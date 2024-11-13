Любви покорны все возрасты, а также боги и сказочные существа

Некоторые странности в истории человечества берут своё начало в мифологии, а наиболее странные легенды связаны с любовью и сексом. Мифы со всего мира рассказывают истории о любви и интимных отношениях между богами и людьми, а иногда и другими существами.

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Кто больше любит секс: мужчины или женщины?

Олимпийская супружеская пара Зевс и Гера поспорили, кто больше любит секс, мужчины или женщины. Громовержец утверждал, что женщины получают больше удовольствия. Его супруга сказала, что мужчины. Они попросили знакомого со свойствами обоих полов Тиресия из древнего города Фивы разрешить их спор.

Юношей Тиресий ударил спаривающуюся самку змеи и за свой проступок провёл семь лет в облике женщины. Перед Зевсом и Герой он предстал уже мужчиной, потому что спустя семь лет, подстерёг клубок совокупляющихся змей и нанёс удар самцу. Тиресий ответил, что испытываемое женщиной наслаждение в девять раз превышает, ощущения мужчины. Разъярённая Гера ослепила его, а Зевс наделил Тиресия даром прорицания и продолжительностью жизни, в семь раз превышающую среднюю.

Проклятая богиней красоты, сама наслала порчу

За то, что богиня утренней зари Эос имела половую связь с любовником Афродиты Аресом, ревнивая богиня красоты вселила в соперницу неутолимое желание ко всем красивым юношам. Эос похитила Кефала и Ориона, но вышла замуж за красавца Титона, к которому воспылала такой страстью, что выпросила для него у Зевса бессмертие, забыв о даре вечной юности. Когда миловидное личико Титона - олицетворение дневного света — сморщилось от старости, супруга заперла его в одиночную комнату. Позднее из сострадания Эос превратила его в сверчка.

Влюбившись по уши в охотника Кефала, богиня сказала ему, что он пожалеет о своей женитьбе на Прокриде. Отослав своих рабов и собак юноша любил отдыхать на лоне природы, где в одиночестве призывал: "Приди ко мне на грудь, лёгкий ветерок (aura), освежи меня!" Некто передал его слова пугливой Прокриде.

Услыхав имя своей мнимой соперницы Авры, жена Кефала скрылась в роще, где отыскала примятую траву, но тут вернулся разгорячённый Кефал. Умывшись по обыкновению, он прилёг на траву и стал звать: "Ко мне, тихий ветерок, ко мне, авра!…" От радости, что ошиблась, Прокрида хотела броситься в объятья мужа, от её движений кусты зашелестели. Думая, что это зверь, Кефал выстрелил из лука и насмерть сразил Прокриду.

Богиня любви и красоты сменила множество партнёров

Скандинавскую богиню плодородия, любви и красоты Фрейю (Freyja) желали все сверхъестественные существа — боги, гномы, эльфы и великаны. Кажется, она отвечала им взаимностью. Ходят слухи, что она неоднократно переспала с неким рабом. По иронии судьбы Фрейя означает "госпожа", и английское слово Friday - "пятница" связано с ней.

В общине асов она была женой Ода, которого порой приравнивают к богу Одину. Когда муж частенько уезжал в дальние странствия, Фрейя скучала по нему и иногда отправлялась на его поиски, проливая слезы, которые усеивали землю золотом. Ступая по земле, её ножки оставляли прекрасные цветы.

Как олицетворение земли, она сочеталась с Одином, который является небом; Фрейром — дождём; Одуром — солнечным светом; Вили и Ве — братьями Одина. Локи обвинил Фрейю в том, что она вступает в интимную связь со всеми богами и эльфами, и даже со своим братом Фрейром.

Трикстер из племени лакота Иктоми ухаживает за девушкой

Могущественный Иктоми, создавший время и давший всем зверям имена, при этом жулик, обжора и развратник. Иктоми — оборотень, который способен превращаться в очаровательного юношу.

Иктоми положил глаз на прекрасную девушку с длинными чёрными волосами, упругой грудью и грациозными, как у кошки, движениями. С первого взгляда он был озабочен тем, как затащить её в постель. Уродец Иктоми ухаживал за ней, играя на своей флейте каждый день, когда она ходила к реке стирать бельё. Он хвастал, какой он замечательный любовник и что она упускает огромное удовольствие, отвергая его. Девушка была оскорблена тем, что такой уродливый, невоспитанный человек возжелал её, и рассказала об этом жене Иктоми.

Это не новость, что он хочет заняться "тавитоном" со всеми женщинами в деревне, кроме неё, потому что у неё седые космы и отросло приличное брюшко. Она поделилась с девушкой, как обмишулить пройдоху. Прекрасная индианка разрешила Иктоми прийти к её типи ночью, чтобы слепая и глухая бабушка ничего не заметила.

"Поцелуй же меня! — страстно взывал Иктоми. — Я люблю тебя. Как сладко твоё дыхание по сравнению с моей старухой. О, какое у тебя красивое, упругое маленькое тело, не такое бугристое и обвислое, как у моей жены. Какая радость заниматься любовью с молодой, красивой девушкой, а не со старой, уродливой ведьмой!" На рассвете он увидел, что на циновке возлежала его жена. "О, это ты, — воскликнул трикстер. — Я всегда знал, что это ты. Разве это не здорово?"

Супруга отколошматила прелюбодея тяжеленной дубинкой. История заканчивается тем, что Иктоми долго болел, но продолжал флиртовать с местными красотками. Его жена была такой же цветущей, как любая молодая девушка, но Трикстер не осознавал этого, пока не рассмотрел её.

Не гоняйтесь за бабочками

Индейцы майду из Северной Калифорнии рассказывают легенду о Толовим-Женщине, которая посадила своего малолетнего сына в люльку, приторочив её к спине, и отправилась на прогулку. К полудню она прислонила колыбель к дубу и принялась танцевать. Пока Толовин-Женщина кружилась в танце, большая чёрная бабочка порхала вокруг неё, попеременно касаясь её рук.

Она заметила красноватые прожилки на её крыльях и сказала бабочке, какая она красивая. Толовин-Женщина попыталась поймать бабочку, но та улетела. Долго гонялась за ней женщина. Устала. Подумала, что, возможно, она слишком отягощена своим одеянием из оленьей шкуры, и сбросила его. Присела. Рядом с ней оказалась бабочка, которая обернулась красивым молодым человеком.

Мужчина-Бабочка улыбнулся, и обнял Женщину-Толовин. Они легли вместе на тёплую траву и оставались там до утра. Мужчина-Бабочка попросил Женщину-Толовин пойти с ним к нему домой. Она ответила, что пойдёт за ним, куда бы он ни позвал. Любовь ослепила её, и она забыла, что у неё есть любящий муж и ребёнок.

Мужчина-Бабочка сказал ей, что никто никогда ещё не проходил через Долину Бабочек живым, и если она это сделает, то не должна терять его из виду и должна следовать за ним. Они долго шли, и она крепко держала своего избранника обеими руками. На полпути рой бабочек окутал их, окружив лица и головы.

Толовим-женщина была заворожена чёрно-оранжевой бабочкой и постоянно тянулась к ней. Тогда Мужчина-бабочка ускорил шаг. Вскоре вокруг них закружились сотни бабочек, каждая из которых была сильнее и красивее предыдущей. Толовим-женщина не могла устоять и тянулась то к одной, то к другой. Она была очарована красотой бабочек и отпустила Мужчину-бабочку, пытаясь схватить других бабочек. Каждый раз, когда ей казалось, что она поймала одну, бабочка ускользала. Она долго бродила по долине, пока не сошла с ума.

Трагический любовный треугольник

Согласно балтийской мифологии, Месяц и его жена богиня солнца Сауле были настолько яркими, что родили детей-звёзд. Сауле вступила в роман с Перкунасом, богом грома. Ребёнок от этой связи стал Утренней Звездой. Мену разгневался, но устыдился своего позора, и с тех пор появляется только ночью, а его супруга продолжает сиять днём. По другой версии, Месяц влюбился в утреннюю звезду Аушрине и его за измену наказал Перкунас.

Уточнения

Три́кстер (англ. trickster — проказник, ловкач) — архетип в мифологии, фольклоре и религии — «демонически-комический антагонист культурного героя, наделённый чертами плута, озорника» — божество, дух, человек или антропоморфное животное, совершающее противоправные действия или, во всяком случае, не подчиняющееся общим правилам поведения.



Тиресий (др.-греч. Τειρεσίας) — персонаж греческих мифов, слепой прорицатель в Фивах.



Э́ос (др.-греч. Ἕως, эпич. Ἠώς, микен. a-wo-i-jo «утренняя заря»; из ПИЕ *h₂éwsōs) — в древнегреческой мифологии богиня зари.



Фре́йя (др.-сканд. Freyja — дама); также Вана́дис (др.-сканд. Vanadís — дочь Ванов); Ге́фна, Хёрн, Мардёлл, Сюр, Вальфре́йя (др.-сканд. Gefn, Hörn, Mardöll, Sýr, Valfreyja) — в германо-скандинавской мифологии богиня любви, жительница Асгарда.



Ло́ки (др.-сканд. Loki) — сын ётуна Фарбаути и Лаувейи, также упоминается в качестве бога хитрости, обмана и коварства и т. п. качеств в германо-скандинавской мифологии, происходит из рода ётунов, но асы разрешили ему жить с ними в Асгарде за его необыкновенный ум, хитрость и мудрость.



Майду — исчезающая племенная группа индейцев, проживающих на севере штата Калифорния в США, в центральной части Сьерра-Невады, между реками Фезер и Американ-Ривер.



Перку́нас (Пяркунас, Перкун, лит. Perkūnas) — бог-громовержец в балтийской мифологии, властитель воздуха, защитник справедливости.

