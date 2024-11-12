В Польше найден клад монет 16-17 веков на полмиллиона злотых

4:40 Your browser does not support the audio element. Наука Полезно знать

В Польше, недалеко от города Помехувек, отец и сын Славомир и Шимон Милевские (Sławomir и Szymon Milewscy) из Историко-исследовательской ассоциации "Триглав" сделали потрясающее открытие: они нашли клад редких монет 16-17 веков, стоимость которого оценивается примерно в полмиллиона злотых.

Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Talar_saksoński_1630_stulecie_wyznania_augsburskiego.jpg by Gonzuchna

Это открытие стало частью совместного проекта с Польской ассоциацией поисковиков Husaria, изначально ориентированного на поиски следов римского торгового пути. Однако вместо древних дорог они наткнулись на настоящее сокровище с огромной исторической и материальной ценностью, сообщает портал Nauka w Polsce (PAP).

Клад состоит из 17 монет, удивительно хорошо сохранившихся, включая серебряные талеры и патагоны, выпущенные в таких регионах, как Саксония, Бранденбург, Тироль и Испанские Нидерланды. Эти монеты датируются с 1604 по 1641 годы и представляют собой смесь европейских монет эпохи Тридцатилетней войны.

Некоторые из самых ценных монет:

талер Сигизмунда III Вазы (1630) — редкая разновидность монеты, отчеканенной на Торуньском монетном дворе в Польше, аналог которой недавно был продан за 86 000 злотых (20 000 долларов США).

(1630) — редкая разновидность монеты, отчеканенной на Торуньском монетном дворе в Польше, аналог которой недавно был продан за 86 000 злотых (20 000 долларов США). талер Иоганна II Цвейбрюккенского (1623) — монета, выпущенная всего на два года, с уникальным дизайном для каждого года, что делает её трудно оцениваемой с точки зрения нумизматики.

Также в кладе присутствуют монеты Альберта и Елизаветы из Испанских Нидерландов, а также монеты Леопольда V, Фридриха I, Рудольфа II и Иоганна Георга I из Саксонии.

Историческое значение клада отметил археолог Петр Дуда из ассоциации "Триглав": "Это, вероятно, одно из крупнейших сокровищ подобного типа, найденных в Польше, особенно в Мазовии. Редкость и состояние монет придают этому кладу несоизмеримо большую историческую ценность, помимо его материальной стоимости".

Исследователи предполагают, что монеты могут быть связаны с событиями Тридцатилетней войны (1618-1648) и последующими конфликтами в Речи Посполитой, в частности, с польским вторжением шведов, известным как Шведский потоп (1655-1660). В 1655 году шведские и польские силы столкнулись в окрестностях города Новы-Двур-Мазовецки, и этот конфликт мог привести к тому, что наёмник-ландскнехт или богатый торговец спрятал свои ценности.

Существуют также теории, что клад мог принадлежать торговцу, который пытался скрыть свои деньги в местной гостинице, но так и не смог забрать их из-за обстоятельств.

Редкость монет и их уникальные особенности выделяют этот клад как нечто исключительное. Например, патагон Альберта и Елизаветы из Испанских Нидерландов встречается в коллекции дважды, но без точной даты в каталогах.

Талеры Иоганна Георга I, выпущенные в Саксонии в 1612 и 1624 годах, являются примером монет из времени, когда экономика и валюты Европы были децентрализованы, что привело к разнообразию уникальных выпусков.

Талеры и патагоны дают уникальное представление о политическом и экономическом ландшафте Европы того времени, отражая сложную игру альянсов, торговли и конфликтов.

Сокровище скоро будет передано в распоряжение Мазовецкого охранителя памятников, где начнётся его консервация. Ассоциация "Триглав" выразила желание, чтобы монеты были выставлены в одном из местных музеев, например, в Muzeum Kampanii Wrześniowej i Twierdzy Modlin (крепости Модлин), чтобы сохранить культурное наследие для широкой публики.

Польская ассоциация нумизматов Husaria поделилась радостью по поводу этого открытия, отметив его огромную историческую и нумизматическую ценность. Особенно они выделили талер Сигизмунда III Вазы, который является чрезвычайно редкой разновидностью и может быть даже более ценным благодаря своему отличному состоянию по сравнению с аналогичными монетами, проданными на аукционах.

Уточнения

Помехувек — деревня в Польше, входит в состав одноимённой гмины.



Альбертусдальдер (нидерл. Albertusdaalder), альбертусталер (нем. Albertustaler), патагон — разновидность дальдера, чеканка которого была начата в Испанских (Габсбургских) Нидерландах в 1612 году при Альберте Австрийском (отсюда название) и продолжалась до 1711 года.



Сигизму́нд III (пол. Zygmunt III Waza, швед. Sigismund III, бел. Жыгімонт Ваза; 20 июня 1566 — 30 апреля 1632) — король польский и великий князь литовский с 27 декабря 1587 года, король шведский с 27 ноября 1592 по июль 1599 года, внук Густава Вазы и Сигизмунда Старого, сын шведского короля Юхана III и Катерины Ягеллонки, отец Владислава IV.



Иоганн II Цвейбрюккенский Иоганн Младший (26 марта 1584, Бад-Бергцаберн, Южный Вайнштрассе — 9 августа 1635, Мец; нем. Johann II. der Jüngere) — герцог и пфальцграф Пфальц-Цвейбрюккена (с 1604 года).



Мазо́вия реже Мазовша, Мазовецкая земля (пол. Mazowsze, Ziemia mazowiecka, лат. Masovia, нем. Masowien), — историческая область в северо-восточно-центральной Польше.



Шве́дский пото́п также Кровавый потоп, Шведская погибель (пол. Potop Szwedzki) — вторжение Швеции в Речь Посполитую (Королевство Польское и Великое Княжество Литовское) в 1655—1660 годах, причинившее этому государственному образованию ощутимый урон. .



Но́вы-Двур-Мазове́цки (пол. Nowy Dwór Mazowiecki) — город в Польше, входит в Новодвурский повят Мазовецкого воеводства.



Иоганн Георг I (1585—1656) — курфюрст Саксонии.



Мо́длин (пол. Twierdza Modlin, русское название в 1834—1915 годы Новогео́ргиевская кре́пость, Крепость Новогеоргиевск) — изначально шведская, позже французская (наполеоновская), а затем российская (тет-де-пон), немецкая (с 1915 года) и польская крепость XIX—XX веков, в 30 километрах от Варшавы, в месте слияния рек Вислы и Нарева.

