public domain

"Этот уникальный манёвр X-37B является невероятно важной вехой для Космических сил США, поскольку мы стремимся расширить наши возможности в этой сложной области", — говорится в заявлении начальника космических операций Космических сил США Б. Чэнса Зальцмана (B. Chance Saltzman).

Эта новость — редкое предложение информации от Космических сил и компании Boeing, которые невероятно скрытно относятся к деятельности X-37B. Аппарат был запущен в 2010 году, но о его засекреченном назначении в космосе известно немного.

Недавно описанный манёвр аэродинамического торможения позволяет космическому самолёту X-37B менять орбиту, используя сопротивление атмосферы Земли — трение, вызванное молекулами в атмосфере. Обычно для изменения орбиты космическим аппаратам приходится включать двигатели, что расходует топливо и, следовательно, может быть сделано лишь ограниченное количество раз, уточнил Бретт Тингли (Brett Tingley) из Space. com.

"Когда мы используем аэродинамическое торможение, мы используем сопротивление атмосферы, чтобы эффективно снижать апогей — самую удалённую от Земли точку орбиты — по одному витку за раз, пока не достигнем желаемого орбитального режима, — говорит инженер компании Boeing Джон Или (John Ealy). — Когда мы делаем это, мы экономим огромное количество топлива, и именно поэтому аэродинамическое торможение так важно".

По словам Тома Хоуарта (Tom Howarth) из Newsweek, благодаря экономии топлива аэродинамическое торможение может значительно увеличить продолжительность полётов.

X-37B изменит свою орбиту (или, возможно, уже изменил), чтобы избавиться от компонентов служебного модуля, сбросив их в атмосферу Земли.

Помимо этого нового манёвра, общественность очень мало знает об X-37B. Это беспилотный дистанционно управляемый космический самолёт, разработанный компанией Boeing для Министерства обороны США. В более широком смысле космические самолёты — это гибриды самолётов и космических кораблей, которые могут вращаться вокруг планеты, как спутники, но также приземляться на Землю, как пассажирские самолёты, согласно Gizmodo. По сути, эта способность делает их многоразовыми.

X-37B запущен в космос с помощью ракеты Falcon Heavy компании SpaceX для выполнения своей седьмой миссии (OTV-7) в декабре 2023 года. С тех пор он вращается вокруг Земли по чрезвычайно эллиптической траектории с перигеем (ближайшей точкой орбиты) в 620 миль и апогеем более 22 210 миль, утверждает Рори Батгейт (Rory Bathgate) из Live Science, хотя его заметили на высоте 185 миль над Землёй.

Но что именно он делает на этой орбите, неясно.

"С 28 декабря 2023 года Космические силы США при поддержке Управления быстрого реагирования ВВС проводят эксперименты по изучению воздействия радиации и тестируют технологии мониторинга космического пространства на высокоэллиптической орбите", — вот и всё, что агентство сообщило о миссии космического самолёта в недавнем заявлении.

Известно, что в ходе прошлых миссий изучалось воздействие длительного пребывания в космосе, в том числе космической радиации, на семена.

Министр военно-воздушных сил Фрэнк Кендалл (Frank Kendall) в своём заявлении отметил, что аппарат выполняет "задачи национальной безопасности в космосе". Некоторые подозревают, что это включает в себя военное наблюдение. Таким образом, многие задаются вопросом, что могло побудить агентство опубликовать информацию о последнем манёвре X-37B.

"Раскрытие информации об этом манёвре аэродинамического торможения может быть способом Космических сил показать миру, на что способен космический самолёт, — пишет Вивьен Мачи (Vivienne Machi) для Aviation Week. — Целевой аудиторией могут быть союзники и партнёры, противники, законодатели, представители промышленности, потенциальные новобранцы и, возможно, даже сами военнослужащие".

Она добавляет, что двумя другими причинами обнародования информации могло быть ослабление некоторых исторических и, возможно, ненужных ограничений по секретности, а также желание побудить Китай и Россию так же активно сообщать о своих космических манёврах.

Уточнения

Космические силы США (англ. United States Space Force) — вид вооружённых сил США, предназначенный для осуществления военных операций в космическом пространстве.



The Boeing Company («Бо́инг») — американская корпорация, один из крупнейших в мире производителей авиационной, космической и военной техники.

